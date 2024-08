La baja del impuesto PAIS reforzará el descenso de la inflación pero obliga a recalibrar el ajuste fiscal

(Franco Fafasuli)

Aunque no logró perforar el 4%, el IPC de julio confirmó las expectativas de baja de la inflación y, más allá de que en agosto las mediciones semanales son auspiciosas al menos para las categorías básicas, lo cierto es que todas las miradas están puestas en el dato del mes próximo. Para esa fecha está pendiente las promesa oficial de reducción del impuesto PAIS, lo que implicará que el IPC bajará un nuevo escalón y, tal como afirmó el presidente Javier Milei durante su presentación en el Council of the Americas, se encamina a converger en el 2% con la tasa de devaluación.

La contracara de la fuerte presión a la baja que significará la reducción del impuesto que pesa sobre las importaciones -seguirá vigente la carga para el dólar tarjeta- se advertirá en las cuentas fiscales

De acuerdo a las proyecciones en función de lo que recaudó el tributo durante el primer semestre del año, el costo fiscal de la reducción de 17,5% a 7,5% se aproximará a los $1,5 billones. Casi la mitad de esa cifra será compensada por la reinstauración del impuesto a las Ganancias. De hecho, la baja del impuesto PAIS fue la contraprestación con la que el Gobierno presionó en su momento para obtener la aprobación de la ley de Paquete Fiscal en el Congreso.

A partir de ese momento, el equipo económico decidió recalibrar el ajuste fiscal, con modificaciones que propondrán el mayor desafío a partir del próximo mes. Es lo que sugiere, a menos, el último informe de la consultora Analytica, en el que se plantea si el timing de la medida, a la que considera positiva, es el más apropiado.

Esto ocurre porque las necesidades fiscales se acumulan: el aporte del impuesto que más recaudó desde principio de año se verá drásticamente disminuido al mismo tiempo que crece el gasto en servicio de la deuda en función del nuevo esquema de política monetaria puesto en marcha, según el cual es el Tesoro quien se hace cargo de pagar los intereses de los otrora pasivos remunerados ahora devenidos en LeFi. Son puntos que, en definitiva, estaban contemplados.

Lo que resultó fuera de agenda, sin embargo, es que también los ingresos por retenciones, otro de los principales impuestos que alimentan la recaudación nacional, tienden a la baja. Esto por la brusca caída del precio internacional de los granos, especialmente la soja, que se encuentra en torno a los USD 350 millones la tonelada, el menor nivel desde 2006, que se conjuga con un escenario de “espera” por parte de los productores, con la expectativa de un mejor precio o, al menos, un mejor tipo de cambio. Mientras ninguna de las dos alternativas se concrete, la perspectiva de que se venda el alto volumen por ahora retenido es baja. Y, mientras eso sea así, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá afinar el lápiz para sostener el superávit financiero que consiguió en la primera parte del año.

“Reducir el impuesto PAIS es una buena medida, sin dudas. Lo que se pone en juego es si el timing de la decisión es el correcto”, advirtieron desde la consultora fundada por el economista Ricardo Delgado donde destacaron que el impuesto representó la mitad del superávit primario en el primer semestre. y que en julio llegó a representar 5,9% de la recaudación total, alcanzando 6,2% desde diciembre.

“Estimamos que la disminución de la alícuota de este impuesto a la importación de bienes representará menores ingresos por $1,5 billones entre setiembre y diciembre, caída en un 40% compensada por el retorno del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, con un aporte estimado de $0,6 billones”, calcularon. Según esa mirada, la baja del impuesto se sumará a otros factores que ya indicaban un septiembre complejo, por la dominancia monetaria de la política fiscal (el impacto de los intereses de las Lefis), las malas noticias por el lado del mercado de cambios y un resultado fiscal más tensionado.