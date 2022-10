Cómo pagar la tarjeta de crédito con dólares y evitar el nuevo recargo en pesos

Ante la escasez de reservas, el Gobierno encarece los pagos en el exterior.

Finalmente el Gobierno puso en marcha al dólar “Qatar” o un dólar “turismo” que tiene una carga tributaria total del 100% para aquellos consumos en el exterior que superen lo 300 dólares. Ahora, a $315,76, este tipo de cambio es el más caro entre todos los segmentos del mercado.

Los viajes y gastos con tarjetas en el exterior se encarecen debido a la nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales que se cobrará sobre los consumos en dólares. Este impuesto se añade al 30% en concepto de Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y el 45% como adelanto al Impuesto a las Ganancias.

Si bien sobre esta carga se puede pedir la devolución a partir del 1° de enero, con una tasa de inflación anual del 100%, el tipo de cambio efectivo puede estimarse en no menos del 235 pesos a precios presentes, aunque esto depende de los plazos del reintegro y, por supuesto, de la dinámica inflacionaria para recuperar aunque sea la mitad del pago por adelantado.

Por ejemplo, si se consume por USD 1.000 en el exterior, se pagan de tarjeta $315.760: unos $157.880 por el precio promedio minorista del dólar en bancos más un monto similar por la carga tributaria de 100 por ciento.

A $315,76, este tipo de cambio para gastos en el exterior es el más caro entre todos los segmentos del mercado

Si se supone una inflación del 100% acumulada hasta el momento de hacerse efectiva la devolución o se considere el pago por adelantado de impuestos, esta representaría a precios presentes la mitad de lo pagado, por lo tanto equivaldría a precios presentes un reintegro de $78.940 (la mitad de $157.880).

Si a los $315.760 del pago de tarjeta se le descuentan esos $78.940, resulta en un desembolso de $236.280 por USD 1.000, es decir un tipo de cambio teórico de $236,28, aún más conveniente que el MEP y el “blue”, y similar al “solidario”, que también tiene una percepción de 35% por adelanto de Ganancias y, por lo tanto, con devolución de AFIP.

¿Cómo pagar en dólares cash?

Para evitar pagar recargos, los gastos en dólares se pueden pagar con dólares en la cuenta bancaria propia.

Si bien por el difícil acceso a adquirir dólares billete el pago de consumos en divisa en la tarjeta en cash no es la opción más habitual, podría optarse por ella para no pagar el nuevo impuesto (y tampoco el impuesto PAIS y la retención de Ganancias que ya estaban vigentes).

“En nuestro caso, cuando se paga con dólares en caja de ahorro, se elige por pantalla: que los gastos en pesos se paguen en pesos y los consumos en dólares, o de la cuenta en pesos o de la cuenta en dólares. En ese último caso,no se pagan impuestos”, detallaron desde el BBVA. Otros bancos tienen opciones similares: se consulta de diferentes maneras desde el homebanking antes de pagar. Otros, como Banco Ciudad, piden que los pagos en dólares se hagan por caja.

En general, si la tarjeta tiene débito automático se tomarán todos los gastos en pesos y los consumos en dólares pagarán el nuevo “dólar Qatar”. Para evitar eso hay que sacar el débito automático y llamar al banco el día del vencimiento para que tome dólares cash de la cuenta para pagar los consumos de la tarjeta en divisa.

¿Conviene usar dólar “solidario”?

En el caso del dólar “solidario”, hoy vale $261,51: son $157,88 más un 30% de impuesto PAIS y un 35% como adelanto de Ganancias. Este último gravamen (unos $55.260) puede ser devuelto por AFIP. Si se toma una inflación del 100% al momento del reintegro, este equivaldría a la mitad de lo pagado por este concepto, unos $27.630 a precios presentes. Por lo tanto, el tipo de cambio real sería de $232,87, apenas inferior al “turista”, estimado en $236,88.

Por otra parte, el dólar “ahorro” es limitado por un cupo de apenas USD 200 mensual y, además, no puede ser adquirido por aquellos que recibieron algún tipo de subsidio o ayuda estatal (IFE, ATP, AUH).

