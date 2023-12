Mejora la expectativa de los inversores y los bonos en dólares alcanzaron sus precios más altos del año

FOTO DE ARCHIVO Un operador en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Argentina. Jun 19, 2018. REUTERS/Martin Acosta

Los nuevos lineamientos de política económica con la llegada de Javier Milei en la Presidencia mejoraron las expectativas de cumplimiento de pago de la deuda soberana en dólares, lo que se observó en la mejora de las cotizaciones y en el descenso del riesgo país.

Los anuncios del martes 12 -al cierre delos mercados- del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, enfocados en lo fiscal y en el ajuste del tipo de cambio que subió a los 800 pesos, con un salto del 188%, acapararon en un comienzo la atención general, lo que solapó el muy positivo desempeño de los bonos en dólares -Globales y Bonares- en este primer tramo de gestión.

Los títulos Globales captaron en sus precios el recibimiento positivo del lanzamiento del paquete de reformas. Si bien en este período se seis días hábiles tuvieron dos jornadas de retrocesos, estos no tuvieron comparación con las ruedas que culminaron positivos. En este sentido, los Globales -que cotizan en Wall Street- avanzaron entre 4,3% y 6,5%, lo que impulsó el precio promedio a USD 37,60 frente a los USD 35,90 del viernes 7. De esta forma, hay que retroceder a septiembre del 2021 para observar al precio promedio ponderado en ese nivel.

Fuente: Portfolio Personal Inversiones.

“Detallando los avances en la curva en dicho período, sin titubeos el GD29 resaltó entre sus pares al incrementar 6,5%. Detrás, lo siguieron el GD41, sumando 5,2%, el GD38 y GD35, creciendo 4,8% por lado, y finalmente el GD46 y GD30, haciendo lo propio en 4,7% y 4,4%, respectivamente”, precisaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Por su parte, la tónica positiva se extendió a los Bonares con ley argentina que incrementaron entre 2,4% y 4,8% acumulado. Este desempeño de la deuda en dólares ley local si bien fue positivo fue más moderado que el de sus pares ley extranjera lo que género que los spreads (brecha de precios) por legislación se amplíen, pues para la consideración de los inversores, aquellos con ley extranjera cuentan con una protección legal más consistente que los que están sometidos a la ley argentina.

“En la primera semana de gestión de la nueva administración, y tras las primeras medidas en marcha, los bonos soberanos en dólares subieron +5,1% promedio a lo largo de todos los vencimientos, acompañando la operatoria de mercados emergentes y el global”, indicaron los analistas de Puente.

“Aún cuando amagan por momentos con respiros, merecidos tras las fuertes subas acumuladas en los últimos tiempos, el tono positivo sigue prevaleciendo entre los activos locales mientras se analizan las primeras medidas económicas de urgencia y se esperan nuevas iniciativas y reformas camino hacia un plan integral hacia los próximos meses”, afirmó el economista Gustavo Ber.

En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, recortó desde el 10 de diciembre unos 80 puntos básicos para la Argentina, a 1.844 unidades.

El objetivo de Milei de alcanzar el equilibrio fiscal hacia fin de 2024 le dio un firme impulso a los precios de los bonos en dólares

“Cuando Caputo hizo su primer anuncio el martes, yo creo que le habló más a la gente que al mercado, dio un par de cosas importantes, que era el déficit fiscal que se lo venían pidiendo y un dólar a 800 pesos, que era un poco lo que los inversores de bonos le venían pidiendo. Ya se veía que un 650 pesos no era suficiente. Por eso fue que hubo una corrección, que es sana; calculá que los bonos están operando casi a máximo desde niveles casi de fin de 2020, cuando todavía había cupón. Hoy tenés bonos con cupones muy bajos, operando a máximo. O sea, para que esto siga subiendo tienen que empezar a haber noticias, no solamente anuncios”, evaluó Sebastián Azumendi, Head of International Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero.

“El rally de los Globales sigue ubicándolos por encima de sus pares emergentes. Dicho esto, podemos notar que el factor idiosincrático en la deuda argentina sigue impulsándolos al alza. En relación con este punto, los bonos soberanos en dólares tomaron de forma muy positiva las nuevas medidas anunciadas por el nuevo Ministro de Economía, Luis Caputo. Preveíamos que la performance de este segmento sea próspera luego de los anuncios del programa fiscal de la nueva administración. En este sentido, el plan de estabilización comprende los primeros pasos camino a una unificación ordenada lo que incrementa la probabilidad de pago de la deuda en los años siguientes, un escenario muy constructivo para este segmento”, acotaron desde Portfolio Personal.