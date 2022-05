Bono de Anses: quiénes son los beneficiarios en riesgo de perder el refuerzo de $18.000 por no completar la inscripción a tiempo

Adrián Escandar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está en pleno proceso de recepción de las inscripciones de potenciales beneficiarios para el “refuerzo de ingresos” de $18.000 que empezará a pagar, en dos cuotas, a partir de este mes. El bono, pensado para trabajadores informales, desocupados, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas, atrajo millones de consultas al organismo. Pero a pesar del interés, hay un grupo que tiene derecho a acceder a los dos pagos de $9.000 que se quedó atrás a la hora de anotarse para percibirlos.

Se trata de los monotributistas de las categorías más bajas. La iniciativa oficial, entre otros grupos, apunta específicamente a los adheridos al monotributo que están en las categorías A, B y monotributo social. La primera, incluye a contribuyentes del régimen simplificado que facturan hasta $466.201,59 al año. La categoría B, mientras tanto, engloba a los que facturan hasta $693.002,36 al año. Mientras tanto, los contribuyentes del monotributo social tienen el mismo tope de facturación anual que la categoría A del régimen.

Según estimaciones del economista Fernando Marull, hay 704.000 monotributistas en condiciones de acceder al refuerzo de ingresos. El período de inscripción, con dos etapas, arrancó el 21 de abril pasado con un llamado a actualizar datos en el sistema de Anses. El 28 de abril continuó con la invitación a la inscripción o solicitud del refuerzo. Ese período de inscripción continuará abierto hasta este sábado 7 de mayo.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta

Tanto trabajadoras de casas particulares como trabajadores informales y monotributistas tienen que inscribirse para percibir el refuerzo de ingresos. A diferencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se pagó en 2020, la inclusión en este programa no es automática y requiere de una solicitud previa.

Para iniciar el trámite, es necesario ingresar a Mi Anses, en el sitio www.anses.gob.ar, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, completar datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico) y seguir los pasos dentro de la opción Refuerzo de Ingresos.

Los que se están quedando afuera

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, dijo en declaraciones radiales que hay un grupo que se está atrasando en el proceso de inscripción que termina este sábado. Se trata de los monotributistas. Mientras que la inscripción por parte de trabajadoras de casas particulares y trabajadores informales avanzó a un muy buen ritmo.

“Creemos que se están inscribiendo pocos”, dijo Raverta.

“No sabemos si es porque consideran que no necesitan el refuerzo o que no termina de quedar claro que es para monotributistas A, B y monotributistas sociales”, agregó.

Fuentes del organismo dijeron a Infobae que “vamos siguiendo el proceso de inscripción de cerca y cruzando datos para evaluar esa situación”. Por eso, dijeron, van a reforzar la comunicación “a través de las redes y el territorio a través de las UDAI, así como con los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir esta medida para que se enteren todas y todos los que la necesiten”, agregaron.

Cronograma de pagos

El cronograma de pagos para los trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares que accedan al bono comenzará con los DNI terminados en 0 el jueves 19 de mayo y continuará los días hábiles corridos según terminación de documento.

De esta forma, los documentos terminados en 1 cobrarán el viernes 20; los terminados en 2, el lunes 23; los terminados en 3, el martes 24; los terminados en 4, el jueves 26; los terminados en 5, el viernes 27; los terminados en 6, el lunes 30; los terminados en 7, el martes 31 de mayo; los terminados en 8, el miércoles 1 de junio; y los terminados en 9, el jueves 2 de junio.

El cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, con Potenciar Trabajo, con la Prestación por Desempleo, becas Progresar, programa Acompañar, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes alimentarios provinciales y municipales.

