Cómo les fue a los que siguieron la recomendación de campaña de Milei de no renovar plazos fijos

Una de las declaraciones más resonantes de la campaña electoral de 2023, para nada carente de frases resonantes, que llevó a Javier Milei a la presidencia de la Nación, fue la respuesta a una pregunta respecto a si convenía renovar los plazos fijos en pesos. “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, había respondido en octubre.

Mucha agua pasó bajo el puente desde ese entonces. Paradójicamente, el candidato que denostaba el peso argentino y proponía reemplazarlo por el dólar estadounidense, ya electo y con los primeros pasos del intento de estabilización que encargó al ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo lejos de transformarse en un verdugo de la moneda local.

De hecho, el peso argentino se apreció sobremanera en estos primeros meses de gestión y en este año es una de las monedas que más valor ganaron en el planeta entero.

Con lo cual, la recomendación de Milei de no hacer nada en pesos no terminó siendo -al menos hasta el momento- tan acertada. Aunque hay matices. Depende con qué se compare. Al menos no para algunos análisis.

“Se trata de tonto al que invierte en plazo fijo, que invertir en plazo fijo está mal, que son anti plazo fijos. Para mí no fue un tonto el que invirtió en plazo fijo. Convengamos que todo lo que tiene valor, como un auto, como una casa, como un viaje al exterior, está valuado en dólares. Entonces, el ahorrista a largo plazo, valúa o debería valuar su capital en dólares. Digo, si tiene como objetivo comprarse una casa o comprarse un auto o viajar. Entonces, con ese foco puesto en el objetivo y viendo el capital en dólares como debería ser, bueno, sí, la realidad es que fue un éxito y que no es ningún tonto el que hizo una colocación en plazo fijo”, dijo Giselle Colasurdo youtuber y asesora financiera.

Infobae analizó los rendimientos de plazos fijos desde ese entonces, asumiendo un depósito hecho el mismo 10 de octubre de 2023 en el que el hoy ¨Presidente hizo sus declaraciones. Y comparó lo que pagaron los depósitos bancarios con dos variables: el valor del dólar libre y la inflación.

¿El resultado? Una victoria categórica para los ahorristas en comparación con la divisa estadounidense y una derrota por paliza contra la inflación.

Resultado final

El humilde plazo fijo, ex post, terminó siendo una herramienta sensacional para la siempre riesgosa estrategia del carry trade. Esto es, la apuesta a que la tasa de interés va a rendir más que la variación del dólar.

En medio de seis recortes a las tasas de interés por parte del BCRA y a la eliminación del piso a los rendimientos de depósitos a plazo fijo tradicionales decidida en marzo último, un ahorrista imaginario que no tomó la recomendación de Milei y colocó sus ahorros para renovarlo ante cada vencimiento podría haber extraído, el 10 de mayo pasado, 85% más de lo que depositó.

Un ahorrista que hubiera hecho caso a la recomendación del entonces candidato presidencial y transformado sus pesos a dólar libre hubiera obtenido desde octubre 2023 un rendimiento en pesos de apenas 2,9 por ciento

Puesto en números más concretos, quien hubiera depositado $100.000 el 10 de octubre 2023 a una tasa que en ese momento estaba en 118% nominal anual, luego subió hasta 133% y luego fue sufriendo sucesivos recortes hasta caer en la última semana a niveles cercanos al 30% anual, habría podido retirar $185.087,07 luego de siete inversiones a 30 días consecutivas.

Otro ahorrista que, por ejemplo, hubiera hecho caso a la recomendación del entonces candidato y transformado sus pesos a dólar libre hubiera obtenido en el mismo período de siete meses un rendimiento en pesos de apenas 2,9%. Volviendo al ejemplo concreto, si este otro ahorrista imaginario hubiera optado por comprar dólares con $100.000 de octubre pasado, hubiera obtenido a cambio USD 99 que, a precios del 10 de mayo último, equivalían a 102.970,30 pesos.

Dólares e inflación

Medido en dólares, el rendimiento del plazo fijo en pesos rozó el 78% en ese período de siete meses. Los $185.087,07 obtenidos por colocar a tasa podrían haberse convertido en USD 177,97, nada mal comparados con los USD 99 que logró comprar el otro ahorrista imaginario que decidió pasarse a la divisa.

Pero el resultado sensacional en términos de carry trade que obtuvo el ahorrista en pesos ya no es tan rutilante cuando se lo compara con el ritmo de avance de los precios. Entre octubre y abril, la inflación superó 152% (aunque el cálculo no es preciso porque no se conoce la inflación de los primeros 10 días de mayo 2024). Tratando de proyectar esos días, se concluye que el rendimiento de una colocación en pesos debería haber sido del 147% desde la recomendación de Milei hasta el 10 de mayo último para que el poder de compra de los ahorros se hubiera mantenido intacto. Los plazos fijos rindieron, apenas, 85% y fracción.

En conclusión, el que no escuchó a Milei hoy tiene 78% más en el equivalente a dólar libre. Pero en términos reales, es decir de capacidad de compra local, la pérdida del ahorrista hipotético superó 60%. “En retrospectiva, quizás, la alternativa que tomaron muchos argentinos de quemar pesos en consumo puede haber sido la decisión financiera más equilibrada”, observó Giselle Colasurdo.