Mercados: suben las acciones argentinas en Wall Street y bajan los bonos

Las acciones argentinas, con "momentum" positivo en 2023.

Mientras la Argentina no registra operaciones financieras por el fin de semana largo en conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, los activos argentinos continúan cotizados en el exterior, con tendencia dispar.

En Wall Street las acciones argentinas sostienen la tónica ganadora, en un 2023 que desde sus comienzos viene dándole impulso a la renta variables, mientras que los bonos soberanos experimentan una caída marginal, con negocios carentes de la referencia de la Bolsa porteña.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York destacan las ganancias de 3,5% para los títulos de YPF, a USD 11,44, seguidos por Despegar (+3,2%) y Central Puerto (+2,8%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

A las 11:45 horas, los indicadores de Wall Street exhibían importantes alzas, dinámica que contribuía a sostener los precios de los papeles argentinos. El tecnológico Nasdaq progresa un 1,7%, mientras que tanto el Dow Jones de Industriales como el promedio S&P 500 ganan un 1,2 por ciento.

En cuanto a los bonos argentinos, los Globales del canje -en dólares con ley extranjera- bajan un marginal 0,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con sus pares emergentes, asciende nueve unidades para Argentina, en los 2.592 puntos básicos.

El panel Merval de la Bolsa porteña mantiene en 2023 una ganancia de 69,1% en pesos, y de 18,2% en dólar “contado con liqui” según la evolución de los ADR

“Entre las noticias actuales, el límite de deuda estadounidense sigue en conversaciones y se espera que el Congreso pueda dar una respuesta pronto tras un acuerdo sobre el asunto entre demócratas y republicanos. Si bien es noticia habitual, muchos consideran no asumir el riesgo de no llegar un acuerdo debido a que de no concretarse las consecuencias podrían ser catastróficas tanto para la economía de Estados Unidos como para las cotizaciones de los mercados internacionales. En este sentido, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, confía en que podría alcanzarse un acuerdo bipartidista con propuestas de ambos partidos sobre una reducción del déficit”, comentó Javier Rava, director de Rava Bursátil.

“La Fed (Reserva Federal de EEUU) sigue evaluando a la inflación como elevada, lo que renovó la suba de tasas. Las discusiones acerca del techo de la deuda sumó en la misma dirección. A pesar de la reciente mejora en los datos de inflación, ésta se mantiene muy elevada”, indicó Balanz Capital en un reporte de mercados.

En el exterior impactó el balance del fabricante de procesadores estadounidense Nvidia, que anunció un beneficio neto de 2.043 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 26% más respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La tecnológica tuvo una facturación de USD 7.192 millones en los tres meses terminados el 1 de mayo, un 13% menos interanual, pero su principal negocio, el de los centros de datos, se mantuvo fuerte y registró un récord de ingresos, según informó Nvidia en un comunicado.

Seguir leyendo: