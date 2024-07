La confianza del consumidor volvió a subir en julio: cómo incidieron la suba del dólar y las bajas tasas de interés

Las promociones y la suba del dólar beneficiaron las ventas de 0 kilómetro (iStock)

En un mes donde las noticias dominantes estuvieron concentradas en la firmeza de los precios de los dólares financieros, la caída de los bonos soberanos que disparó la suba del índice de riesgo país, por las dudas sobre la nueva política monetaria y cambiaria del Gobierno, el índice de confianza del consumidor acusó un salto de 5%, a 39,1 puntos, el nivel más alto desde diciembre 2023, tras la leve baja de 2,8% que acusó en junio, y la suba más significativa desde el inicio del año.

El Índice de Confianza del Consumidor que es elaborado para el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella por Poliarquía Consultores, a partir del sondeo de opinión en 40 aglomerados urbanos de todo el país, registró en julio una mejora generalizada en la situación personal, macroeconómica y en las decisiones de compra, que naturalmente se trasladaron a las expectativas de gasto presente y futuro.

“Según los datos recolectados entre el 1 y 11 de julio de 2024, el Índice de Confianza del Consumidor sube mensualmente 5,02%. Es la variación mensual positiva más alta del año. Comparado con enero de 2024, el ICC acumula un aumento de 9,8%, siendo mayor para hogares de menores ingresos (13,2%) que para los de altos ingresos (8,7%)”, destaca el informe de la casa de altos estudios que estuvo a cargo de Sebastián Auguste.

La desaceleración de la inflación, la suba de los tipos de cambio libre y las bajas tasas de interés resultó un combo perfecto para mejorar el ánimo de los consumidores

La desaceleración de la inflación, la suba de los tipos de cambio libre y las bajas tasas de interés resultó un combo perfecto para mejorar el ánimo de los consumidores para tomar decisiones de compra y planificar mejor los gastos corrientes y estacionales.

La decisión del Gobierno nacional de ajustar mes a mes las jubilaciones, pensiones y AUH que inició en abril sobre la base de dos meses previos cuando la inflación fue notablemente más alta que el presente, posibilitó a los perceptores de esos recursos mejorar su capacidad de gasto -aunque mínimamente, porque se mantienen en valores muy por debajo de los umbrales de pobreza- habría contribuido a la suba el índice de “situación personal” en un amplio espectro de consumidores.

En el caso del consumo masivo, el fenómeno aún no se manifiesta en las estadísticas oficiales de ventas en supermercados y shopping, por el rezago que mantienen respecto de los relevamientos privados, como CAME, en particular en el cotejo mes.

Fuente: Centro de Investigación en Finanzas, UTDT

Del mismo modo, la persistencia de muy bajas tasas de interés que facilitó el aumento del crédito y las operaciones a plazo en los comercios, al que se agregó el abaratamiento relativo de los bienes durables valuados en dólares, como en el caso especial de autos, por la suba de las cotizaciones de los tipos de cambios libres, contribuyeron al impulsar el índice de decisiones de compra de los sectores de medianos ingresos.

Contribuyó a la suba del ICC, la mejora del escenario macroeconómico, con la consolidación de los superávits gemelos, junto con la expectativa de regreso a la desinflación en julio

Adicionalmente, contribuyó a la suba del ICC general, la mejora del escenario macroeconómico, con la consolidación de los superávits gemelos (fiscal y de la balanza comercial), junto con la expectativa de regreso a la desinflación en julio.

Fuente: Centro de Investigación en Finanzas, UTDT

En términos regionales, el ICC en julio sube 0,96% en CABA y 11,40% en GBA, pero cae en el Interior 1,53% (siempre respecto a junio).

Fuente: Centro de Investigación en Finanzas, UTDT

Un aspecto diferencial respecto a junio que destaca Sebastián Auguste es que “tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras aumentan (9,99% y 2,85% respectivamente). Las Expectativas Futuras se recuperaron tras dos meses consecutivos de variaciones mensuales negativas (mayo y junio)”.

Fuente: Centro de Investigación en Finanzas, UTDT

Balance parcial de gestión

En el período de 8 meses de gobierno de Javier Milei el ICC acumula una caída de 17,7% en el índice general -se compara los valores obtenidos en las consultas del universo muestral en la primera parte de julio e igual tramo de noviembre-, pero con notable brecha entre los diferentes índices: la Situación Personal bajó 8,9%, la percepción macroeconómica disminuyó 16,3%, y las decisiones de compra de bienes durables se derrumbaron 33,3 por ciento.

En el caso regional, la baja también fue generalizada, aunque también con notable brecha. Se desagregó en 23,2% en el área del Gran Buenos Aires; 22,4% en CABA y 5,7% en los aglomerados urbanos del interior del país.

Dos factores distintivos en la brecha regional son el impacto de los aumentos de tarifas en los sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires, más significativo que en el resto del país, y la recuperación de las cosechas

Al parecer, dos factores distintivos en la brecha regional son el impacto de los aumentos de tarifas en los sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más significativo que en el resto del país, y la recuperación de las cosechas en la región pampeana, principalmente.