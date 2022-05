Dolarización e impuesto a la riqueza: cómo son las ideas económicas del Kun Agüero que apoyan los libertarios de Milei

Fue durante la transmisión de Villarreal-Liverpool

Tras su reciente retiro del fútbol como consecuencia de una afección cardíaca, Sergio el “Kun” Agüero, ex jugador del Barcelona y la Selección argentina de fútbol volvió a hablar sobre la economía local luego de criticar a principios de este año el impuesto a la riqueza que ideó el diputado nacional Máximo Kirchner. En este caso, opinó sobre un debate que está abierto en la Argentina y que tiene que ver con la dolarización de la economía y recibió el apoyo de los libertarios encabezados por el legislador y economista Javier Milei.

“Pa mí hay que sacar los pesos y poner dólares. Yo diría, ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso para donde lo llevas? A ningún lado. Mirá España, te acordás que tenía pesetas y las sacaron ”, le comentó el ex jugador del Manchester City a su colega Máximiliano Rodríguez, con quien compartió un streaming para comentar el encuentro entre el Villareal y el Liverpool por la Liga de Campeones de Europa.

“Cien millones de pesetas te decían y andá a saber cuánto es. Lo mismo acá, cuando viene un europeo para acá (por Argentina) te dicen ´cien millones de pesos´ te dicen y no saben cuánto es”, afirmó Agüero.

Inmediatamente llegaron las respuestas en redes de los libertarios apoyando las ideas económicas del ex futbolista. “Estimado @aguerosergiokun, estamos trabajando muy fuerte en esto. Me alegra saber que gente como vos apoya esta medida”, publicó en su cuenta de Twitter el diputado por Libertad Avanza, Ramiro Marra.

Días atrás Milei adelantó que en caso de ser elegido presidente va a dolarizar la economía pero advirtió llamará a un referéndum si “la casta política” no le permite llevar adelante su plan.

“Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente. Ahí sabremos si la sociedad quiere esa plata de porquería que emiten los políticos delincuentes de nuestro país o una moneda de verdad”, afirmó Milei durante una entrevista televisiva.

El diputado libertario aseguró que lo mejor para contrarrestar la suba de precios es dolarizar la economía. Al ser consultado sobre si la solución es dolarizar la economía, Milei respondió: “Yo soy mucho más radicalizado, la solución es más que la dolarización. El ejercicio se llama dolarización pero es una cuestión mucho más compleja sobre cómo se hace para eliminar el Banco Central”. “Los argentinos ya elegimos la moneda que queremos: el dólar”, planteó.

“Definitivamente hay que dolarizar, mi compromiso es terminar con la inflación”, enfatizó. “Si dolarizamos, el salario de los trabajadores va a subir como pedo de buzo”, agregó.

En tanto, el comentario del Agüero se da tras la apertura reciente del debate en torno a la dolarización o no de la economía argentina luego de que el diputado nacional Alejandro Cacace (Juntos por el Cambio-San Luis), alineado en la agrupación Evolución Radical que conduce el senador Martín Lousteau, presentara un proyecto de ley que impulsa la “dolarización oficial” de la economía.

Asimismo, no es la primera vez que Agüero incursiona en comentarios de este tipo. Cabe recordar que que el exfutbolista sorprendió recientemente a los millones de seguidores de su canal de streaming al opinar de un tema tan difícil como controversial: los impuestos que se cobran en Argentina y el mundo.

“Es una locura (....) Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, afirmó.

En diálogo con sus seguidores y, en términos precisos, el “Kun” contó lo que pasa con los sistemas impositivos de distintos países y argumentó que los Estados que cobran ese tipo de impuestos caen en una doble imposición, porque son bienes y activos que ya pagaron impuestos a los ingresos. En el caso argentino, con el aporte extraordinario, se trata de una tercera imposición. “Ustedes saben lo que es el patrimonio ¿no? Patrimonio es todo lo que tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok?”, empezó el delantero, quien aclaró que no tributa ante el fisco argentino.

“¿Por qué te cobran? Si vos ya los pagás los impuestos. Entonces, tenés varios países que no te cobran. Yo a lo que voy es, escuchen bien. Si vos generás ingresos -y a la gente le gusta pagar menos- a mí no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pagás el 30%, el 35%, el 50%. En Inglaterra pagás el 50%, por ejemplo. ¿Entendés? Pero vos estás generando plata, entonces si estás generando plata está bien, pagás”, explicó Agüero.

“Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Que hay lugares, un montón de países, que parece que si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, aseguró el Kun, en una crítica desde el sentido común a los países que cobran el tipo de impuestos que ideó, impulsó y logró que se apruebe Máximo Kirchner.

Esta vez el “Kun” volvió a estar alineado con los libertarios a la hora de opinar sobre la moneda que debería adoptar la Argentina y recibió el apoyo de este sector político en redes.

En este sentido, cabe destacar que la Fundación Libertad y Progreso se pronunció “en contra de la sanción de un nuevo tributo que grave adicionalmente ganancias que se consideren inesperadas. Este impuesto es arbitrario y abusivo, resultando desalentador para futuras inversiones”.

“El proyectado impuesto tampoco considera pérdidas inesperadas. El Gobierno Nacional busca deslegitimar la actividad productiva y comercial y hace pasar a los empresarios, dueños legítimos del fruto de su esfuerzo, como apropiadores injustos de algo que no les pertenece. De esta forma pretende servirse del esfuerzo de los emprendedores y se niega a realizar las reformas estructurales necesarias para reducir el gasto público y que el conjunto de los argentinos no perezcamos bajo su peso”.

“El proyecto, además, define a ganancia “inesperada” de manera ambigua y arbitraria. Asimismo, quienes deben pagar el impuesto sufrirán doble tributación. Por todo esto creemos en que se debe accionar ante su inconstitucionalidad”, afirmó L&P.

