Préstamos personales de hasta $20 millones: quiénes pueden acceder y pagar en 72 cuotas

El Banco Provincia lanzó un préstamo personal de hasta $20 millones con un plazo de pago de hasta 72 meses. Esta línea de crédito está dirigida a un segmento específico de la población, compuesto por empleados de planta permanente del sector privado, la administración pública en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal), y jubilados de ANSES. Estos beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos para acceder al financiamiento, y el banco también estableció diferentes tasas de interés y condiciones según el perfil de cada solicitante.

¿Quiénes pueden acceder al crédito?

Este préstamo está disponible exclusivamente para un grupo selecto de personas. Los empleados de planta permanente del sector privado y de la administración pública nacional, provincial y municipal pueden solicitarlo, siempre y cuando acrediten sus haberes en una “Caja de Ahorros Cuenta de la Seguridad Social” del Banco Provincia. Además, los jubilados de ANSES, sin límite de edad, que acreditan sus haberes en el mismo tipo de cuenta, también son elegibles para esta línea de crédito.

Para acceder al préstamo, es indispensable cumplir con ciertos requisitos adicionales. Los solicitantes deben ser usuarios activos de Banca Internet Provincia (BIP) y contar con un Token de seguridad activo en el banco. Este requisito es fundamental para poder operar a través de las plataformas digitales del banco, lo que agiliza el proceso de solicitud y aprobación del crédito.

Requisitos para acceder al préstamo

Además de estar dentro del grupo de personas elegibles, existen otros requisitos que los solicitantes deben cumplir. Uno de los más importantes es no estar registrado con deudas en la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final del último año. Este punto es crucial, ya que tener antecedentes negativos en la base de datos de la CENDEU podría ser un impedimento para acceder al financiamiento.

El Banco Provincia exige que los solicitantes no tengan deudas impagas relacionadas con tarjetas de crédito, descubiertos bancarios, préstamos, o cualquier otro producto financiero. Esta medida busca garantizar que el banco no corra riesgos innecesarios al otorgar un préstamo de alto valor a personas que podrían no tener la capacidad de pago suficiente.

Costos del crédito de hasta $20 millones

El Banco Provincia estableció diferentes tasas de interés para esta línea de crédito, que varían según el perfil del solicitante. Para el público en general, la tasa nominal anual variable (TNAV) es del 79%, mientras que la tasa efectiva anual variable (TEAV) alcanza el 114,92%. El costo financiero total nominal anual variable (CFTNAV) y el costo financiero total efectivo anual variable (CFTEAV) también son del 79% y 114,92%, respectivamente. Con estas condiciones, la cuota mensual aproximada para un préstamo de $100.000 es de $6.650,82.

Por otro lado, los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal que no están registrados en la base CENDEU pueden acceder a una tasa nominal anual del 25%, con una tasa efectiva anual del 28,07%. En este caso, el costo financiero total nominal anual y el costo financiero total efectivo anual son también del 25% y 28,07%, respectivamente. La cuota mensual aproximada para un préstamo de $100.000 en este caso sería de $5.337,15.

Para los empleados de planta permanente del sector privado que no están registrados en la base CENDEU, las tasas de interés son las mismas que para los agentes de la administración pública. Es decir, una TNAV del 25%, una TEAV del 28,07%, y un CFTNAV y CFTEAV del 25% y 28,07%, respectivamente. La cuota mensual aproximada para un préstamo de $100.000 es igualmente de $5.337,15.

Finalmente, los beneficiarios de ANSES, que también deben cumplir con la condición de no estar en la base CENDEU, enfrentan una TNAV del 54% y una TEAV del 69,59%. El CFTNAV y el CFTEAV para este grupo son del 54% y 69,59%, respectivamente. En este caso, la cuota mensual aproximada para un préstamo de $100.000 es de $4.325,78.

Cómo acceder al crédito

El proceso para solicitar este crédito es completamente digital, lo que facilita el acceso a los fondos de manera rápida y eficiente. Los interesados deben seguir un conjunto de pasos a través de la plataforma de Banca Internet Provincia (BIP) o la app BIP MÓVIL.

El primer paso es descargar la app BIP MÓVIL o ingresar al home banking del Banco Provincia. Los usuarios deben ingresar con su usuario y contraseña de BIP, y activar el Token de seguridad, un requisito indispensable para garantizar la seguridad de las operaciones en línea.

Una vez que el usuario ha accedido a la plataforma, debe seleccionar la opción para solicitar el crédito de hasta $20.000.000. El siguiente paso consiste en completar un formulario donde se especifica el monto y el plazo deseado para el préstamo. Es importante que los solicitantes llenen todos los campos requeridos con información precisa para evitar retrasos en el proceso de aprobación.

Luego de completar el formulario, los solicitantes deben leer y aceptar los términos y condiciones del crédito. Este paso es crucial, ya que implica la aceptación de todas las cláusulas establecidas por el banco para la concesión del préstamo. Tras aceptar los términos, el usuario debe confirmar la solicitud, lo que desencadena el proceso de evaluación por parte del banco.

Una vez que el préstamo es aprobado, el dinero se deposita en la cuenta del solicitante en un plazo de 24 horas. Esta rapidez en la entrega de los fondos es uno de los aspectos más atractivos de esta línea de crédito, ya que permite a los beneficiarios disponer del dinero de forma inmediata para cubrir sus necesidades financieras.