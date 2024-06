La interna con Sturzenegger, el pedido de fondos al FMI y la suba del dólar libre: 15 frases de Luis Caputo

“Queremos dar mayor certidumbre y solidez al programa económico para que de alguna manera deje de haber ansiedad a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Alguno dirá que nos enamoramos del cepo, no es el caso”.

“Estamos garantizando que vamos a entrar en un camino en el que no se van a estar corriendo riesgos en sentido cambiario y vamos a estar profundizando al desinflación y al mismo tiempo, haciendo esto, sin la necesidad de querer hacer una salida de cepo sin hacerle correr ningún riesgo a la gente. Cuando se cumplan las condiciones macroeconómicas necesarias, haremos esa movida”.

“Se mantendrá el crawling peg del 2% y el 80/20 y no hay ningún proyecto de devaluación ni tampoco es cierto que el Fondo haya pedido eso”.

“La mayoría de los economistas, pronosticaban una inflación del 30% en diciembre, 30% en enero y 20% en febrero. Siempre sorprendió la inflación, para mejor. Después [decían que] no podía bajar del 10%, después del 7%... hoy el diferencial es realmente bajo. No nos ponemos una meta de tipo de cambio real, porque las situaciones cambian. No es lo mismo el tipo de cambio hoy con estos niveles de intercambio, que con niveles de términos de intercambio más altos o más bajos”.