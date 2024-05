Dólar libre récord: hasta dónde puede continuar la suba de la divisa

El precio del dólar libre se disparó 25% en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tranquilidad financiera de los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se ve interrumpida en mayo por la serie de recortes de las tasas de interés de referencia, que volvió a dar protagonismo al dólar libre con una estampida de precios.

La tensión con un dólar libre, que alcanzó un récord en los 1.300 pesos, llegó a la rueda de prensa diaria del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien descartó algún tipo de “intervención” para aplacar la subida. ”No hay razón alguna para que esto tenga una implicación en los precios, más que el problema inflacionario que estamos viviendo por los desajustes en materia monetaria y fiscal en Argentina”, respondió Adorni.

Este jueves la divisa informal gana 25 pesos o un 2 por ciento. A lo largo de mayo acumula un ascenso de 260 pesos o 25%, muy por encima de la inflación estimada. Con un dólar mayorista que sube un peso, a $890,50, la brecha cambiaria se asienta en el 46%, la más elevada desde el 30 de enero (47,2%).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en lo que va del año el dólar “blue” exhibe una ganancia de 275 pesos o 26,8% -había terminado a $1.025 el 29 de diciembre-, muy inferior a la inflación acumulada en torno al 70%, lo que significa que el dólar está lejos de sus precios máximos en términos reales.

Tras el recorte de tasas, los operadores optaron por demandar dólares ante el riesgo de una tasa negativa respecto de la inflación y, ahora, también de la apreciación del “blue”

El detonante de la reciente escalada se dio después de que el Banco Central redujo el martes de la semana pasada la tasa de referencia al 40% nominal anual, lo que se traduce en una tasa de 3,3% efectiva mensual para los plazos fijos. Si bien esta tasa está por encima del crawling peg o devaluación gradual de 2% mensual dispuesto por el BCRA, pudo ser vista como poco tentadora para quedarse colocado en pesos ante una inflación que sigue muy alta y un eventual salto de los dólares por fuera del “cepo” oficial.

La suba de los dólares paralelos también coincidió con una débil liquidación de divisas de los exportadores del agro, por debajo de las expectativas de lo que se esperaba este trimestre cuando tiene lugar la venta del grueso de la cosecha, lo que reduce la oferta de moneda extranjera en el mercado financiero.

“El recorte de tasas tuvo una fuerte influencia en despertar a los dólares financieros y libre, también lo está generando el menor ritmo de liquidaciones”, afirmó el economista Gustavo Ber.

¿Qué va a pasar con el dólar?

El analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano explicó que “la circulación de moneda prácticamente no ha variado en los últimos días, y lo que sí ha hecho el Banco Central es incrementar fuertemente los encajes. Por ejemplo, al 30 de abril los encajes eran $6 billones y al 20 de mayo eran $8,6 billones, con lo cual está sacando dinero del mercado y alocándolo ahí. La cantidad de circulación monetaria estaba en $9 billones, ahora está en casi $9,5 billones. Con lo cual, si la circulación monetaria es finita, la suba del dólar va a ser finita, porque una vez que se terminen los pesos no sube más el dólar. Y para que el dólar suba se necesitan cada vez más pesos y esos pesos no están”.

“Los dólares alternativos tuvieron un recorrido a la suba, pero creemos que no es sostenible en el tiempo, porque el Estado sigue teniendo superávit fiscal, sigue contrayendo la circulación monetaria, sigue comprando dólares, con lo cual es difícil sostener esta tendencia. por otro lado, estamos a días de que el FMI desembolse USD800 millones de dólares, con lo cual vamos a estar superando los USD 30.000 millones de reservas”, comentó Di Stefano.

La brecha entre el dólar libre y oficial se situó en el 46%, la más elevada desde el 30 de enero

“Lo que suceda en las próximas semanas podría imprimir mayor volatilidad en el tipo de cambio libre, generando cambios en las expectativas de los inversores”, advirtió un informe del Banco CMF.

“Con relación al dólar sostenemos el view de que es un mercado donde ‘manda el flujo’ y de que las liquidaciones totales de exportaciones que estimamos caen desde abril, aún con una mejora que se ve para el agro. Hacia adelante es clave tener un ojo también en el volumen liquidado de exportaciones, tanto del agro como de sectores no agro”, afirmó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.