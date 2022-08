El millonario que le ganó una apuesta a Macri pronosticó que el Bitcoin llegará a USD 250.000 en los próximos meses

Según Forbes, Tim Draper “es uno de los cuatro magnates de las criptomonedas que han dejado de ser multimillonarios debido a la caída de la moneda digital" (Gettyimages)

El millonario inversor estadounidense Tim Draper, quien le ganó una apuesta al ex presidente Mauricio Macri, afirmó que el Bitcoin alcanzará un valor de USD 250.000 entre fin de este año y principios del próximo.

En 2017, Draper le prometió al entonces presidente de Argentina que, si el peso argentino se valoraba más que la criptomoneda madre, él duplicaría su inversión en Argentina. Sin embargo, la petición del magnate hacia Macri fue que, si ocurría lo contrario, debía convertir la criptomoneda como moneda de curso legal en nuestro país, tal como hizo El Salvador por primera vez en la historia del planeta.

En una entrevista con Forbes en enero de este año, Draper pronosticó que Bitcoin alcanzaría los 250.000 dólares en un año. En aquel momento, Bitcoin valía unos 41.000 dólares.

“Este es el año en que va a suceder”, insistió Draper, que pagó 18,7 millones de dólares en una subasta por 30.000 bitcoins (o sea 623 dólares por Bitcoin). “Para finales de este año -o principios del próximo”.

Claro que hasta ahora la predicción de Draper no está resultando, ya que el Bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor desde principios de año y pasó de 47.000 dólares el día de Año Nuevo a unos 20.000 dólares, e incluso menos, en la actualidad.

La caída del Bitcoin en 2022 no desanima a los gurúes . REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Según Forbes, Draper “es uno de los cuatro magnates de las criptomonedas que han dejado de ser multimillonarios debido a la caída de la moneda digital. Pero Draper no se echa atrás y reiteró ante Forbes su previsión. “Estoy más convencido que nunca de que está sucediendo”, dijo. “A finales de 2022 o principios de 2023″.

En el artículo de Forbes, Fred Ehrsam, cofundador y ex presidente de la bolsa de criptomonedas Coinbase, insistió en que el colapso del mercado no es más que un síntoma de crecimiento. “Una cosa que la mayoría de la gente no comprende del todo: se necesitan años, a menudo décadas, para pasar de un nuevo avance tecnológico a nivel de infraestructura (como las criptomonedas) a un vibrante ecosistema de aplicaciones”, afirmó Ehrsam a principios de esta semana. “Este genio de la informática, de 34 años, tiene ahora un patrimonio estimado de 900 millones de dólares, frente a los 2.100 millones de marzo”, precisó Forbes.

Claro que su fortuna “incluye alrededor de 367 millones de dólares de ingresos en efectivo después de impuestos por la venta de acciones de Coinbase, que vendió el año pasado a un precio medio de 316 dólares por acción”. Actualmente, Coinbase cotiza unos 52 dólares por acción.

Al respecto, “Ehrsam parece ver el colapso del mercado como una oportunidad de compra: compró 77 millones de dólares en acciones de Coinbase en nombre de su firma de inversión y capital de riesgo en criptomonedas, Paradigm Capital, en mayo, por entre 60 y 73 dólares por acción”.

Fred Ehrsam

En tanto, “Cameron y Tyler Winklevoss, los inversores en Bitcoin, hermanos gemelos y fundadores de la firma de comercio de criptomonedas Gemini, también han visto caer su fortuna, de unos 4.000 millones de dólares en marzo a 3.200 millones ahora: despidieron al 10% del personal de Gemini el 2 de junio, alegando el criptoinvierno. Pero no han dejado que la implosión del mercado frene su estilo”.

De hecho, “su banda de rock retro, Mars Junction, está actualmente de gira en California y a principios de junio, los gemelos fueron grabados en un bar de Asbury Park, Nueva Jersey, cantando Don’t Stop Believin’ de Journey, una semana después de haber anunciado los despidos de Gemini”.

Por su parte, “Sam Bankman-Fried, la persona más rica de las criptomonedas, optó por un rol diferente: salvador de la industria. A principios de esta semana, el fundador de 30 años del gigante del comercio FTX concedió enormes préstamos a empresas de criptomonedas en dificultades: 250 millones de dólares al prestamista de criptomonedas BlockFi y casi 500 millones de dólares (incluyendo 300 millones de dólares en Bitcoin, por supuesto) al broker Voyager Digital”.

“Nos tomamos muy en serio nuestro deber de proteger el ecosistema de activos digitales y sus clientes”, tuiteó. Su fortuna “ha bajado unos pocos miles de millones de dólares desde marzo, de 24.000 millones a 20.000 millones, sobre todo gracias a la valoración de 32.000 millones de dólares de FTX desde su última ronda de financiación en enero.

Por otro lado, Changpeng Zhao (o “CZ”), fundador y consejero delegado de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, se mostró irónico. “Soy más alcista en los mercados bajistas”, tuiteó el jueves, que fue seguido inmediatamente por un segundo post: “No es un consejo financiero”. Puede que fuera una broma, pero CZ tiene una buena razón para ofrecer tales revelaciones, ya que, como recuerda Forbes, la Comisión de Valores ha abierto una investigación sobre la oferta inicial de monedas de Binance, según informó Bloomberg a principios de este mes.

