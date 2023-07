Récord histórico: la deuda pública superó en junio los USD 400.000 millones

"La deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a USD 4.960 millones, representando un aumento mensual del 1,24%", informó la Secretaría de Finanzas (Reuters)

En el sexto mes de 2023 el stock de deuda bruta de la Administración Central ascendió a un monto total equivalente a USD 403.809 millones, de los cuales USD 401.303 millones se encuentra en situación de pago normal, informó la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía. Según estimaciones privadas, ese nivel de endeudamiento de la Administración Central fue equivalente a 64% de un PBI estimado, al tipo de cambio mayorista oficial, en USD 630.000 millones.

“La deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a USD 4.960 millones, representando un aumento mensual del 1,24%. La variación se explica por el decrecimiento de la deuda en moneda extranjera en USD 1.852 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 6.812 millones”, precisó el informe de la Secretaría a cargo de Eduardo Setti.

Se destacó la cancelación de deuda con el FMI por USD 2.674 millones, la cual fue determinante para provocar la disminución del saldo de préstamos tomados bajo legislación extranjera en USD 1.944 millones.

Las necesidades de financiamiento del Tesoro llevaron a elevar en el mes el stock de compromisos asumidos bajo legislación nacional en el equivalente de USD 6.921 millones

Por el contrario, las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional llevaron a elevar en el mes el stock de compromisos asumidos bajo legislación nacional en el equivalente de USD 6.921 millones, de los cuales obtuvo del BCRA a través de Adelantos Transitorios el equivalente a USD 1.702 millones, en su mayor parte con vencimiento a fin del corriente año, y se renueva a comienzos del siguiente, subió a USD 5.953 millones, en tanto los que maduran en 10 años se elevaron en USD 471 millones, al equivalente de 10.220 USD millones.

“En junio se realizaron tres licitaciones de títulos públicos, que resultaron en la colocación de instrumentos pagaderos en pesos por un total en valor efectivo (VE) de $9.017.678 millones (equivalentes a valores nominales USD 37.588 millones)”, reseña un documento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El informe de la OPC detectó que “Los bonos duales representaron 63% del monto total colocado por licitación en junio; los títulos en pesos ajustables por CER, 31%, los títulos USD linked, 4%; y los títulos en pesos a tasa fija, 1%. El plazo promedio de los títulos colocados mediante licitación en junio fue de 489 días, superior al del mes previo”.

Y agrega:” El incremento estuvo impulsado en parte por los títulos emitidos en el canje, que representan 81% del total de las colocaciones por licitación del mes y tienen un plazo promedio en conjunto de 540 días. El plazo fue de 530 días para los bonos duales, 408 días para los títulos USD linked, 440 días para los títulos en pesos ajustables por CER y 16 días para los títulos en pesos a tasa fija”.

Recuerda la OPC que “en junio el país recibió desembolsos de préstamos por USD 658 millones, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento de diversos programas por USD 479 millones Integración del Sistema de Salud Argentino. Adicionalmente, se aprobaron préstamos del organismo por USD 815 millones, para el financiamiento del Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Crecimiento Sostenible y Resiliente de Argentina II, el Programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y para la Primera Operación Individual del Programa para la Integración del Sistema de Salud Argentino, y de CAF por USD 12 millones para el Programa Federal de Pre-Inversión”.

En el mes se registraron colocaciones netas de Adelantos Transitorios (AT) por $688.000 millones, con lo cual el stock aumentó a $ 4,15 billones (OPC)

También registraron los economistas de la OPC que el Gobierno obtuvo financiamiento del “China Development Bank Corporation para obras del Ferrocarril Belgrano Cargas”.

Del lado de las salidas de divisas, la Oficina de Presupuesto del Congreso registró que en el último mes la Administración Central hizo “amortizaciones por USD 2.816 millones, entre las que se destaca el pago de fines de mes al FMI por el préstamo Stand-by 2018 por el equivalente a USD 2.676 millones (DEG 2.014 millones, que fueron pagados en derechos especiales de giro por DEG 1.207 millones y en yuanes por CNY 7.801 millones)”.

Financiamiento del Banco Central

En junio el Tesoro colocó Letras Intransferibles al Banco Central de la República Argentina por USD 113 millones, que tienen vencimiento en 2033 y devengan intereses semestrales a la tasa de rendimiento de las reservas internacionales.

“Estos títulos fueron emitidos para refinanciar los servicios de intereses de otras letras similares en poder de dicho organismo. En el mes se registraron colocaciones netas de Adelantos Transitorios (AT) por $688.000 millones, con lo cual el stock aumentó a $ 4,15 billones. Así, el financiamiento del Banco Central al Tesoro se aceleró en los últimos dos meses y acumuló $1.358.000 millones en el primer semestre del año. Conforme a la última información disponible de recursos del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) correspondiente a mayo, a fin de dicho mes el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $4,57 billones”, precisa el informe de la OPC.