La reacción alcista del dólar libre y el MEP quita incentivo a utilizarlos para gastos en el exterior en lugar del dólar “turismo”

El analista financiero Christian Buteler explicó que “el dólar ‘ahorro’. que podés comprar por USD 200 al mes, no tiene el 25% de recargo -por adelanto de Bienes Personales-, ese se mantuvo con el recargo del 65%, porque los últimos diez puntos -agregados al 35% por Ganancias para turismo- no le correspondieron, así que es mucho más barato que el otro, aunque tenés el limitante de que son nada más que USD 200 mensuales”.

¿Conviene usar dólar libre?

Hoy, a $288, el dólar libre es más barato que el de turismo, pero esa diferencia se pierde para aquellos que puedan acceder a la devolución de AFIP. Por otro lado, el pago con dólares “cash” no es frecuente en el exterior, aunque puede ser útil para gastos del día a día.

La AFIP permite el ingreso y retiro de sumas inferiores a USD 10.000 o su equivalente en otra moneda. De requerir el ingreso de un monto superior, deberá realizarse una declaración especial en Aduana, mientras que los egresos monetarios superiores al monto permitido deberán realizarse por transferencia bancaria. En el caso de menores de 16 años el importe límite es de 5.000 dólares.

“Más que convenir el nuevo dólar ‘turismo’ es que no queda otra, porque si no podés comprar dólares oficiales, no podés comprar MEP es eso o ir al blue. Y al blue en una o dos semanas lo vas a tener arriba del dólar tarjeta. Entonces, la realidad es que no queda otra y después, esperar a la devolución”, acotó Buteler.

“¿Cuál era la validez legal que porque se recibe un subsidio a la luz, el gas, el agua -un subsidio que no da el Banco Central- no me dejan comprar un bono en pesos -que está bajo las regulaciones de la CNV, no del BCRA- y venderlo en dólares, cuando no hay dólares que pierda el Banco Central por esta operatoria?”, se preguntó Buteler.

¿Conviene el dólar MEP?

Este tipo de cambio bursátil, a través de la compra de un bono en pesos y su reventa contra dólares, permite hacerse de divisas “en blanco” y dejarlas acreditadas en una cuenta en el sistema financiero local. Hoy el MEP se paga a $292 y aunque es más barato que el dólar “turismo”, no cuenta con la posible devolución de impuestos de la AFIP.

Si bien no hay límite de monto para el MEP, esta operatoria tiene una serie de trabas. Pueden acceder a él quienes no hayan comprado moneda estadounidense a través del banco en los últimos 90 días, ni haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP.

Con la devolución de AFIP en 2023 la ventaja de apelar a dólares más baratos en lugar del “tarjeta” podría neutralizarse, aunque esto está sujeto a variables imprevisibles como la inflación

Asimismo, tampoco acceden al MEP quienes sean beneficiario de IFE, AUH o cualquier otro plan social, ni aquellos que no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a doce meses. También estarán vedados de la operatoria de dólar MEP los beneficiarios del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022 y personas con ingresos no declarados.

El economista Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, refirió que “prohibirlo o restringirlo es un problema, porque al final de cuentas en el área metropolitana de Buenos Aires no podemos renunciar a los subsidios al agua porque no está la posibilidad. Entonces por normativa del Central, supuestamente yo no puedo acceder a ningún dólar. Entonces ¿qué debería hacer si quiero el dólar? Ir al ilegal o blue”.

Kalos explicó que “hay unos USD 750 millones al mes que se van por tarjeta -turismo emisivo pero también es comprar ’puerta a puerta’, la compra de bienes en el exterior que te dejan en tu casa-. Si se pasa eso al MEP el BCRA se ahorra USD 700 millones. Con el MEP por supuesto que te vas a ‘comer’ una suba de la brecha, porque esos USD 700 millones se encarecen y entonces obviamente baja de la cantidad demandada, pero tendrás 400 ó 500 millones de dólares más en demanda en el dólar MEP o contado con liqui, pero se ahorran USD 700 millones de salida mensual, que parecería ser el objetivo del Gobierno. Si la premisa es no devaluar y entonces no perder reservas hasta el momento en que te obliga a devaluar, entonces es muy lógico ese paso al MEP”.

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, subrayó que “el Gobierno viene dando señales contundentes de sus intenciones de evitar devaluar a toda costa. En un marco donde las reservas no sobran y se avecina un período de escasez en la oferta de divisas, todo indica que evitar un mayor ritmo de crawling peg implicaría mayores restricciones y desdoblamiento, también reflejado en la ampliación de licencia no automáticas para importadores”.

