“Zbikoski el amarillo” y el “Señor Faija”: quiénes son los empresarios a los que acusó Massa por el paro de transporte

Sergio Massa se refirió al paro de colectivos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió en duros términos a los empresarios del transporte urbano en medio del paro de colectivos que sacudió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este viernes, causando toda clase de demoras, complicaciones y pérdida de horas de trabajo a millones de trabajadores.

“Es un paro que forzaron los empresarios, el Estado le transfirió la plata de los sueldos y algunos empresarios retuvieron la plata para forzar a los trabajadores a salir a la calle. Los salarios estaban acordados en las paritarias, se depositaron, tampoco era por las tarifas porque no les importa”, indicó Massa en el acto de creación del primer módulo de generación de energía y ampliación de planta depuradora.

“Cada vez que toman el colectivo, por cada 100 pesos que ustedes pagan 80 pone el Estado. Y estos empresarios no pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores con mejores salarios; es más nunca fueron a firmar el acta. Nosotros queremos que a final la plata vaya derecho al trabajador”, indicó.

Javier Casimiro Zbikoski

Pero Massa no se quedó en eufemismos y referencias elípticas. Nombró en forma explícita a dos de los más importantes empresarios del transporte urbano. Uno de ellos, con vínculos con el hermano de su propio compañero de fórmula presidencial, Agustín Rossi.

“Hay un señor Faija y uno Zbikoski, al que le dicen el amarillo, que pretenden tener de rehenes a los trabajadores para defender su rentabilidad”, disparó.

Ángel Faija es el hombre fuerte detrás de Dota, mientras que Javier Casimiro Zbikoski es el titular del Grupo Metropol. Un consultor con conocimiento del ramo los describe como “los dos principales grupos empresarios post Plaza”.

Doscientos Ocho Transporte Automotor (Dota) empezó operando esa línea de colectivo, después transformada en la línea 28, reconocida por sus servicios rápidos en la Avenida General Paz. Pero fue sólo el principio. El grupo fue creciendo a través de la adquisición de múltiples líneas metropolitanas. En la década pasada el grupo sumó a la Línea 60, a la empresa San Vicente -una de las más grandes de Zona Sur de Buenos Aires-, Transportes Atlántida, MONSA y muchas otras. En forma directa o indirecta controla 180 líneas que cubren 733 ramales en el AMBA.

Ángel Faija, de DOTA

Dota vende colectivos, tiene carroceras, chasis, seguros. Engloba el 20% del sistema porque vende colectivos, es dueño indirectamente de las carroceras; tiene la empresa de seguros de colectivo; y a la vez tiene empresas de colectivos que prestan servicio.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), de 2019, determinó que ese año, el Grupo DOTA está vinculado al 67,42% de las líneas operadas por grupos empresariales en el AMBA. Dirigida por Ángel y José Faija, es uno de los verdaderos pesos pesados del sector en una zona geográfica que concentra la mayor parte de los subsidios al transporte. El trato con el Estado, que explica buena parte de sus ingresos desde el momento en que los usuarios no pagan la tarifa plena, es constante.

Según fuentes oficiales, Dota cobró, esta semana, por parte del Ministerio de Transporte: 6.104 millones de pesos.

Las duras palabras contra el “Señor Faija” hacen ruido incluso dentro de la fórmula presidencial. DOTA supo asociarse a Alejandro Rossi en la operación de varias líneas del Conurbano Bonaerense. El empresario, no es ni más ni menos que hermano de Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de la lista de Unión por la Patria que encabeza el propio Sergio Massa.

Colectivo de la Línea 28, una de las líneas fundacionales del Grupo DOTA (Wikipedia)

El otro nombre lanzado por el Ministro de Economía es igual de importante en el sector. Javier Zbikoski, es un empresario nacido en Misiones. Uno de tres hermanos, dos de los cuales controlan el Grupo Metropol, el otro gigante del transporte urbano.

Nadie lo conoce como “el amarillo” en su sector. Probablemente el apodo se le pegue ahora que se lo atribuyó Massa. Hasta ahora, era más común que quienes hablan a sus espaldas lo llamen “Bichosky”.

El Grupo Metropol maneja 27 líneas y tiene 4.300 empleados

La familia empezó en Posadas en el negocio del transporte. También en la venta de autos. Pero el salto a gigante del transporte llegó más tarde. La Nueva Metropol empieza a tomar forma en 1996 con la adquisición de la línea 65, para luego sumar líneas y compras de empresas renombradas como la operadora de media distancia Chevallier, según cuenta la historia que el mismo grupo publica en su página web, entre otros recorridos urbanos. Gestiona en total 27 líneas de colectivo, pero es sólo una de sus áreas de negocio. Además del transporte, se ufana de haber vendido más de 13.400 autos y operar 126 hectáreas de nogales en Mendoza.

Según la denuncia, Nueva Metropol, a fin de no perder el cobro de los subsidios, reconvirtió los servicios diferenciales -que ya no estaban alcanzados por el beneficio- a servicios expresos que sí le permitían seguir percibiéndolos. Para completar la maniobra, les cobraba a los pasajeros la tarifa diferencial de 20 pesos, con lo que cubría el costo de ese servicio y al mismo tiempo recibía los subsidios del Estado haciendo pasar los viajes como “expreso” cuyo precio del boleto era en ese momento de 10 pesos. En los hechos a la hora de prestar el servicio la empresa denunciada brindaba un servicio expreso por el que debía cobrar 10 pesos aunque obligaba a los usuarios a pagar 20 como si fuera un servicio diferencial cuando en verdad no lo era.

Para cobrar un boleto más caro que el autorizado por la CNRT lo vendían en un puesto fijo ubicado en la parada del colectivo o les hacían pasar dos veces por la lectora la tarjeta SUBE a los pasajeros.

También según datos oficiales, Metropol cobró esta semana, por parte del Ministerio de Transporte: 2.178 millones de pesos.

Ninguno de los dos es un desconocido ni para Massa ni para ningún funcionario que haya tenido algún peso en el AMBA. Son los principales operadores del transporte urbano y el conflicto sindical que derivó en el paro de hoy tiene en sus empresas algunos de sus principales escenarios.

