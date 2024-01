Inversiones 2024: cinco claves para darle pelea a la inflación y la devaluación en un año incierto

¿Podrá la Bolsa repetir el buen desempeño de 2023 y superar a la variación del IPC del Indec?

El 2024 asoma como un año de cambios y transición. Luego de tres años de firme recuperación de las cotizaciones de las acciones, acompañado en el 2023 por los bonos soberanos, los próximos meses presentan el desafío de mantener un sendero de beneficios en valores reales para el inversor, frente a un panorama inflacionario que se impone como el mayor obstáculo para la rentabilidad.

En 2023 el panel líder S&P Merval de la Bolsa porteña arrojó una ganancia en torno al 65% en dólares, mientras que los bonos reestructurados avanzaron cerca del 40%, cifras muy positivas en medio de un agitado período electoral.

Ahora los analistas financieros definen cinco claves para atravesar los próximos meses con prudencia y selectividad, atentos a las distintas variables, para sostener la solvencia de las carteras.

Los analistas le apuntan al Gobierno desafíos crecientes a corto plazo, ya que los ruidos políticos y jurídicos traban los primeros pasos administrativos, con escasas reservas en el BCRA, la curva decreciente en el interés de la deuda soberana, inflación mensual de dos dígitos, falta real de financiamiento y complicada deuda con los importadores, entre otras adversidades.

1) Factor político

Germán Fermo, estratega en mercados internacionales del Grupo IEB (Invertir en Bolsa), recordó que “el veredicto de Wall Street sobre el gobierno libertario desde el día anterior al balotaje hasta la actualidad ha sido una suba del Merval en dólares de 25%, y los bonos Globales, otro 25% arriba y el riesgo país, más o menos, 500 basis abajo. El mercado aprueba claramente la gestión libertaria ¿Cuántos rounds? Uno de mil. Faltan 999, pero por algo hay que empezar”.

El mercado aprueba claramente la gestión libertaria ¿Cuántos rounds? Uno de mil. Faltan 999, pero por algo hay que empezar (Fermo)

“Se cumple un mes de la gestión de Luis ‘Toto’ Caputo en Economía ¿Cómo evaluarla? Muy simple: volaron los bonos Globales, y ese es el veredicto de lo hecho por el flamante ministro. Y todavía falta lo mejor, que se legalice el DNU -no un decreto sino que eso se apruebe en el Congreso como ley- y se apruebe la Ley Ómnibus. Por lo tanto, con que se llegue a la mitad de todo lo que se quería modificar, esto es un gol espectacular y eso debiera contagiar al equity, que está esperando esas aprobaciones”, puntualizó Fermo.

“Los operadores continúan atentos a los tironeos parlamentarios por la Ley Ómnibus, y el DNU, ya que conseguir un resultado favorable permitiría mejorar las expectativas de los agentes. Ello es muy importante en esta etapa de estanflación dado que podría morigerar los duros efectos, así como abrir mejores perspectivas a futuro”, afirmó el Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Para el analista y asesor financiero José Ignacio Bano, “hay una visión del mercado más estructural, que depende de los hechos que se den. Todo es condicional. El plan que presenta el Gobierno, el tipo de medidas que está tomando a nivel financiero por ahora, más los proyectos que van a presentar sobre una reestructuración impositiva, reestructuración laboral, todo lo veo súper positivo para las empresas y, por lo tanto, para el mercado. Después habrá que ver si se aprueban o no las leyes, cómo es la letra chica -por ahora solo sabemos el título-, se va a ir develando”.

Y agregó: “Con las perspectivas parece todo bastante positivo y ese puede ser el impulso extra que necesitan las acciones para pegar el salto que falta. En términos de ratios no hay nada regalado en este momento. El índice Merval medido en dólares bajó un poco a la zona de 800 puntos, pero siempre que supera los 900 y se aproxima a los 1.000 puntos son valores históricamente altos, no insuperables -hay llegado a 1.800 puntos el Merval, pero una sola vez en 2018-. Necesitamos que la perspectiva de Argentina parezca otra para encontrar esa fuerza que falta”.

