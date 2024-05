Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía: “Estamos atravesando los meses más difíciles, pero los resultados van a venir”

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía

Desde Neuquén - La madeja de caños amarillos de gran porte se levanta en medio de la meseta patagónica en un extraño día de mayo en Tratayén. Brilla el sol, no hay nada de viento y no hace frío. Los operarios petroleros tratan de hacer memoria para recordar cuándo fue la última jornada con características similares. Quizás en el último verano, pero no está del todo claro.

La zona se hizo conocida en los últimos meses porque allí nace el Gasoducto Néstor Kirchner, la obra tardía con la que el gobierno de Alberto Fernández intentó morigerar crisis energéticas recurrentes que, año a año, terminaron generando sucesivos contextos de falta de dólares, algo que redundó en más y más déficit.

“Ahí arranca el GPNK″, le señaló el empresario Marcelo Mindlin a Infobae en una recorrida por el área. “El potencial de Vaca Muerta es total y el sector invierte y ya tiene una muy buena curva de aprendizaje”, agregó. Los caños de 36 pulgadas se hunden en la tierra y desaparecen; saldrán a la vista recién a 570 kilómetros de aquí, en la localidad bonaerense de Salliqueló.

Mindlin es uno de los principales empresarios del sector energético local. Es dueño de Pampa Energía, que produce petróleo y gas, y tiene una capacidad de generación eléctrica de más de 5.300 MW. Con Pampa, además, es accionista en TGS y Transener, transportadoras de gas y alta tensión, respectivamente. La empresa cotiza en Wall Street y en la bolsa local, y tiene dos plantas petroquímicas.

La obra civil de la primera parte del GPNK la realizó en tiempo récord una UTE integrada por Techint y Sacde, la constructora que preside Damián Mindlin y que los socios de Pampa le compraron a Ángelo Calcaterra, en 2017.

La planta compresora de gas para el GPNK que Sacde construyó para Enarsa y comenzará a funcionar este mes

El empresario habló con este medio –y con el portal Econojournal– sobre el futuro de un yacimiento récord a nivel global que propios y ajenos consideran que es –que debería ser– uno de los grandes motores económicos del país.

Mindlin cree que en este momento uno de los cuellos de botella para el desarrollo del área es la infraestructura. “Parte se está haciendo, pero hay mucho por desarrollar aún. Se necesitan inversiones de miles de millones de dólares para aprovechar y explotar todo ese gran potencial. En Vaca Muerta hay otra pampa húmeda, es un sector que puede generar tantas divisas como el campo, pero las necesidades de financiamiento son enormes”, detalló.

— ¿Qué aspectos, además del financiamiento, son los necesarios para empezar a resolver la falta de infraestructura?

— Básicamente, la estabilidad de las reglas de juego. También el levantamiento del cepo para que las empresas que invierten sepan que se pueden llevar los dividendos libremente.

— ¿Imagina una mayor articulación público-privada para lo que viene?

— El ejemplo es el GPNK, donde hubo una integración público-privada muy virtuosa. El Gobierno definió las pautas y los objetivos, y las empresas llevaron adelante una obra de infraestructura en tiempo récord con tecnología de punta. El sector privado está para poner el hombro y hacer lo que tiene que hacer en inversiones e infraestructura. El sector público tiene que dar previsibilidad y adecuar los marcos regulatorios para que las empresas puedan hacer las inversiones.

Vista de la planta acondicionadora de gas que TGS tiene en Tratayén, en Vaca Muerta

— ¿Cómo evalúa estos cuatro meses de gestión económica?

— Soy un convencido de que el principal problema argentino ha sido el déficit fiscal y la emisión monetaria. Cuando escucho al Presidente y al ministro de Economía decir con tanta convicción que van a seguir en la línea de tener déficit cero, incluso de tener superávit fiscal, para mí es fundamental. Estoy convencido de que si el Gobierno sigue con la política de déficit cero los resultados van a venir. Estamos atravesando los meses más difíciles, pero los resultados van a venir.

— El Gobierno tiene entre sus metas de corto plazo regularizar el sector energético. ¿Cómo ve ese proceso?

— Avanza muy rápido, mucho más de lo que me hubiera imaginado después de la experiencia del gobierno de Macri, al que le llevó dos años establecer las adecuaciones provisorias y llegar a la revisión tarifaria integral. Este Gobierno empezó planteando el tema de las tarifas para fines de este año. Avanzan bien y rápido.

— ¿Cómo analiza el proceso de normalización de la deuda de Cammesa y la propuesta de pago que hizo el Gobierno?

— Los equipos técnicos están revisando la situación, pero hay ánimos de acompañar el esfuerzo del país. Respetando, obviamente, los derechos contractuales.

— ¿Están hablando con YPF para hacer cosas en conjunto?

— YPF está hablando con todos los productores. Su proyecto principal, según su presidente, Horacio Marín, es hacer un gran oleoducto que vaya a Punta Colorada, en Río Negro. Está hablando con todos y participaremos aportando equity o pre-comprando capacidad. Están avanzando a toda velocidad. Vaca Muerta necesita un oleoducto más para poder seguir creciendo. Como productores de petróleo vamos a participar, si queremos crecer en petróleo necesitamos poder evacuarlo. El proyecto de YPF parece ser el más atractivo.

Marcelo Mindlin; Damián Mindlin, presidente de Sacde; Oscar Sardi, CEO de TGS; y Horacio Turri, director Ejecutivo de E&P de Pampa, ayer en Tratayén

— Están poniendo un pie también en el negocio de la minería.

