Un hotel 5 estrellas volador: como son las vacaciones de USD 215.000 que sólo los más ricos pueden pagar

Una de las cadenas de hoteles de lujo más exclusivas del mundo, lanzó una nueva temporada de sus itinerarios de viaje en su avión-hotel personalizado con todas las prestaciones propias de un “cinco estrellas”.

Se trata de las experiencias Four Seasons Private Jet, paquetes de viaje que ofrece la hotelera de lujo canadiense a bordo de un Airbus A321LRneo, reacondicionado para “extender la comodidad y el estilo de nuestros hoteles hacia el cielo”, tal como detalla la empresa en su sitio oficial.

El avión consta de un interior completamente reacondicionado, para que los viajeros-huéspedes viajen con la mayor comodidad posible, el concepto interior se inspira en los viajes de antaño, cuando estar en un avión era de por sí una ocasión especial que debía ser propiamente celebrada.

Los interiores de la aeronave están 100%v reacondicionados para que los huéspedes viajen en el máximo confort. (@fourseasons)

El Airbus A321LRneo reacondicionado, cuenta con 48 asientos que se convierten en cama, barra a bordo, espacios para cenar y socializar. Además, junto a la tripulación y los huéspedes viaja uno de los chefs ejecutivos de Four Seasons, listo para deleitar a los comensales con las mejores experiencias culinarias, adaptadas a su vez a la temática del viaje, utilizando productos de los destinos del viaje. También, el grupo de viajeros será acompañado por un médico que estará atento a cualquier complicación de salud que pudiese surgir.

“Lo único en lo que tendrás que pensar es en disfrutar y hacer tanto o tan poco como quieras. Nosotros nos encargaremos del resto”, reza una leyenda del sitio oficial del Four Seasons.

A bordo de la aeronave si brindarán experiencias culinarias, artísticas y sociales de la mano del equipo premium de la cadena de hoteles de lujo. (@fourseasons)

Por supuesto que esta clase de vacaciones súper exclusivas son para las personas más ricas del mundo, un sólo boleto puede costar más que un departamento de 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires. El programa de aviones privados de Four Seasons ofrece itinerarios diferentes a lo largo de todo el mundo, cada uno está centrado en una región o temática y sus precios varían considerablemente.

El más barato está centrado en “las maravillas de África” y consta de 13 días alrededor de diferentes puntos de interés del continente como las Pirámides de Giza, las llanuras de Serengeti, la isla de Mauricio, entre otros, y cuesta 135.000 dólares por adulto -siempre y cuando viaje en pareja-, 128.250 dólares por niño, y un recargo de 13.500 dólares en caso de que un adulto quiera viajar solo.

Entre sus itinerarios se pueden visitar diferentes puntos de interés mundial como las pirámides de Giza, eso si, a precios que van desde los 135.000 y 215.000 dólares por persona. (IStock)

Mientras tanto, el viaje más costoso está centrado en la “aventura”, y consta de un itinerario de 24 días alrededor de 8 países como Japón, India, Marruecos, Bogotá, entre otros. Este viaje tiene un valor de 215.000 dólares por persona y se aplica un recargo de 21.500 dólares para quien viaje solo.

“La experiencia Four Seasons Private Jet es un testimonio de nuestro compromiso con la innovación y la búsqueda creativa de lo extraordinario. Seguimos reimaginando los límites convencionales de los viajes para ofrecer experiencias de lujo excepcionales que no tienen igual”, dice Christian Clerc, presidente de Four Seasons Hotels and Resort, en comunicado de prensa . “Invitamos a los entusiastas de los viajes a explorar el mundo con nosotros, disfrutando del genuino cuidado, la atención al detalle y la pasión por la excelencia que ha definido nuestra marca en todo el mundo”, completó el ejecutivo.

“Los huéspedes anteriores a menudo comentan que el viaje en un jet privado fue solo el comienzo de una aventura que los conectó con cada destino y sus compañeros de viaje, lo que resultó en nuevas relaciones duraderas y recuerdos para toda la vida”, comentaron desde la empresa, dando cuenta de que las elevadas tarifas que pagaron sus clientes valieron la pena.