Los operadores continúan atentos a los tironeos parlamentarios por la Ley Ómnibus, y el DNU, ya que conseguir un resultado favorable permitiría mejorar las expectativas (Ber)

“Tanto el devenir del DNU como de la Ley Ómnibus serán hitos clave para los mercados financieros, dado que demostrarán cuánto margen de acción tiene el nuevo gobierno para llevar adelante su programa. Los activos financieros ya no cuentan con valuaciones tan bajas como antes de los comicios y se hace cada vez más necesario un progresivo avance hacia la normalización de la macroeconomía para destrabar valor adicional”, recomendaron los analistas de TSA Bursátil.

2) ¿Renta fija sobre acciones?

“Vemos una relación de riesgo-retorno más atractiva para la renta fija que para la renta variable. Esto se debe en parte a que la renta fija presenta niveles atractivos de tasa de interés con perspectivas a que la política monetaria (de EEUU) sea menos contractiva, que haya baja de tasas y por lo tanto, además del carry, haya algún capital gain (ganancia de capital) en lo que es el universo de renta fija. Pero, a su vez, porque la renta variable presenta valuaciones elevadas que tiene implícito en precios expectativas altas de crecimiento económico”, afirmó Juan Cruz Lekovic, CFA y Fund Manager de Schroders Argentina.

"Vemos una relación de riesgo-retorno más atractiva para la renta fija que para la renta variable", afirmó Juan Cruz Lekovic, CFA y Fund Manager de Schroders Argentina (Reuters)

José Ignacio Bano tiene “una visión más positiva sobre bonos que sobre acciones. En este momento hay una mayor tranquilidad sobre los bonos, sobre todo los hard dollar -AL y GD-. Va a haber volatilidad, nada es gratis, sería muy raro que no se necesite en algún momento alguna renegociación de esta deuda. Los primeros bonos empiezan a vencer en 2029, entonces estamos a cinco años y Argentina tendría que generar bastante superávit para cubrir esa deuda, entonces seguramente va a haber ‘ruido’. El indicador principal es el riesgo país, con 1.900 puntos tiene muchísimo para mejorar”, precisó.

Y agregó el idóneo: “Con una cierta normalización, nada escandaloso, Argentina podría seguir estando muy mal y tener un riesgo país de 1.000 puntos, todavía afuera de los mercados. Abajo de 1.000 sería caro, pero podrías empezar a meterte. Hasta esa mejora de los 1.000 puntos estos bonos tienen mucho para subir. Los ejercicios de casas de Bolsa -con evaluación hipotética a un año por la tasa, los intereses, más estimaciones del valor de venta, el promedio de emergentes y el riesgo país-dan entre 50% y 70% de suba en dólares para estos bonos. El más favorecido es el GD35, con menos tasa que los cortos, pero mejor apreciación si mejora el riesgo país. Es auspicioso, sujeto a que la gobernabilidad en la Argentina prospere y los proyectos de ley se aprueben. Las condiciones y la intención están dadas”.

El economista Salvador Di Stefano aportó que “si crees en el Gobierno tenés que vender dólares y comprar bonos en pesos que ajusten por inflación. Si no le crees, todos los caminos conducen al dólar. El mercado está descontando que la inflación del año 2024 se ubicaría en el 213% anual, mientras que se espera que el tipo de cambio mayorista se ubique en $1.700 que representa una suba del 110,3% anual. Estos datos los brinda el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) que informa el Banco Central. De lo que observamos en el párrafo anterior, daría la impresión que financieramente serían más aconsejables bonos que ajustan por inflación que bonos que ajustan por dólar mayorista. En el caso de los bonos duales, por el momento no son atractivos, ya que en los últimos meses la suba del dólar mayorista superó holgadamente a la inflación”.

