Ocho ideas para invertir el medio aguinaldo

Desde plazos fijos y opciones conservadoras, hasta apuestas de riesgo en criptomonedas, existen infinitas estrategias posibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del aguinaldo de junio, muchos argentinos se enfrentan a la decisión de cómo aprovechar este ingreso extra.

En un contexto económico desafiante, optimizar el uso de la mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) puede ser crucial.

Aquí se presentan ocho opciones de inversión, adaptadas a diferentes perfiles de riesgo y objetivos financieros, según recomendaciones de idóneos en el sector.

1. Pagar deudas y crear un fondo de emergencia

Uno de los primeros pasos recomendados por los especialistas financieros es utilizar el aguinaldo para saldar deudas pendientes y crear un fondo de emergencia.

Federico Palmisano, CFO de YONT, sugiere que liquidar deudas permite evitar la acumulación de intereses y liberar recursos futuros. “Es fundamental tener todo anotado e intentar eliminarlas antes de que pase más tiempo”, asegura.

Además, contar con un fondo de emergencia proporciona una red de seguridad en caso de imprevistos, como problemas de salud, reparaciones del hogar o pérdida de empleo. Esta práctica proporciona estabilidad financiera y reduce el estrés asociado a las obligaciones financieras.

2. Plazo fijo y fondos comunes de inversión

Para los inversores conservadores que buscan seguridad y estabilidad, existen varias opciones de inversión. Aunque el plazo fijo no está rindiendo al nivel de la inflación, sigue siendo una opción segura. Sin embargo, los fondos comunes de inversión (FCI) pueden ofrecer rendimientos más atractivos.

Maximiliano Donzelli, Research Manager de IOL invertironline, recomienda el FCI AdCap Pesos Plus, que está posicionado en activos de corto plazo, tanto en títulos de tasa fija como en títulos de tasa CER. Este fondo ofrece cobertura contra la inflación y un retorno por encima del rendimiento de un plazo fijo tradicional.

3. Dolarización y stablecoins

Para quienes buscan dolarizar sus ahorros y obtener rendimientos adicionales, Buenbit ofrece la posibilidad de comprar dólares vía cripto de forma rápida y sencilla. Además, se puede invertir en stablecoins como USDT, USDC o DAI, que mantienen paridad 1:1 con el dólar estadounidense y ofrecen una tasa anual de hasta el 6,6 por ciento.

Esta opción permite a los inversores protegerse de la devaluación y obtener un rendimiento adicional sobre sus ahorros en dólares. “Ahorra de forma tradicional, pero con la conveniencia y rapidez de la tecnología cripto”, destacan desde Buenbit.

4. Bonos del Tesoro y ajustados por CER

Para aquellos con un perfil conservador que buscan rendimientos superiores a los de un plazo fijo, Adcap Finanzas y Cocos Capital sugieren invertir en bonos del Tesoro Nacional y bonos ajustados por CER.

El bono del Tesoro Nacional T4X4, con vencimiento en noviembre de 2024, proyecta un rendimiento anual del 66%, superando significativamente el rendimiento de un plazo fijo. Por otro lado, los bonos ajustados por CER, como el GD35, ofrecen un rendimiento del 17,5% en dólares y presentan perspectivas positivas con la posibilidad de una normalización económica.

“Los bonos ajustados por CER permiten cubrirse del riesgo de que la inflación empiece a mostrar rigideces a la baja en torno al 4% o 5% mensual”, señalan desde Adcap Finanzas.

5. Obligaciones Negociables

Las Obligaciones Negociables (ON) son una alternativa de inversión interesante para aquellos con un perfil conservador o moderado. Según Cocos Capital, las ON de empresas como YPF, Pampa Energía y Telecom Argentina son opciones seguras y rentables.

Por ejemplo, las ON de YPF con vencimiento en 2026 ofrecen un rendimiento anual del 7,5%, mientras que las ON de Pampa Energía rinden aproximadamente 8%. “La seguridad del papel de Pampa Energía es alta debido a su solidez financiera”, asegura Damián Palais, Financial Advisor de Cocos Capital.

6. Cedear y ETF

Para un perfil de riesgo moderado, los certificados de títulos que cotizan en el mercado local y representan acciones no listadas en el país y ETF del extranjero representan una opción viable.

Los Cedear de MercadoLibre (MELI) y los ETF del S&P 500 (SPY) son recomendados por su rendimiento y estabilidad. “Seguimos viendo mucho valor en MercadoLibre, dado el crecimiento que viene logrando la compañía en el último tiempo”, comenta Donzelli.

Los ETF del S&P 500, como SPY, replican el comportamiento de uno de los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos, ofreciendo exposición a empresas de alta capitalización bursátil.

7. Acciones locales y extranjeras

Para inversores con un perfil más agresivo, las acciones locales y extranjeras pueden ofrecer rendimientos atractivos a largo plazo. Pampa Energía (PAMP) es una de las principales compañías del sector energético en Argentina y se destaca por su solidez y rentabilidad en dólares. Además, las acciones de empresas tecnológicas multinacionales, como Microsoft y Google, han tenido un gran desempeño en lo que va del año.

“Para carteras de tipo moderadas, Cocos Capital destacó que la parte de renta fija proporciona estabilidad y seguridad, mientras que la renta variable ofrece el potencial de mayores rendimientos a largo plazo”.

8. Criptomonedas

Para los inversores dispuestos a asumir mayores riesgos, las criptomonedas ofrecen un potencial significativo de retorno. Buenbit ofrece más de 30 criptomonedas, incluyendo líderes del mercado como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), así como altcoins prometedoras como Solana (SOL) y Polkadot (DOT).

Estas inversiones, aunque volátiles, pueden proporcionar rendimientos atractivos, especialmente en un mercado alcista. “Actualmente, BTC, ETH, SOL y DOT se encuentran en un escenario alcista, lo que presenta posibilidades de buenos rendimientos a largo plazo”, afirman desde Buenbit.