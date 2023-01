Massa ya designó al nuevo titular de la Casa de Moneda e investigarán las deudas de la gestión anterior

El contador Ángel Mario Elettore.

El Gobierno oficializó el jueves la renuncia de Rodolfo Gabrielli como presidente del directorio de la Casa de Moneda, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, y Sergio Massa ya tiene designado un sucesor.

Messi, Harry Potter y Tiburón en los billetes argentinos: un artista pinta sobre pesos destrozados por la inflación El pintor salteño Sergio Díaz utiliza a los billetes como lienzo para sus obras debido al escaso valor del papel moneda; qué personajes eligió en sus obras VER NOTA

Se trata de Ángel Mario Elettore, quien aceptó el cargo y el martes 10 mantendrá una reunión con el jefe del Palacio de Hacienda. Ese día hablarán de las fuertes deudas que tiene el organismo y que originaron la salida de Gabrielli, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda a Infobae.

Elettore fue ministro de Finanzas de Córdoba entre 2003 y 2015, durante dos mandatos de José Manuel de la Sota (2003-2007 y 2011-2015) y el primero de Juan Schiaretti (2007-2011). Su último cargo público fue como asesor del ex senador Carlos Caserio, quien terminó su mandato en 2021.

El Gobierno oficializó la salida del presidente de la Casa de la Moneda Mediante la publicación del decreto 4/2023 en el Boletín Oficial, el oficialismo formalizó la renuncia de Rodolfo Federico Gabrielli. Aún se desconoce quién será su sucesor VER NOTA

Queda por determinar cuáles serán el destino de otros dos funcionarios que integrarán el Directorio de la Casa de la Moneda. Se trata de la vicepresidente de la entidad, Marina Pecar, y del director Hugo Marcelo Franco. Ambos, según lo indica la normativa vigente, habían sido designados bajo propuesta del Ministerio de Defensa y del Banco Central, respectivamente.

La Casa de la Moneda, en el barrio porteño de Retiro.

En septiembre pasado, la Casa de la Moneda quedó envuelta en una controversia que tomó estado público. Tuvo que dar de baja una acción destinada a regalar 1.700 camisetas de la Selección Argentina a sus empleados. El organismo tiene la tradición de hacer un obsequio a su personal los 29 de septiembre, aniversario de su creación. Este año, se inclinó por la camiseta, en plena euforia mundialista y, a la vez, en plena etapa de contención de gastos en toda la administración pública.

Se cumplen 21 años del día en el que murió el peso argentino “Corralito” y “corralón” de por medio dimos por terminado el período de estabilidad y crecimiento más prolongado de las últimas décadas VER NOTA

En ese momento, voceros de la Casa de la Moneda informaron que la iniciativa había sido dada de baja y no llegó ni siquiera a ser tratada en el Directorio, encargado de aprobar esos gastos, ya que se consideró que no correspondía avanzar con la iniciativa en este contexto. La licitación, no obstante, había sido publicada en la web destinada a ese efecto.

La polémica salida de Gabrielli

El ex gobernador de Mendoza había llegado a la Casa de Moneda en mayo del 2020, luego de ser vicepresidente del Banco Nación y formar parte de ARSAT. Fue el propio Massa quien le pidió la renuncia porque no estaba conforme con los resultados de su gestión durante el año pasado.

Gabrielli comunicó dejaba su cargo el pasado 30 de diciembre y publicó un balance de su trabajo. Mencionó que se renovaron maquinarias “vetustas” para poder duplicar la producción de billetes y no depender de la importación; y que se realizaron obras de infraestructura “necesarias” en la Casa de la Moneda y otras de digitalización; entre otras cosas.

“Queda un tramo largo del camino por recorrer en la concreción del Plan Estratégico 2020-2023, pero hoy se puede afirmar que la Casa de moneda de la Argentina se encuentra fortalecida en su capacidad de gestión, cuenta con la maquinaria y tecnología para responder a en el mediano plazo a la demanda local y global y continúa fortaleciendo a sus equipos, trabajadoras y trabajadores con la firme convicción de que, desde su puesto de acción, están defendiendo la soberanía monetaria y digital de nuestra Patria”, sostuvo el comunicado de Gabrielli.

Seguir leyendo: