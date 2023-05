Cuánto le cuesta al Banco Central cada dólar que retiene con el precio especial para los exportadores de soja

La intervención del Banco Central en el mercado cambiario fue constante. REUTERS/Agustin Marcarian/

A las señales de un mercado que se cubre contra una devaluación tanto en la Bolsa como en el mercado de futuros del dólar, el Banco Central respondió con una señal opuesta y aminoró el ritmo devaluatorio por debajo de la inflación de marzo y de la que se estima para abril.

Además, el Banco Central continuó interviniendo en la plaza de dólares alternativos a lo largo de la rueda, a pesar de que se encienden alertas porque las reservas netas están en territorio negativo.

De esta manera, el dólar MEP bajó $2,02 (-0,4%) a $230,43. El contado con liquidación fue más difícil de contener y logró subir $1,73 (+0,4%) a $ 457,76.

Los precios en el SENEBI (Segmento de Negociación Bilateral), donde las operaciones son entre un comprador y un vendedor y no se publican en pantalla, los dólares tuvieron leves retrocesos. El MEP cotizó a $445 (-0,44%) y el contado con liquidación $455 (-0,22%).

El analista financiero y especialista en agronegocios, Salvador Vitelli, señaló que “la intervención del Banco Central en el mercado cambiario fue constante. El mercado se pregunta hasta cuando van a estar interviniendo con este promedio de USD 50 millones por día. Todo lo que los inversores vendían en bonos el Banco Central los compraba al mismo precio en dólares y la cotización no se movía. No solo logró bajar al dólar en la plaza que intervino sino también en el SENEBI donde el contado con liquidación perdió $4″.

El “blue” en tanto aumentó $1 a $470 y el dólar mayorista aumentó $1,40 a $227,65. En la devaluación se computaron el sábado y domingo.

Según el analista financiero Andrés Reschini “la semana comenzó con el ritmo de devaluación más lento en lo que va del mes y quedó en 6,29% mensual si se lo compara con el viernes y en 7% mensual tomando las últimas 5 ruedas. Esto tiene su costo. Desde que el tercer plan de dólar soja está vigente pagó un precio de $1.092 por cada uno de los USD 188 millones que retuvo en 20 ruedas. Lo que habla de un programa que en este contexto y bajo estas condiciones resulta dañino, porque de haber fijado un tipo de cambio similar al MEP habría logrado más retención de dólares a menos costo por dólar”.

“Mientras intervienen los dólares financieros -agregó- el blue sigue escalando, aunque a pequeños pasos en las últimas ruedas, pero ensanchando la distancia con los demás; una señal de que no lograron torcer la demanda dolarizadora”.

La respuesta al menor ritmo de devaluación se dio en el mercado de dólar futuro donde con intervenciones aceptadas por el FMI, torcieron la parte más corta de la curva, fin de mayo, junio y julio. A partir de allí todos los fines de mes cotizaron más altos. Fin de diciembre cerró a $547 lo que equivale a una devaluación de 209% para todo el año. Un fuerte contraste con la inflación estimada de 120%.

“El mercado está inquieto por las dificultades para acumular reservas y por tener un esquema que favorece la salida de capitales”, dijo Reschini.

El pedido de dólares de las entidades al Banco Central fue de USD 24 millones que hubo que enviarles en camiones recaudadores para atender las necesidades de los clientes.

En la rueda en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) los exportadores hicieron la segunda liquidación más baja desde que se creó el dólar soja: USD 35,5 millones, de los que el BCRA vendió 28 millones y se quedó con 7 millones. Por otro lado, hubo un pago de importaciones de energía por USD 10 millones. Las reservas finalizaron con una caída de USD 59 millones a USD 33.944 millones.

“El Banco Central hasta ahora ha podido retener el 14% de lo que se ha liquidado por el nuevo dólar soja. Con el primer plan se retuvo 62% y 55% con el segundo”, observó Vitelli. “La exportación convalidó valores de $105 mil para la tonelada de soja. Es la segunda rueda de mejoras significativas en los precios y acercándose al precio original. El problema es que la soja ha bajado un poco igual que los subproductos, que es lo que tendríamos que estar mirando en la Argentina porque lo que se exporta no es la soja en sí misma, sino harina y aceite. Por eso, para ver la capacidad teórica de pago habría que mirar esos precios y lo que se ve es que en estos valores la exportación estaría yendo a contramargen (pérdida) algo que no hubiera ocurrido si hubiera pagado esos valores cuando comenzó el programa”.

La Bolsa, en tanto, negoció $4.648 millones y el S&P Merval el índice de las acciones líderes aumentó 2,44% en pesos y 2,10% en dólares. La apuesta a una devaluación se vio en los papeles que más subieron. Ternium aumentó 7,09% y Aluar, 6,76%. Ambas acciones tienen ligadas su ganancias a las exportaciones.

Otro dato de búsqueda de cobertura en dólares lo dio el volumen de $12.825 millones operados en ADR -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York-. Este monto más que duplica al de las ruedas habituales. Los ADR cotizan en dólares, pero se compran en pesos al precio del contado con liquidación. IRSA (+8%) y Banco Supervielle (+7%) fueron lo mejor de la rueda.

Para hoy no se espera nada distinto en esta puja por los dólares. El Banco Central intentará sortear esta semana, en la que se conocerá la inflación de abril, como lo hizo en la pasada, sin subas importantes del dólar. Pero el problema es que cada vez tiene que vender más divisas y las reservas netas están en un rojo de USD 1.100 millones. Si no hay arreglo con el FMI, la intervención no podrá seguir este ritmo. Pero, aunque lo hubiera, el rumor es que el organismo multilateral pedirá una devaluación. Los inversores creen que ganan con cualquiera de las caras de la moneda.