Detalla la entidad que conduce Miguel Pesce que hasta junio “Las reservas internacionales del BCRA totalizaron USD 27.926 millones, mostrando una caída de USD 16.671 millones en el año. Dicho resultado se explicó principalmente por los pagos netos al FMI equivalentes a USD 6.922 millones (Reuters)

Destaca el BCRA en su Informe de Política Monetaria (IPOM) que en junio “se renovó el swap por 130.000 millones de yuanes (USD 19.000 millones) por el plazo de 3 años y se inició el proceso de solicitud de ampliación de la activación por un monto de hasta 35.000 millones de yuanes de libre disponibilidad (USD 5.000 millones). De manera complementaria, se implementaron diversas modificaciones normativas, orientadas a favorecer una eficiente asignación de las divisas”.

Y más abajo, detalla la entidad que conduce Miguel Pesce que hasta junio “Las reservas internacionales del BCRA totalizaron USD 27.926 millones, mostrando una caída de USD 16.671 millones en el año. Dicho resultado se explicó principalmente por los pagos netos al FMI equivalentes a USD 6.922 millones, las ventas netas en el mercado de cambios, por la caída de las cuentas corrientes en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por USD 1.786 millones, las operaciones y pagos netos del Tesoro Nacional de títulos públicos al sector privado y a organismos internacionales por unos USD 1.738 millones y por los pagos netos del BCRA a través del Sistema de Pagos de Moneda Local”.

Deuda cuasi fiscal

Cabe notar que algunos economistas sugieren “restar” de la deuda pública de la Administración Central los USD 14.471 millones que acumulan los Adelantos Transitorios del BCRA -subieron en USD 889 millones en el mes (USD 9.749 millones de corto plazo -aunque se renueva automáticamente cada comienzo de año- y USD 4.722 millones en una Letra del Tesoro a 10 año), porque forma parte del activo del ente monetario que preside Miguel Pesce.

Pero, por el contrario, con similar criterio, recomiendan sumar los pasivos monetarios del BCRA que constituyen los instrumentos de regulación de la liquidez, como Leliq y Pases, porque si bien tienen como contrapartida los depósitos del sector privado (en pesos equivalente en dólares y también en moneda extranjera que no fueron prestados, se originan en el financiamiento del BCRA a través de la emisión y operaciones de mercado abierto con bonos en cartera, que la entidad luego debe absorber pagando una tasa nominal anual de 97%, equivalente a 154,88% efectiva anual, como parte de la estrategia de contener los tipos de cambios financieros.

Desde el inicio del Gobierno de Alberto Fernández la deuda de la Administración Central, excluida la contraída con el BCRA, se elevó en el equivalente a USD 83.737 millones; la total se elevó en USD 125.641 millones

En junio el total de Leliq y Pases acumuló el equivalente al tipo de cambio mayorista oficial promedio del mes -siguiendo el criterio de la Secretaría de Finanzas- a USD 59.244 millones. Aumentaron en USD 787 millones.

Desde el inicio del Gobierno de Alberto Fernández la deuda de la Administración Central, excluida la contraída con el BCRA, se elevó en el equivalente a USD 83.737 millones. Y se agrega la del BCRA con entidades financieras con la colocación de instrumentos de regulación monetaria, cuyo excedente principal se origina en la asistencia al Tesoro para cubrir el déficit fiscal financiero, el monto acumulado en los 43 meses de presidencia se eleva al equivalente de USD 125.641 millones -casi 3 veces la deuda heredada con el FMI-, a un ritmo medio mensual de USD 2.922 millones.

Vencimientos y necesidades de crédito para el resto del año

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso registró que “El cronograma de licitaciones del Ministerio de Economía de julio incluye dos subastas los días 14 y 27, con fechas de liquidación los días 17 y 28, respectivamente. Los vencimientos de deuda estimados para el mes totalizan el equivalente a USD 9.395 millones, incluyendo la deuda en cartera de organismos del Sector Público Nacional”.

En moneda extranjera se destacan los pagos de interés de los bonos Globales y Bonares denominados en divisas por el equivalente de USD 1.022 millones concretados en los primeros días de julio. Además, sobresalen los pagos de capital al FMI por USD 2.627 millones, aproximadamente. Argentina ha solicitado al FMI agrupar (bundle) los tres vencimientos en un solo pago en el último día del mes.

Entre julio y diciembre de 2023 se estiman vencimientos por el equivalente a USD 35.690 millones, de los cuales USD 15.810 millones son en moneda extranjera. Sin embargo, agrega la OPC “los vencimientos en dólares por Letras Intransferibles del BCRA y otras letras suscriptas por organismos públicos (que suman USD 2.691 millones y USD 1.154 millones, respectivamente), no implicarán erogaciones por parte del Tesoro ya que se renuevan al vencimiento)”.

La mayor parte de los pagos en moneda extranjera corresponden al FMI por un total equivalente a USD 8.520 millones -USD 7.083 millones por amortizaciones y USD 1.437 millones por intereses-.

Los vencimientos pagaderos en pesos ascienden al equivalente de USD 19.880 millones (56% del total), conformada por deuda ajustable por CER (57% del total de pagos en pesos), USD linked (9%), bonos duales con ajuste variable dependiendo de la evolución del CER y el tipo de cambio (6%), y títulos en pesos sin ajuste (28 por ciento).