— En alguna de las compañías que adquirimos en el pasado vino una empresa llamada Geometales que tiene una concesión muy grande en un área de Malargüe, en Mendoza, donde sabemos que hay mucho cobre. Es un sector que se explotaba de manera muy rudimentaria hace unos 50 o 60 años, con burros. Hace 6 meses la legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de impacto ambiental de la exploración. Hicimos la primera campaña este verano y los indicios son buenos. El año que viene vamos a terminar la exploración, ya con perforación, y sabremos cuán viable es económicamente. Hay cobre: del otro lado de la Cordillera, en Chile, está la mina El Teniente que funciona hace décadas y es la que más cobre produjo en todo el mundo. Si el cobre está del otro lado, también debería estar desde el nuestro. Estamos en una etapa muy temprana.

— ¿Si prospera van a buscar un socio internacional?

— Sí, seguramente, porque las inversiones son grandes y hay que tener expertise. Sabemos de gas, de energía eléctrica, de infraestructura, pero no de cobre. Si se confirman buenos resultados en la exploración, buscaremos un socio que nos acompañe con el capital.

Compresión y acondicionamiento

El GPNK costó unos USD 1.500 millones y promete ahorrarle al país alrededor USD 4.400 millones en importación de gas, pero aún resta terminar la segunda parte del ducto y hay algunos interrogantes sobre cómo llevará adelante esta vital industria el gobierno de Javier Milei. El sector energético vernáculo está en ebullición por estas horas: al atraso tarifario de años se le sumaron deudas impagas por unos USD 2.000 millones desde el 2023 y la propuesta de pago que hizo el ministro Luis Caputo dejó a pocos conformes.

A pocos metros del nacimiento del GPNK, una obra promete inyectar potencia y más capacidad. Se trata de una planta compresora de Enarsa –una empresa del Estado que Milei quiere privatizar– que está construyendo Sacde y que sumará 5 millones de metros cúbicos de gas por día al gasoducto, lo que representará un ahorro de USD 350 millones por año, según estimaciones de la empresa de Mindlin. Estará lista en unas semanas y con una planta similar en la otra punta, en Salliqueló (que hace otra empresa también para Enarsa), se podrán transportar hasta 21 millones de m3/día, casi el doble que en la actualidad.

El gas que llega a esta compresora de Tratayén viene de muy cerca, de la planta de acondicionamiento que tiene en la zona TGS, Transportadora Gas del Sur, otra de las empresas de las que Pampa es accionista. La instalación, que está siendo ampliada para llegar este años a 28 millones de m3/d, prepara el gas que viene de Vaca Muerta para que pueda ser transportado por tres gasoductos –GPNK, Neuba II y Centro Oeste– y requirió una inversión total de USD 700 millones que se ejecutaron desde 2019.

“Esta obra representa una contribución esencial al desarrollo de las reservas de shale gas, ya que permite inyectar la producción incremental de gas a los sistemas de transporte y permitirá expandir a escala el mercado gasífero”, dijeron en Pampa.

Días atrás, Pampa fue mencionada en el discurso de Cristina Kirchner en Quilmes. Luego el secretario de energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se encargó de desmentir a la ex presidenta en un hilo por la red social X que fue reposteado por Milei. Chirillo habló de los “subsidios indiscriminados y generalizados” del kirchnerismo y aclaró que Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que la expresidente presentó como si fuera una entidad manejada por las grandes empresas del sector es “es un apéndice del Estado, desde donde manejaron arbitrariamente todo el sector con la política intervencionista y no exenta de información poco transparente. Esto generó distorsiones y contribuyó al desequilibrio financiero del sector”.

— ¿Cómo se imagina a Pampa dentro de 10 años?, le preguntó Infobae a Mindlin.

— Pampa produce el 14% de electricidad en todo el país con tecnología de avanzada y ciclos combinados que ahorran un montón de costos. Al mismo tiempo somos uno de los principales productores de gas. Queremos seguir invirtiendo en midstream e infraestructura para facilitar que Vaca Muerta se desarrolle con todo su potencial. Veo a Pampa, a través de TGS y otras subsidiarias, invirtiendo mucho en infraestructura y también tratando de crecer en petróleo. Así como nos convertimos en los principales productores de gas, en petróleo somos muy pequeños y nos gustaría crecer desarrollando nuestra área de Rincón de Aranda, en el corazón de lo que se llama la “ventana de petróleo”. Teníamos la mitad del yacimiento y hace unos meses le compramos el resto a Total, con lo cual somos los únicos propietarios y operadores del área. Las concesiones del sur operadas por otros petroleros han tenido resultados muy positivos. Más de 22% de todo el petróleo de Vaca Muerta sale de esas áreas que están al sur de la nuestra.

— ¿Ve una ventana de oportunidad para comprar operaciones de empresas internacionales que se van del país?

— Primero, no es una noticia positiva que se vayan empresas del país. Por otro lado, ese tipo de compras fueron la base de nuestro crecimiento. La otra base fue la inversión. Si Petrobras Brasil no hubiera vendido a Petrobras Argentina, no seríamos lo que somos hoy. A futuro, no veo que tengamos que comprar activos de empresas que se van porque hay activos propios para desarrollar. Ya tenemos 8% de Vaca Muerta y desde ahí vamos a seguir creciendo.