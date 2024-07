El BCRA efectuó la mayor venta en el mercado del último mes y las reservas cayeron USD 175 millones

El monto operado en la rueda mayorista se mantuvo sostenido, con USD 449,7 millones en el segmento de contado, pero una demanda importadora cada vez más normalizada obligó a ventas a manos del Banco Central por 124 millones de dólares. Se trató de la cifra de ventas oficiales más alta desde los USD 156 millones del 24 de junio, un mes atrás.

Así, en lo que va de julio la entidad mantiene pasó a registrar saldo vendedor de USD 36 millones; de mantener la tendencia, cerraría el ejercicio mensual en rojo, tras ventas netas por USD 47 millones en junio.

En tanto, las reservas internacionales restaron USD 175 millones en el día, a USD 27.132 millones, un piso de cuatro meses, de USD 27.092 millones el 20 de febrero.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.203 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 5.923 millones o 27,9%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Las ventas netas efectuadas por el BCRA durante la rueda cambiaria significaron la absorción monetaria de $115.568 millones a una tasa de cambio de 932 pesos. Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central mantiene una absorción neta de pesos por sus compraventas en el mercado de cambios, pues lleva esterilizados desde el lunes de la semana anterior $245.119 millones. Esto es un sobrecumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Esto, además de la anunciada esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones).

“¿Qué mira el mercado?: la presencia oficial en ByMA en GD30/AL30 contra D y C. Recordemos que con el fin de comprimir la brecha cambiaria el equipo económico interviene en el dólar financiero desde mediados de julio. El 14 de agosto habrá una nueva licitación del Tesoro. En cuanto al Banco Central y las reservas, la perspectiva para el BCRA en el mercado oficial no es positiva -suele ser vendedor neto en las últimas ruedas del mes-. A futuro, no mejora, dado que las importaciones y exportaciones seguirá jugando en contra de la acumulación de reservas”, analizó en un reporte Portfolio Personal Inversiones.

“La mala racha del BCRA se explicaría por una demanda privada en niveles récord de la era Milei, que alcanzó, en promedio, USD 293 millones diarios en las últimas tres ruedas. El acceso de corporativos y provincias para el pago de intereses y capital de sus bonos por USD 153 millones entre miércoles y viernes estarían detrás de las ventas oficiales por más de USD 130 millones. Lo que tampoco colabora con el desempeño del BCRA es que ya haya un flujo de 100% de las importaciones accediendo al mercado oficial, por más que el acceso no sea inmediato. En otras palabras, las importaciones no se pagan al contado, pero sí hay cuatro cuotas de 25% corriendo a la vez”, agregaron desde Portfolio Personal.

Un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que “el último martes la autoridad monetaria 1) redujo de cuatro a dos las cuotas mínimas para comprar divisas para importar bienes, a la vez que 2) extendió de USD 12.000 anuales a USD 24.000 el monto de libre disponibilidad de las exportaciones de servicios. Asimismo, 3) permitió que las personas humanas que recibieron ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) durante la pandemia o los beneficiarios de subsidios en el consumo de servicios públicos puedan comprar dólares financieros. Así, el BCRA estaría priorizando la contención de la brecha en el corto plazo por sobre la acumulación de reservas”.