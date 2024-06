Grupo PPI y la coyuntura: nuevos productos y cuándo es el mejor momento para salir del cepo

Paula Premrou, CEO del Grupo PPI

Grupo PPI, una de las principales empresas de inversión financiera del mercado local, anunció la incorporación de Cristian López como director y socio de Novus Asset Management, su Sociedad Gerente, a través de Albus Wealth Management.

“La coyuntura que afrontamos es desafiante. Estamos frente a un posible punto de inflexión que requiere, para cumplir nuestra meta, de una mirada integral, flexibilidad y una potencia como sinergia particular entre equipos. Una combinación que estoy seguro encontramos con PPI”, dijo López, Contador Público de la UADE, con diferentes posgrados y MBA en la Universidad de San Andrés, y más de 20 años dentro del sector financiero, liderando equipos de grandes compañías líderes.

Novus AM ya supera los $120.000 millones en patrimonio, multiplicando casi por tres sus activos administrados en lo que va del año.

“Nuestro objetivo es brindar una estrategia diferencial, innovadora y de alto valor agregado a cada uno de nuestros clientes apoyándonos sobre tres pilares claves: transparencia, procesos y servicio”, remarcó Paula Premrou, CEO del Grupo PPI. “Estamos convencidos que Cristian es el socio estratégico que necesitamos para que Novus se transforme en un referente del mercado. Creemos que su vasta experiencia, gran capacidad y visión innovadora son activos fundamentales para nuestro objetivo y tendrán sin dudas un impacto positivo en los clientes”, agregó.

Infobae dialogó con ambos sobre el negocio y la coyuntura actual.

— ¿Cómo ven el contexto local?

— Premrou: Lo que fue la Argentina para compañías como la nuestra en los últimos años es un modelo conocido, de mucha transaccionalidad y de clientes “encepados”. La nueva Argentina va a requerir volver a lo que las compañías como la nuestra tienen que hacer, que es el asesoramiento y dar soluciones de inversión a clientes cada vez más sofisticados.

Cristian López como director y socio de Novus Asset Management

— López: Argentina se fue encerrando y desde el punto de vista de la oferta y la demanda, se terminó en esa estructura “encepada” y transaccional de productos de poco valor agregado. Hay miles de lugares hacia donde nos podemos expandir, pero Argentina tiene que converger, desarmar las regulaciones que nos pusieron en un rincón.

— ¿Cómo creen que hay que salir del cepo?

— López: Tenemos un sesgo a decir que va a ser en capas, no abrupto y que el timing lo va a determinar la capacidad de recuperación de las reservas.

— Parte del mercado también mira con mucha atención porque ven una chance de que Caputo intente desarmarlo de un día para el otro…

— López: Sí. En parte por eso estamos demorando la salida de un fondo en dólares. Lo que se ve es que hay un camino sostenible: se está buscando resolver la inflación; la emisión endógena está limpiando los pasivos y pasándoselos al Tesoro, con lo cual esa emisión está camino a resolverse; y el déficit fiscal es una bandera con la que parece que no van a aflojar. Les falta recomponer reservas porque hay una cantidad de stock de pesos que podrían volcarse a buscar dólares. Hace cuatro meses que la economía cae y en algún lugar van a tener que renovar políticamente un discurso y la salida del cepo es algo que podría jugar a favor. Claro, si sale mal, el plan vuelve a fojas cero.

— Premrou: Hay que terminar de resolver el tema de los pasivos y los puts, que todavía están sobre instrumentos que vencen el año que viene y el siguiente. Nos falta acumular más reservas. Para jugar con el factor sorpresa tendrían que cerrar algún acuerdo con el Fondo para conseguir estas reservas antes. Así, lo que el mercado viene priceando más hacia fin de año, o el año que viene, cuando venga la próxima liquidación de la cosecha, se produciría antes. Una salida sorpresa sin la Ley Bases sería una señal rara.

— ¿En ese contexto, cómo se comporta la demanda?

— López: Hay mucha oportunidad para compañías medianas, para ayudarlos con sus tesorerías, a administrar mejor el cash management, a que utilicen mejor la cobertura de sus pasivos. Las Alycs [un Agente de Liquidación y Compensación, o casa de bolsa] y las compañías de fondos comunes somos aliados perfectos para generar mejores condiciones para sus tesorerías. Con servicios como los nuestros, prueban y se dan cuenta de que es más eficiente, que tiene menos cargas impositivas y descuentos con tasas más rentables que en los bancos.

— Premrou: Es un segmento que estuvo años dedicado a ver si le aprobaban las importaciones y no se preocupaba tanto por los resultados financieros porque los tenían asegurados con tasas altísimas. Ahora, la necesidad los va a ir llevando a mirar con más atención el manejo de la Tesorería en medio de un escenario de resultados financieros ya no tan atractivos. Hoy están más preocupados por la caída del negocio y por ver si habrá recuperación, y cómo será. A los clientes siempre les decimos que por más que estén muy bien atendidos por su banco, les conviene tener una cuenta en una Alyc y ver cómo compite un mercado con el otro y cuál financia mejor según el momento. Ese mercado es chicho aún, pero va a crecer mucho con una Argentina más normalizada.

— ¿Cómo lo ven al ministro Caputo?

— López: El esquema estuvo muy bien pensado hasta acá. Cosechó algunas críticas cuando la devaluación original fue un poco mayor a la esperada, pero al final fue un colchón que estuvo bien pensado. El ajuste se digirió y hay cierto orden macro.

— Premrou: Hace buen tándem con Santiago Bausili. Tiene una postura más abierta y, por otro lado, es un durísimo negociador. El fine tuning al principio es más fácil.

— ¿Con qué producto van a lanzar a potenciar a Novus?

— López: El 10 de abril lanzamos House View y fue muy bien recibido. Ya tiene más de 30 mil millones de pesos de activos y una performance muy buena. Hay mucha gente queriendo participar. Es un fondo que va a tomar las mejores ideas de un comité que se reúne todas las semanas: el esfuerzo de todos los analistas de PPI, más todos los portfolios y analistas de Novus para que el producto capture en las dos semanas siguientes. No es direccional. De hecho, cuando lanzamos pusimos 75 puntos del fondo en Lecaps y no nos movimos. Rindió cinco puntos más que el promedio de los diez mejores fondos. Es una muestra de lo que nosotros queremos hacia adelante como gestora: ser innovadores. Tenemos todo lo demás, pero vamos a buscar el mayor valor agregado y ser muy eficientes con mejor resultado impositivo. Buscamos un producto que no sea tan commodity, esa es la impronta.