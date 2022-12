La Noche de las Jugueterías: cómo comprar con descuentos de hasta el 50% y cuotas sin interés

Este jueves se celebrará la 4º edición de la Noche de las Jugueterías con increíbles promos para comprar los regalos de los más chicos. (Adrián Escandar)

La cuarta edición de la Noche de las Jugueterías, un evento ideal para comprar los regalos navideños de los más chicos, con actividades, descuentos y promociones en los comercios adheridos, ya comenzó y se extenderá hasta la Navidad.

Durante la iniciativa organizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij), los negocios adheridos extenderán sus horarios de atención y ofrecerán diversos beneficios para que las familias argentinas puedan tener un arbolito navideño con regalos a sus pies.

Beneficios y promociones de la Noche de las Jugueterías

- Banco Nación: mediante un acuerdo esta entidad bancaria ofrecerá rebajas de hasta el 30% y seis cuotas sin interés -con un tope de devolución de $4.000-, para sus clientes que paguen con tarjetas de débito y crédito. Además, utilizando la app bancaria Modo se puede agregar una rebaja del 20% (con tope de devolución de $2.000). Esta promoción estará vigente desde el jueves 15 hasta el sábado 24 de diciembre inclusive, ideal para aprovechar en caso de tener que hacer una compra de último momento.

- Programa Ahora 12: además sigue vigente el plan para financiar productos de origen nacional en 6, 12 y hasta 18 cuotas con tasas muy atractivas. De hecho algunas jugueterías adheridas al evento no aplicarán ninguna tasa de interés cuando se pague en tres cuotas.

Se acerca Navidad y es hora de pensar en los regalos de los más chicos, los que viven con mayor ilusión las fiestas de fin de año. (Adrián Escandar)

“Las expectativas son moderadas, ya que por las ventas de los últimos meses, no estamos atravesando el mejor de los últimos años. Por eso también estamos organizando este evento para estimular la demanda”, dijo Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Caij y agregó que confía “en que las promociones que preparamos traccionarán al público”.

“En el Día del Niño tuvimos un leve incremento de ventas del año pasado. Si logramos alcanzar alcanzar las ventas del año pasado, será un buen resultado, pero va a estar difícil”, agregó Benítez.

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja) idearon una iniciativa para incluir descuentos y cuotas sin interés hasta el día de Reyes Magos (6 de enero), donde las familias podrán acceder a juguetes con descuentos de hasta el 40% con diferentes tarjetas de entidades bancarias.

Las familias argentinas pueden encontrar descuentos especiales con promociones bancarias de hasta el 50% de descuento. (Adrián Escandar)

“Además de los clásicos juguetes, lanzamos acciones de marketing para potenciar la demanda de productos relacionados al fútbol, como pelotas, metegoles, arcos y más, aprovechando el impulso del Mundial”, comentó por su parte Darío Mermelstein, presidente de la asociación y dueño de la juguetería Carrousel.

Se adelantan las compras

Según algunas jugueterías ya vendieron un 20% más que en la misma época del 2021 debido a que los argentinos eligieron adelantar las compras navideñas por miedo a que la inflación encarezca más aún los regalos, así como para conseguir los productos importados, los más difíciles de conseguir hoy en día.

Desde el sector dijeron que hay juguetes que aumentaron hasta un 8% mensual en lo que va de 2022. Por lo que estiman que la situación podría repetirse en los últimos días de diciembre, con subas mayores por el incremento de la demanda.

Es por eso que una de las recomendaciones para esta Navidad es adelantarse y no esperar hasta último minuto. “Es un consejo que damos para no esperar a último momento. Cuanto mayor sea la planificación, mejor. Hay una fuerte dispersión de precios no solo por la inflación, sino también por los distintos valores que manejan los importadores”, dijo Emmanuel Poletto, presidente de Caij.

