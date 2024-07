Con ventas que se desplomaron casi 20%, crece la puja de descuentos entre supermercados, billeteras y bancos: opciones para ahorrar más

Las ventas de consumo masivo en las grandes cadenas cayeron cerca de 20%, según datos preliminares que manejan en el sector

Aunque con alguna excepción, los supermercados no están pudiendo levantar cabeza con las ventas. Hoy termina julio y los datos preliminares de algunas de las principales cadenas anticipan la peor performance en muchos años: cerca de un 20% de caída en los volúmenes vendidos respecto del mismo mes del año pasado. Y se aproximan peores meses, ya que se estarán comparando con períodos de alto consumo debido al “plan platita” lanzado por el gobierno anterior y el efecto stockeo ante la expectativa de devaluación, que finalmente sucedió tras el cambio de gestión. En este contexto, argumentan en el sector, las promociones –propias o en acuerdo con bancos o billeteras digitales– son una necesidad imperiosa y todos los actores pujan por lograr el mejor convenio.

Los datos de la consultora Scentia del primer semestre muestran una contracción de las ventas en el canal moderno y en autoservicios del 8,5% acumulado, pero el número de junio alcanzó al 12,5% de caída, con un peor desempeño para los locales más chicos. Es lógico que así sea, ya que las grandes cadenas no sólo suelen tener mejores precios por el peso del canal a la hora de negociar con los proveedores, sino porque también tienen una fuerza para acordar promociones con el sector financiero, ya sea directamente con bancos o, lo que hoy está cada vez más presente, con las billeteras digitales.

Tanto es así que, observando el contexto, varias cadenas están aplicando descuentos agresivos desde los últimos meses y se espera que continúen hacia adelante. Fue muy fuerte, por ejemplo, la promoción que mantuvo vigente Coto durante todos los viernes de junio y julio con Modo, que consistía en un descuento del 30% con tope de $10.000 por semana y por banco, por lo que muchos consumidores utilizaban varias tarjetas y maximizaban el beneficio. Además, se acumulaba a otras promociones realizadas por la propia cadena. También Mercado Pago está muy activa en su búsqueda por captar cada vez más usuarios.

Cada vez más consumidores utilizan medios de pago digitales cuando realizan sus compras y la competencia entre las billeteras virtuales es feroz

¿Quién paga estas agresivas promociones que comenzaron a aparecer en los supermercados en el último trimestre, cuando el sector empezó a visualizar que la crisis era fuerte y que no se proyectaban mejoras?

“Son esfuerzos compartidos; una parte la ponen los bancos y la billetera y otra la aporta el supermercado. La promoción con Coto fue muy exitosa y vamos a seguir accionando de manera sistémica en esta categoría. Nosotros tenemos que generar un cambio de hábito en los usuarios. La inversión que antes los bancos hacían dando descuentos mediante el uso del plástico, hoy los están migrando a beneficios pagando con Modo”, señaló a Infobae Federico Barallobre, vicepresidente de Marketing de la firma que ya cuenta con 4,5 millones de usuarios. El directivo agregó: “Nacimos con la billetera de los bancos, nos posicionamos por el producto, hoy somos la billetera de los descuentos y eso nos está llevando a que los retails nos vean como su billetera aliada” .La promoción de Coto muy probablemente sea renovada -se están negociando las nuevas condiciones- y habrá acuerdos de similares características con otras cadenas, señaló Barallobre.

Desde Mercado Pago, en tanto, remarcaron que “ante el contexto actual, desde la firma se trabaja en conjunto con las distintas cadenas de supermercados, diseñando las mejores propuestas y comunicándolas de la forma más eficiente a los usuarios, para potenciar sus ventas”. “Además, a través de nuestra cuenta digital, disponibilizamos estos beneficios en el acto y de forma democrática. Todos nuestros usuarios pueden acceder a ellos, sin importar si están bancarizados o no, o si poseen cuenta o una tarjeta de crédito de un banco determinado”, explicaron desde la compañía.

En las cadenas también reconocieron que los descuentos son cada vez mayores para pelear por captar clientes en un mercado cada vez más chico. Aunque admiten que las listas que llegan de los proveedores no superan el 3%, y que en algunos casos no ajustan, afirman que la estabilidad de precios no es suficiente, por lo que son muy necesarias las acciones comerciales propias y las que puedan acordar con bancos específicamente o con las billeteras.

En Carrefour, el director de Asuntos Corporativos, Francisco Zoroza, manifestó que para agosto renovaron la promoción con Mercado Pago en todos los Hiper, Market y Express del país, con un descuento del 15% sin tope todos los jueves del mes. “Además, sumamos a nuestro modelo Carrefour Maxi a esta promo con un 15% de descuento con un tope de reintegro de $10.000; y, por otro lado, además de todas las promociones diarias, continuamos innovando con más propuestas para el ahorro de nuestros clientes, como la entrega de cupones por $5.000 por cada ticket superior a $30.000 para utilizar en la próxima compra en Hiper y Market”, agregó.

Descuentos bancarios

En paralelo, los supermercados también realizan alianzas con bancos específicos y los beneficios, generalmente, se asocian a los pagos digitales (mediante Modo). A modo de ejemplo, pagando con Santander vía esa app, en Carrefour los consumidores pueden obtener un 25% de descuento, con impacto en el acto. El Galicia, en tanto, realizó acuerdos con varias cadenas (entre ellas, Carrefour y Día) para ofrecer tres cuotas sin interés de jueves a domingos y en La Anónima, por ejemplo, hasta el 31 de agosto los viernes con tarjetas Mastercard Galicia desde MODO hay 25% de descuento con tope de reintegro de $10.000 por cliente y 30% con tope de $15.000 por mes.

El Banco Macro tiene acuerdos con Changomás, donde ofrece descuentos de hasta 30% para su cartera Selecta (premium) para compras exclusivas online, con tope de reintegro de $12.000 por cuenta y por mes. Para el resto de los clientes, los descuentos oscilan entre el 20% y el 25% y con topes menores. La entidad también tiene acuerdo con Día, donde puede obtenerse los viernes 25% con tope de reintegro de $2.500 por transacción y $10.000 mensual.

A su vez, el Banco Provincia, a través de su billetera cuenta DNI ofrecerá, para quienes hagan sus compras en Supermercados Día el 12 y 13 de agosto un descuento del 25% con tope de $5.000 por cliente.

En Coto, en tanto, hay descuentos con varios bancos. Los lunes, por ejemplo, hay 25% con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad, con tope de reintegro semanal de $10.000; y los jueves, 20% con las tarjetas de débito Visa del ICBC, con tope de $5.000. También Tarjeta Naranja ofrece 3 pagos sin interés de lunes a viernes.

El BBVA ofrece 10% de descuento en Jumbo, con tope de reintegro de $5.000 mensual, pero si el consumidor tiene acreditados sus haberes en el banco, se le suma un 20%, con un tope de $10.000 por cliente. Los bancos de Santa Fe y San Juan, en tanto, ofrecen 15% de descuento en esta cadena de supermercados más 3 cuotas sin interés. En el primer caso, es para Jumbo Rosario, en tanto que el descuento del segundo es para las sucursales de Mendoza y Chacras. El tope de reintegro, en ambos casos, es de $2.000 por mes por cliente.