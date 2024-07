Se decidió un aumento salarial del 13,5% sobre las escalas de remuneraciones básicas (Télam)

El sector de los empleados de comercio enfrenta una situación complicada debido a la notable caída del consumo. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en mayo disminuyó un 7,7% interanual. La cifra desestacionalizada también revela una baja mensual del 2,2% en comparación con abril. Durante los primeros cinco meses de 2024, el consumo cayó un 4,3%.

A pesar de estas situaciones, en las últimas paritarias se acordó un ajuste salarial para todo el sector, con un arreglo que corre para el cobro de junio, julio y agosto.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio 2024

Los cajeros de supermercado son parte de los empleados de comercio y sus sueldos dependen si son categoría A, B o C. La categoría A en julio cobra $743.528, la B unos $747.247 y la categoría C $752.026.

Cuánto cobran los empleados de comercio en julio 2024

El resto de los empleados de comercio también varía el cobro dependiendo la categoría. El personal de maestranza de la categoría A cobran en julio $732.910, los de categoría B $735.032 y C $742.465. Los auxiliares de la categoría A cobran $743.528, los de B $748.838 y C $766.363. Mientras que los auxiliares especiales de la A recibirán un salario de $749.903 y los de la B de $759.460 (no hay categoría C).

Los administrativos, con categorías hasta la F, cobran de la siguiente manera: la A tiene un salario de $740.874, B de $744.062, C $747.247, D $756.806, E $764.769 y F $776.452. Por último, los vendedores de la categoría A perciben $743.528, B $759.461, C $764.769 y D $776.452.

Cómo fue la última paritaria de Comercio

La CAC, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron un nuevo acuerdo en el contexto de la paritaria 2024 para la actividad mercantil.

Se decidió un aumento salarial del 13,5% sobre las escalas de remuneraciones básicas, que se abonará en tres tramos no acumulativos: 5% a partir de junio, 4,5% desde julio y 4% desde agosto. Así, el sueldo básico de los empleados del sector alcanzará los $858.200 con presentismo en agosto.

“El acuerdo tendrá vigencia desde el 1° de junio de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026, aunque las partes se comprometieron a reunirse en septiembre de 2024 para evaluar posibles cambios económicos”, indica el documento.