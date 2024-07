No hubo euforia y los bancos comienzan a subir las tasas de préstamos a cuenta de los anuncios de Economía

Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, responde preguntas junto al presidente del banco central, Santiago Bausili, en el ministerio de Economía en Buenos Aires, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

El mercado recibió sin euforia los anuncios del viernes del traslado de la deuda del Banco Central al Tesoro, para cerrar la canilla de emisión de pesos. De hecho, fue la misma respuesta que tuvo la aprobación de la Ley Bases.

Un dato curioso es que el viernes, sobre el final de la rueda, cuando se anunció que iba a haber anuncios de Economía, los bonos soberanos que estaban en alza, terminaron la jornada en rojo. El riesgo país subió 11 unidades (+0,8%) a 1.456 puntos básicos por alzas de los títulos. Las caídas de los bonos de referencia fue de entre 1% y 2%.

Los bonos en pesos siguieron el rumbo opuesto. Los que ajustan por CER sobre el final subieron hasta 3% en los plazos más largos porque siguen el rumbo de inflación más alta que tasa. Las Lecap también adhirieron al final en alza y aumentaron 0,8%. Los bonos atados al dólar (linked dollar) siguieron cubriendo a sus tenedores de una devaluación. Los que vencen en marzo próximo aumentaron más de 4 por ciento.

No ayudó que el Banco Central vendiera USD 38 millones a importadores. Las reservas están ahora en USD 29.016 millones.

Cabe aclarar que el Gobierno adelantó que va a perder reservas a lo largo de este mes por el pago de bonos y por la mayor importación de energía a la que obliga un invierno tan crudo.

Rueda calma

Los dólares tuvieron una rueda calma con subas que no excedieron el 1,2% y el “blue” recuperando $10 para cerrar a $1.365. La consultora F2 de Andrés Reschini advirtió que “terminamos una semana y un mes muy cargado donde el dólar a nivel internacional se fortaleció y la soja terminó el mes 4,5% abajo en Chicago, lo que significa menos dólares para casi 50% de la cosecha que queda sin fijar precio y donde el maíz y el trigo también vienen sufriendo caídas”.

Sobre la acumulación de reservas, la perspectiva es pesimista. Según F2 “la semana BCRA terminó con un saldo vendedor en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de USD 109 millones que le quita el récord negativo a los USD 74 millones de la semana anterior. En el mes la autoridad monetaria terminó con un saldo negativo por intervenciones en el MLC de USD 84 millones”.

Más allá de cómo se implemente, a lo que se apunta es a que el BCRA recupere cintura para poder subir la tasa sin que derive en mayor emisión y, por lo tanto, a fortalecer el peso

Cabe recordar que las reservas brutas, finalizaron el mes con un alza de tan solo USD 353 millones pese a que recibió USD 800 millones del FMI y no hizo pagos.

Foto de archivo. La fachada del Banco Central argentino , en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Sobre la medida que anunció el ministro de Economía Luis Caputo junto a Santiago Bausili, presidente del Banco Central F2 opinó que “se anunció el traslado de los Pases al Tesoro con el propósito de anular la emisión vía pasivos remunerados. Más allá de como termine implementándose a nivel técnico, a lo que se apunta es a que el Central recupere cintura para poder subir la tasa sin que derive en mayor emisión y, por lo tanto, a fortalecer el Peso. Habrá que ver luego de la liquidación de la licitación del 26 de junio, pero los pases son aproximadamente USD 13.000 millones al CCL. A partir de ahora la disciplina fiscal será aún más importante dado que descansará una deuda mayor sobre las espaldas del Tesoro”.

Futuros

F2 indica que esas medidas se tradujeron en “nuevas subas en los futuros que derivó en las mayores tasas implícitas para la mayoría de los contratos que comenzaron a cotizar bajo la era Milei al ajustar con un máximo de 82,56% de Tasa efectiva anual para el último vencimiento de 2024. Julio 2024, la nueva primera posición terminó con un alza de 4,7% mensual cuando mayo finalizó a 3,1%. Tras ratificar el blend 80/20, el crawl al 2% y luego de los anuncios de la suspensión de aumentos de tarifas, el Gobierno parece priorizar un peso fortalecido, un andamiaje normativo que mejore el funcionamiento de la economía con más desregulación y menor inflación”.

El informe de EconViews explica la suba de los bonos CER. “Las tasas no se tocan hasta la salida del cepo. El FMI pidió tasas reales positivas. El gobierno se “agrandó” en la última licitación diciendo que las tasas ya no eran negativas porque la inflación que se anunció al día siguiente (4.18%) fue más baja que la tasa de corte de la LECAP. Pero a nuestro criterio la tasa va a seguir siendo negativa en términos reales hasta que el Gobierno salga del cepo. La inflación no va a bajar del 5% mensual y la tasa no va a ir tan arriba. Además, por más que se quiera usar la tasa de Lecap como referencia, la tasa va a seguir siendo la que determina el Banco Central. Por caso la BADLAR en 32% muestra claramente la referencia para plazos fijos. En resumen, vemos 40% hasta que haya cambios más importantes en la economía”.

Sobre si se rompe la tendencia del superávit, EconViews dice que “no estamos seguros. El presidente Milei dijo que no habría superávit en junio. Es lógico porque hay que pagar aguinaldos de jubilados y empleados públicos incluyendo el Poder Judicial y Fuerzas Armadas. Los números de depósitos del sector público dejaron de crecer en junio, consistente con un déficit. Pero no descartamos que el Gobierno encuentre la vuelta de mostrar, aunque sea, un superávit primario pequeño. No es que cambie el panorama. Pero dado que las señales importan, puede ser que elijan esa ruta. También es probable que si ya se va a anunciar un déficit por única vez se aproveche a pagar cuentas pendientes para liberar próximos meses. La moneda está en el aire”.

El futuro del cepo

La Consultora 1816 asegura que “nuestro escenario base es que el cepo se levantará en 2024 dado que a fin de año vence el Impuesto País y vemos improbable que el Gobierno intente prorrogarlo porque necesita el aval del Congreso que a cambio pediría coparticipaciones del tributo. Además, el año que viene hay elecciones por lo que liberar en 2025 puede ser riesgoso en términos políticos”.

El informe agrega que “si la liberación es gradual entonces podríamos ver al Gobierno removiendo el blend y los controles sobre el contado con liquidación (CCL) en el tercer trimestre para luego eliminar el cepo al tipo de cambio oficial en algún momento del cuarto trimestre. Si la liberación es de shock, puede ocurrir en cualquier momento y el timing podría estar más relacionado con la disponibilidad de reservas para que el Gobierno tenga mayor confianza al dar el salto: lo ideal sería contar con financiamiento nuevo y ahí el FMI podría llegar a cumplir un rol”.

De acuerdo con los informes comienza una etapa nueva de la economía, donde el cepo comienza a ser un lastre importante para la suba de bonos, las inversiones y el crecimiento.