Aerolíneas Argentinas vuelve a abrir retiros voluntarios: cuántos empleos busca reducir

Las inscripciones para el retiro voluntario inician este lunes 15 de julio

A pesar de haber quedado afuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, el Gobierno no abandona la intención de vender Aerolíneas Argentinas. Con este fin, se busca eficientizar la compañía y se abrirán nuevos retiros voluntarios.

Según fuentes de Aerolíneas, en la actualidad la empresa tiene alrededor de 11.500 empleados y con este retiro voluntario se busca reducir la nómina en 500 personas como mínimo. Sin embargo, esperan que haya más inscriptos.

Cabe recordar que en marzo pasado se había abierto el primer plan de retiro gratificado de esta naturaleza en los últimos 15 años y habían adherido apenas 200 empleados de los 8.000 que estaban en condiciones de hacerlo.

REUTERS/Agustin Marcarian

No hay un sector específico donde se busque hacer foco para reducir la cantidad de empleados sino que tanto en la parte administrativa como en las áreas técnicas de tierra y vuelo “hay espacio para mejorar”, señalaron las fuentes.

Por este motivo, cualquier persona que forme parte de la empresa podrá inscribirse desde hoy hasta el 2 de agosto pero luego cada área operativa decidirá si aceptar o no los retiros para no resentir la operación.

Cualquier persona que forme parte de Aerolíneas Argentina podrá inscribirse al retiro voluntario hasta el 2 de agosto

“Cada dirección deberá aprobar la adhesión, dependiendo de las necesidades operativas del sector, con el objetivo de garantizar la capacidad operativa de la compañía y cumplir con los altos estándares de calidad y seguridad que nos caracterizan de cara al pasajero”, señala la nota enviada a los empleados.

Las ofertas son individuales y dependerá de factores tales como el salario y la edad. Desde Aerolíneas aseguran que esta oferta es mucho mejor que la anterior en términos del monto y del plazo. En la anterior se abonaba lo acordado en varias cuotas y esta vez será en un solo pago.

En el comunicado se señala que no habrá nuevas propuestas de retiros en el corto o mediano plazo. Y agrega que “quienes ya sean elegibles para el Plan de Acuerdo Prejubilable/Jubilable podrán acceder a esta nueva y mejorada oferta”.

“La idea siempre es buscar que la empresa funcione un poco mejor, que tenga indicadores más parecidos a los que tienen otras compañías de la industria. Todo lo que se está haciendo es para que la compañía sea más atractiva para un eventual comprador, más allá de que hoy legislativamente no esté el instrumento”, aseguraron.

Desde Aerolíneas aseguran que esta oferta es mucho mejor que la anterior en términos del monto y del plazo

En este sentido, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo recientemente que “hay dando vueltas empresas interesadas en Aerolíneas Argentinas” y que “también hay capitales importantes interesados”.

No obstante, precisó que “no están interesados en cómo está la empresa hoy, sino en una empresa que funcione con razonabilidad” y en su potencial.

En este contexto es que la empresa ya armó un plan para reducir su déficit operativo en un 50%, que en 2023 fue de USD 390 millones. De ese monto, alrededor de USD 190 millones se perdieron entre abril y junio (temporada baja) ya que se mantenía constante la oferta de vuelos sin ajustar por demanda. Además de resolver esta cuestión, se están intentando aumentar ingresos sumando nuevas rutas rentables.

Según Guillermo Francos, hay capitales importantes interesados en Aerolíneas Argentinas

Además, Francos hizo hincapié en que no hay obstáculos para retomar el intento de privatizarla luego de que haya sido excluida de la Ley Bases. “Lo que no se aprobó fue una propuesta de que Aerolíneas Argentina estuviera entre las empresas a privatizar. Hoy no está. Lo que no quiere decir que si hubiera una oferta sobre Aerolíneas Argentinas, el Poder Ejecutivo no pueda volver al Congreso”, aseguró el funcionario en diálogo con Neura.

“Volveremos al Congreso, donde hay una Comisión de Privatizaciones, y se hará el procedimiento que sea”, agregó.