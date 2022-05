AmCham Summit 2022: las empresas de EEUU en el país y un debate a fondo sobre cómo construir una Argentina sustentable

Entrevista a Alejandro Díaz, CEO de Amcham

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina organizará este martes la tercera edición de AmCham Summit , un evento que convoca a los principales referentes del sector público y privado para dialogar sobre los ejes centrales del desarrollo del país.

En el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, este año se debatirá bajo la consigna “Construyamos un país sustentable”. Habrá 1.000 asistentes y 25 speakers nacionales e internacionales entre los que se destacan los embajadores de EEUU y Argentina, Marc Stanley y Jorge Argüello; funcionarios del gobierno como Gustavo Beliz, Martín Guzmán y Matías Kulfas; referentes de la oposición, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; e integrantes del Legislativo, como Sergio Massa, Germán Martínez, José Luis Espert y Carolina Losada, entre otros. Está invitado para cerrar el summit el presidente Alberto Fernández.

Infobae dialogó con Roberto Alexander, presidente de Amcham y gerente general de IBM Argentina; Alejandro Díaz, CEO de Amcham; María Eugenia Tibessio, CEO de Dupont y miembro del directorio de la cámara; y Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer región Argentina (Argentina, Uruguay y Paraguay) y también miembro del board de Amcham.

“Es muy importante la articulación público-privada con todos los jugadores para trabajar en iniciativas y soluciones que brinden un marco de previsibilidad, generación de confianza y mirada hacia el mediano y largo plazo” (Alexander)

“Tenemos una agenda muy variada. Educación, diversidad, inclusión, ética, transparencia, temas de justicia, oportunidades en negocios y transformación en esos negocios. También está la agenda política. El título es “Construyamos una Argentina sustentable”: buscamos generar miradas, diálogo y consensos pensando en buscar oportunidades para la Argentina”, resumió Alexander.

“Argentina vive muchos desafíos, pero también hay muchas oportunidades. Es muy importante la articulación público-privada con todos los jugadores para trabajar en iniciativas y soluciones que brinden un marco de previsibilidad, generación de confianza y mirada hacia el mediano y largo plazo; que generen crecimiento y oportunidades”, destacó el presidente de Amcham, una cámara empresaria sin fines de lucro que tiene 105 años y nuclea a 620 empresas con 420.000 empleados y que representan 42 rubros de la actividad económica y que aportan el 19,2% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones locales.

Roberto Alexander, presidente de Amcham y gerente general de IBM Argentina

“Las expectativas son altas: queremos que Argentina sea un país realmente sustentable y apuntamos a eso con el summit. Es un evento con una gran articulación público-privado. Esperamos más de 1.000 inscritos y más 600 participantes durante la mañana y la tarde del evento”, agregó Tibessio.

El encuentro buscará profundizar esa relación público-privada y generar un contexto de confianza. “Ese es el desafío de Argentina: construir un espacio de confianza. Dialogar sin pensar que hay preconceptos en cada planteo. El sector privado está en la misma agenda que el sector público, por supuesto con las perspectivas de cada uno, pero sin perder de vista que hay un modelo de país y que los privados son un gran motor que debe ser respetado y con el que deben consensuar políticas públicas como ocurre en cualquier lugar del mundo”, dijo Díaz.

“El título es ‘Construyamos una Argentina sustentable’: buscamos generar miradas, diálogo y consensos pensando en buscar oportunidades para la Argentina (Alexander)

— ¿Cuáles son los sectores que generan más oportunidades para la Argentina?

— Díaz: Son varios, pero estamos exponiendo tres, los más importantes. El energético, con la capacidad de explorar y explotar gas y petróleo como pocos países, pero aún hay limitaciones. La ciencia del conocimiento con mucho talento para generar valor, aunque con temas que maximizar y otros que se están desaprovechando. Y los agronegocios. Queremos mostrar las oportunidades y marcar los “pero” y las debemos acelerar.

Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer Región Argentina

— ¿Por qué hay tanta tensión entre el Gobierno y el empresariado?

— En una Argentina que hace 12 años que no crece es muy difícil que el sector privado construya. En un escenario de limitaciones, con un sector público expandido y probablemente no muy eficiente y con más de 19 millones de argentinos que dependen de los estados, nacional, provincial y municipal, se acota mucho todo. Por otro lado, el sector privado tiene que olvidarse de la fragmentación. ¿Quién lo representa con 2.500 cámaras empresariales, quién es la voz que negocia? A diferencia de lo que ocurre con el mundo sindical, que tiene identificados a sus líderes, sus políticas y su aproximación con el gobierno nacional, el sector privado no lo tiene, no lo ha buscado o no lo ha conseguido.

Salud y relación bilateral

La salud también será foco del summit, y mucho más luego del rol central de los laboratorios en la pandemia, a la que Vaquer define como “un evento catalizador de tendencias” que se aceleraron, como la vacuna de ARN mensajero que desarrollaron junto a la alemana Biontech.

— ¿Cree que esas buenas prácticas público/privadas y la ciencia globalizada que vimos en los dos últimos años llegaron para quedarse?

— Sí y esto es parte de lo que vamos a charlar en el evento: hacia dónde va la salud. Hay aspectos fundamentales para la colaboración público-privada. En cuanto al desarrollo de vacunas y medicinas, primero está la velocidad con que esas soluciones para enfermedades que hoy no tienen respuesta llegan a los pacientes. Es fundamental no solo desarrollar tecnologías nuevas, como la de ARN mensajero, sino la colaboración y la capacidad de compartir datos con los gobiernos para tomar decisiones rápidas.

Desde Amcham destacan lo positivo de la relación bilateral con Estados Unidos. “Hay mucho valor en la relación bilateral. Son muy importantes esas relaciones y políticas para favorecer a la Argentina en el ingreso de inversión y la generación de trabajo”, afirmó Vaquer, de Pfizer.

María Eugenia Tibessio, CEO de Dupont

Alexander hizo foco, además, en la larga trayectoria de Amcham en la búsqueda de fortalecimiento del vínculo. “Históricamente, ha sido una relación muy fuerte. Venimos trabajando desde esa perspectiva para reforzarla aún más. Amcham tiene más de 100 años en la Argentina, una historia muy rica para reforzar esa agenda. Es muy importante, para afianzar el negocio bilateral entre los dos países, generar inversión y oportunidades; inversión que venga genuinamente a la Argentina y que nos genera más oportunidades”, enumeró.

— ¿Cómo se da ese vínculo en términos de negocios entre Argentina y EEUU?

— Díaz: Desde el punto de vista general la relación es muy buena. Se trata de buscar una agenda común. Argentina luego tiene algunos comportamientos diplomáticos extraños o no coherentes, pero el objetivo era mantener un diálogo fluido. Marc Staley, el nuevo embajador americano aquí, está haciendo un excelente trabajo de armar una agenda común y colaborativa. En términos de negocios el tema es más amplio. La región no está en el centro de la atención de las empresas globales, por lo menos no masivamente como lo estaba en la primera década del 2000. No en un mundo pandémico, donde hay una revisión global de los negocios. Eso, más las dificultades del país, no crecimiento y a veces no claridad en la política públicas, hace que a veces se pierda el interés. Sin embargo hay 300 empresas con pocas intenciones de cambiar el modelo de trabajo o irse del país. EEUU es el primer inversor directo de Argentina.

— Tibessio: Las empresas americanas nunca dejaron de invertir en el país y seguramente lo van a seguir haciendo. Hoy Argentina tiene desafíos macroeconómicos importantes. Más allá de eso necesita un marco jurídico previsible, estabilidad y transparencia institucional. Son dos de las variables más importantes que desde el sector privado necesitamos para la llegada de inversiones.

Agenda

Los ejes temáticas del evento serán negocios disruptivos, energía, servicios, agroindustria, infraestructura, entretenimiento, streaming, metaverso, telecomunicaciones e internet & cloud, entre otros. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta abrirá la agenda matutina y luego hablarán los embajadores de ambos países, Marc Stanley y Jorge Argüello.

Luego será el turno de Gustavo Beliz y Martín Guzmán. El primer panel será sobre “Oportunidades Económicas en la Argentina” y participarán Daniel De Nigris (ExxonMobil), Corina Arosteguy (Accenture) y Juan Farinati (Bayer). Durante la mañana hablarán de forma individual Patricia Bullrich, presidenta del PRO; Héctor Daer (CGT), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Además, se presentará el Consejo Empresarial AmCham por la Diversidad, la Inclusión y la Equidad, con Cecilia Giordano (Mercer) y Mariana Schoua (Orazul Energy Argentina).

Luego del almuerzo expondrá el diputado oficialista Germán Martínez y se desarrollarán los panales “Ética, Transparencia e Integridad”, con Alberto Garay (presidente Colegio de Abogados CABA), Delia Ferreira Rubio (Transparency International), Armando Andruet (Titular del Tribunal de Ética del Poder Judicial de Córdoba), Guillermo Lipera (IDEA); y “Los negocios en transformación”, con Nicolás Vaquer (Pfizer), Martín Galdeano (Ford), Laura Barnator (Unilever) y Mariana Franza (Ualá).

Luego será el turno de la exposiciones del diputado José Luis Espert (Avanza Libertad) y los senadores de Juntos por el Cambio Carolina Losada, y Alfredo Cornejo; y de otra mesa sobre “Los negocios en transformación”, con Darío Turovelzky (Paramount), Roberto Nobile (Telecom), Fernando López Iervasi (Microsoft) y Lorena Zicker (AWS).

