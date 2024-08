La recuperación económica todavía es dispar: hay sectores que rebotaron y otros que aún no encontraron el piso

(Shutterstock)

Tras el fuerte golpe que registró el consumo en los distintos sectores económicos durante el primer semestre, la expectativa estaba puesta en el inicio del segundo período del año. Junio había mostrado un freno en la contracción y, en algunos casos, una leve recuperación, pero durante el séptimo mes del año, y lo que va de agosto, esa tendencia no terminó de consolidarse. Más allá de la desaceleración inflacionaria y la suave recuperación salarial, la demanda no reacciona y todavía se perciben realidades todavía muy heterogéneas. La industria continúa siendo la más afectada y aún no hay signos de repunte.

En este sentido, de acuerdo con datos que recopiló la consultora W, de Guillermo Olivetto, las ventas de insumos para la construcción cayeron 33% interanual en los primeros 6 meses del año; los despachos de cemento, 31%; electrodomésticos, 30%; cines, 25%; autos e indumentaria, 23%; ventas en shoppings, 18%; carne vacuna, 16%, motos, 15%; supermercados, 10%; entre otros.

El consumo en el primer semestre de 2024 (Consultora W)

Entre julio y agosto, algunos sectores empezaron a mostrar una leve recuperación pero sin acercarse todavía a los niveles de actividad de 2023.

Construcción

En el ámbito del sector de la construcción, uno de los más afectados por el freno a la obra pública, en julio el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los materiales para construir, registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque mantuvo 16,5% por debajo del nivel de julio de 2023.

“En julio, y por cuarto mes consecutivo, desde el Grupo Construya acompañamos la recuperación gradual de la demanda con mayores niveles de despachos para obras nuevas y refacciones. Creemos que la gradual estabilización macro, así como la reaparición del crédito para el sector privado, incluido el hipotecario, están comenzando a impactar positivamente en la dinámica del sector”, explicaron desde Construya.

De esta forma, en promedio en enero-julio de 2024 los despachos del grupo Construya resultaron 30,60% menores a los realizados durante los primeros siete meses de 2023.

Indumentaria

Desde la Fundación ProTejer precisaron a este medio que las ventas continúan 40% por debajo del año pasado y que la situación del sector es crítica: ya hubo 5.000 despidos y 10.000 suspensiones.

“La verdad es que no hemos tenido una gran recuperación. En la medida que esto se profundice o se prolongue mucho en el tiempo, lo que son suspensiones se van transformando en despidos, no tengo duda de eso. La situación no mejora y tampoco hay signos de que vaya a mejorar”, afirmó Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer.

“Además, los costos cada vez son más altos para nosotros porque el dólar se está ajustando al 2% mensual con una inflación del 4% y con sueldos que ajustan mucho más que eso. Entonces, los costos medidos en dólares son cada vez más caros y en la medida que no tengamos un mercado interno y que nuestra posibilidad sea ampliar el mercado hacia la exportación con estos valores es imposible. A eso le tenés que sumar que el no tener actividad hace que nuestros costos fijos se multipliquen”, agregó.

También, con los ajustes de tarifas, el industrial precisó que recibieron boletas con aumentos de hasta el 600%.

A su vez, manifestó que “cada vez somos menos competitivos y las importaciones cada vez son más baratas”. En este sentido, mostró preocupación por la reducción del Impuesto PAIS que se va a llevar a cabo en septiembre, lo cual abaratará más las compras al exterior. Asimismo, mostró malestar por la diferencia en cuanto a apertura de importaciones entre los distintos sectores.

Las pymes, sin piso

En la misma línea, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informaron que en julio las ventas minoristas pymes cayeron 15,7% interanual y acumularon un declive del 17% en los primeros siete meses de 2024. Asimismo, en la serie desestacionalizada las ventas bajaron 1,6% respecto a junio, lo que indica que aún no tocó piso.

Los rubros que más cayeron fueron Perfumería y Farmacia. Sobre el primero, las ventas se desplomaron 32,6% anual a precios constantes, casi idéntica al 32,5% de retroceso interanual acumulado en el año. Con niveles de venta previos ya tan deprimidos, el descenso intermensual fue más moderado, del 2,4%, pero sin dar certezas de que la recesión para el rubro haya finalmente tocado piso. En tanto, las ventas en farmacia retrocedieron 26,4% anual para acumular un retroceso aún del 29,2% en los primeros siete meses del año, aunque la caída respecto de junio fue más moderada, de 2,8%.

“En particular, se resintió la venta de suplementos y vitaminas no esenciales y la de medicamentos de venta libre para afecciones menores, como analgésicos de laboratorios caros, remedios para el resfrío de marcas premium y artículos y accesorios como termómetros digitales, nebulizadores y humidificadores”, señaló CAME.

Sector automotriz

En cuanto al sector automotriz, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que la cantidad de vehículos patentados durante julio ascendió a 42.892 unidades, lo que representó una baja del 2,8% interanual, ya que en el el mismo mes del año pasado se habían registrado 44.117 unidades. Si se compara contra junio de este año, se observa una suba del 38,8%.

Por su parte, la venta de autos usados registró en julio una suba del 18,98% comparado con igual mes de 2023 y del 48,26% respecto a junio, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La venta de autos usados se recuperó en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mes pasado se comercializaron en Argentina 183.668 vehículos usados frente a las 154.367 unidades. Mientras que en los 7 primeros meses del año se vendieron 923.066 unidades, lo que representa una baja del 3,07% en comparación con igual período de 2023 (952.297 unidades).

“La venta de autos usados durante el mes de julio nos ha sorprendido porque este volumen es récord histórico desde 1995, año en el cual se empezaron a procesar los primeros datos del mercado de usados y desde ese momento a la actualidad, no hubo un solo mes que superara esa cifra”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Electrodomésticos

Luego de caer 30% en el primer semestre, desde la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos notaron un leve repunte en julio. “En promedio podemos decir que la mejora es de entre un 5 y 10%. Pero respecto al año pasado estamos 20% abajo”, afirmaron.

Cines

Martín Alvarez Morales, CEO de Cinermark Hoyts Argentina, dijo a Infobae que con el estreno de la película “Intensamente” de Disney en junio, se adelantaron las vacaciones de invierno. Ya la vieron 6.250.000 personas y es la segunda película más vista en la historia de la Argentina en el cine. “Entonces, por ahí se ve julio un poco flaco, comparado contra julio del año pasado, pero cuando uno junta junio y julio, ha sido mejor”.

Si bien señaló que entre enero y mayo estuvieron “pagando el precio de lo que fueron las huelgas de actores y de escritores el año pasado, que ha producido que muchas películas dejen de llevarse adelante”; aseguró que “se esperan épocas muy buenas, tenemos muchos tanques todavía por delante para estrenarse. Viene Gladiador 2, que va a ser un peliculón también. Con lo cual, el futuro no solamente es muy bueno para el 2024, sino que se espera un 2025 espectacular”.