Si crees en el Gobierno tenés que vender dólares y comprar bonos en pesos que ajusten por inflación. Si no le crees, todos los caminos conducen al dólar (Di Stefano)

“Daría la impresión que vamos a un cambio en las preferencias de las carteras de inversión, en donde vuelven a tomar protagonismo los bonos en pesos ajustados por inflación, bajo la premisa que el Gobierno hará un ajuste presupuestario exitoso y que no violará derechos de propiedad sometiendo a los tenedores de bonos a un canje compulsivo. Los bonos soberanos en dólares deberán ir a un canje voluntario, ya que bajo las condiciones actuales es difícil poder honrarla mediante la estructura actual”, contó el analista.

“Salvo que Argentina logre acceder al mercado de capitales, consiguiendo financiamiento genuino para enfrentar todos los pagos de deuda de capital que vencen desde el año 2025 en adelante. Esto no implica que los bonos no sean una buena opción de compra, pero a determinados precios y tomando ganancias en la medida que se aproximen a un techo en la cotización. Por el momento el mercado no paga un valor superior a USD 40 por la deuda nominada en dólares, la familia de los bonos AL o GD, ya sea de corto o largo plazo”, consideró Di Stefano.

3) Buena proyección para activos argentinos

Aunque se proyecta que la Argentina atravesará en 2024 y probablemente en 2025 un incesante reajuste de precios relativos que sacudirá los cimientos de la actividad económica, los expertos financieros aún encuentran valor en las compañías argentinas, después de tres años de incremento de las cotizaciones en dólares de las acciones.

Aunque se proyecta que la Argentina atravesará en 2024 y probablemente en 2025 un incesante reajuste de precios relativos que sacudirá los cimientos de la actividad económica, los expertos financieros aún encuentran valor en las compañías argentinas (EFE)

“Donde creemos que puede haber mucho valor es en los instrumentos de renta fija local o de equity excluyendo EEUU. Porque desde fines de octubre, principios de noviembre de 2023 ha comenzado un ciclo de depreciación del dólar contra un amplio espectro de monedas, que si en 2024 se acentúa, podría darle mucho retorno a todos aquellos activos que generan flujos en dólares”, subrayó Juan Cruz Lekovic.

En general las acciones son una protección volátil, pero buena contra la inflación (Bano)

El 2024 apunta a “ser positivo para los activos de riesgo globales. Hay demasiada plata en money markets y al bajar la tasa de Fed (Reserva Federal de EEUU) a partir de marzo hasta fines de 2025, parte de ese flujo se deriva a las acciones, bonos, propiedades, etcétera”, sostuvo Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

4) Impulso desde el exterior

Si le faltó un motor de crecimiento a las cotizaciones de los activos domésticos en los últimos años fue el impulso de capitales extranjeros. En este sentido, una fluida relación financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la llegada paulatina de fondos del exterior que empiecen a sumar acciones y bonos argentinos en cartera podría darle un impulso extra a los papeles bursátiles.

El reciente acuerdo con el FMI reflotó el estatus crediticio por USD 44.000 millones. “El hecho de que el Fondo respaldara las políticas de la nueva administración marca un claro cambio de tono y sugiere que la relación con Buenos Aires será más cooperativa que bajo la administración anterior”, afirmó Capital Economics. “Dicho esto, parece que el Fondo todavía evita abordar algunos de los problemas más profundamente arraigados de Argentina, incluida la necesidad de pasar a un tipo de cambio totalmente flexible y reestructurar la deuda soberana”, agregó Neffa.

Una fluida relación financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la llegada paulatina de fondos del exterior que empiecen a sumar acciones y bonos argentinos en cartera podría darle un impulso extra a los papeles bursátiles

“Las exenciones y las recientes medidas económicas permitieron al Gobierno no sólo desbloquear un desembolso de USD 3.300 millones ante el FMI, sino también adelantar USD 1.400 millones originalmente previstos para el período abril-septiembre. De esta forma se cumplirán los vencimientos con el FMI durante los primeros cuatro meses”, reportó un informe del Grupo Mariva.

TSA Bursátil detectó en los EEUU “señales mixtas al observar los precios de la renta variable y la renta fija, con distintas expectativas respectivamente. Lo cierto es que habría consenso sobre una desaceleración para la economía norteamericana a raíz del ajuste en las condiciones financieras. Eventualmente, la inflación continuará cediendo, dando lugar a recortes en las tasas de interés. Lo importante, como se explicó, es que no se den en un contexto recesivo. Vale la pena destacar que, si esto sucediera, este fenómeno prácticamente no estaría incorporado en precios”.

El sendero de los ADR

Germán Fermo enfatizó que “persiste la negatividad para ADR argentinos siguiendo lo pesado que estaba operar en Wall Street. Un evento local y otro internacional contribuyen a esta situación. En lo local todavía seguimos viviendo en economía ‘K’ y el tiempo dirá cuándo se aprobarán las leyes que pretende el Gobierno. El mundo nos sigue mirando como el ‘Cuento de la Buena Pipa’, siempre nos falta una pata más para poder avanzar. La realidad es muy sencilla, hay un pequeño grupo muy poderoso en este país, que es muy exitoso ante al fracaso del resto del país, por lo tanto precisamente este Gobierno intenta romper ese riñón y está chocando contra las esferas más poderosas que tiene el país. De ahí se explica la lentitud de que no pasa nada, justamente esta gente quiere que no pase nada, quiere una economía cerrada, una economía cara que no progresa”.

Desde fines de octubre, principios de noviembre de 2023 ha comenzado un ciclo de depreciación del dólar contra un amplio espectro de monedas (Lekovic)

“En lo internacional vienen subiendo las tasas largas y siempre que suben hay dolor a activos de riesgo. Desde afuera nos están mirando otra vez y Wall Street pregunta entonces ¿cuánto tiempo se van a tomar para aprobar el DNU y la Ley Ómnibus¿ Mientras no exista esa respuesta Wall Street va a seguir vendiendo acciones argentinos, en especial con lo que están subiendo las tasas en EEUU”, amplió Fermo.

5) Momento de rotación

José Ignacio Bano explicó que “un tema importante es la protección contra la inflación. En general las acciones son una protección volátil, pero buena. Siempre se cita el caso de la ‘Híper’ de 1989 en Argentina y cómo las acciones subieron más que la inflación acumulada. O sea, si se compraba el Índice Merval a principios de 1989 y se lo vendía a fines de 1989, hubieras obtenido una ganancia superior a la tasa de inflación, por lo tanto, una ganancia real positiva. Hay que tener en cuenta que esto es sobre el índice Merval, no es que cada acción le ganó, ojo a eso porque apostar todo por una sola acción puede salir mal. Y otra cuestión es que le ganan, pero con mucha volatilidad, entonces hay meses que se pierde por mucho y otros que se gana por mucho y punta a punta da ese resultado”.

Bano describió que “en el inicio de este año se da el ‘derrame’ hacia empresas más chicas. Es un comportamiento que normalmente se ve: cuando el Merval está barato todo el mundo sale a comprar las acciones grandes del Merval, se arranca por ahí y se compra lo mejor. Ahora cuando lo mejor ya está caro, se empiezan a buscar alternativas. Estos días estamos viendo compañías mucho más chicas, del panel general, no del Merval, que vuelan. Esas acciones son mucho más volátiles, porque tienen mucho menor volumen operado, entonces con muy poca plata pueden subir o bajar mucho. Entonces, atentos, pero estamos viendo ese vuelco, ya las acciones típicas y tradicionales del Merval, con una valuación acorde -ninguna está ‘regalada’- entonces la gente sale a buscar oportunidades en estas acciones más chicas del Panel General. Lo vimos mucho esto en 2016, 2017 y 2018, años que ‘voló’ la Bolsa argentina y el panel general era una fiesta”.