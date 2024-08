El Gobierno oficializó el aumento de las asignaciones familiares

Además de los incrementos, hubo una rectificación en el monto percibido por la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Luego de que el Gobierno anticipara que las asignaciones familiares recibirían un aumento del 4,58% a mediados de julio, la medida fue oficializada por medio de la publicación de la Resolución 484/2024 en el Boletín Oficial. El incremento será aplicado para los planes de maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con discapacidad y en las ayudas escolares otorgadas de manera anual.

La suba que comenzó a regir desde la madrugada del 8 de agosto fue aprobada por el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, después de que se registrara un aumento del 4,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró en junio. De esta manera, el total distribuido debió ser modificado, tal como plantea la nueva fórmula de movilidad impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

Producto de los cambios efectuados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará un máximo de $40.505 para los beneficiarios que se encuentren en la mínima categoría de Ingresos del Grupo Familiar (IGF), es decir, que no superen los $627.230. No obstante, para los habitantes de la Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego), la suma escalará hasta los $87.347.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la cifra total se cerró en $131.897 para los sectores de menores ingresos. Asimismo, las autoridades hicieron una fe de errata, con respecto al monto asignado a los habitantes de la Zona 4. “Fue consignado erróneamente, siendo el correcto el que se corresponde a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($236.469).

La suba fue producto del aumento que se registró en el IPC durante julio (ANCCOM)

Mientras que la licencia por Maternidad continuará regida según la remuneración bruta correspondiente al sueldo, la asignación Prenatal será de $40.505 y la percibida por Nacimiento escaló hasta las $47.214. Para los titulares de planes por Adopción, la suma pasará a ser de $282.327.

Por último, el monto asignado para las ayudas escolares anuales también fue retocado. En este sentido, las personas que perciban un ingreso de hasta $3.321.518 aspirarán a cobrar $107.902. El monto será el mismo para aquellos titulares que se encuentren inscriptos en la Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad, aunque no se establecerá un tope de ingresos mensuales.

Cabe recordar que en la Resolución 389/2024 publicada el pasado 23 de julio, el titular de la ANSES advirtió que si una persona del grupo familiar obtuviera un ingreso superior a $1.660.759, ya no se podrá acceder al beneficio. A raíz de esto, remarcaron que la decisión no podrá ser debatida “aún cuando la suma de ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

La reciente medida establece modificaciones significativas en el Régimen de Asignaciones Familiares, impactando a una amplia gama de beneficiarios, incluidos trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y aquellos inscritos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Quiénes pueden solicitar la AUH

Con respecto a los requisitos para poder acceder al programa social, el Gobierno señaló que los padres deben estar desocupados, ser trabajadores no registrados que tampoco cuenten con aportes, o ser trabajadores del servicio doméstico. Además, tanto los hijos como los progenitores deben ser argentinos y residir en el país. Si son extranjeros o naturalizados deben tener 2 años de residencia en el país.

De la misma forma, los hijos no deben tener trabajo, estar emancipados, ni recibir alguna de las prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares. Los padres deberán cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad, mientras que desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos.