El ministro Guzmán busca cerrar el acuerdo con el FMI esta semana con Georgieva y descartan nuevas tensiones dentro del oficialismo

Guzmán mantuvo una reunión virtual con su par española Nadia Calviño (Fuente: Twitter Nadia Calviño)

En la recta final de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía Martín Guzmán participará en los próximos días de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, con una agenda que estará ligada a la negociación técnica con el FMI, y con la búsqueda de voluntades en el directorio del organismo para tener el respaldo final al nuevo programa financiero.

La actividad para el jefe del Palacio de Hacienda comenzó este lunes con una reunión virtual con su par española Nadia Calviño, quien además es vicepresidenta del Gobierno de España. Es una de las funcionarias con que tiene mayor llegada entre las naciones europeas. Guzmán explicó los alcances del entendimiento anunciado hace dos semanas con el FMI y el trabajo técnico que se sigue haciendo entre Buenos Aires y Washington. “Interesante intercambio con el ministro argentino Martín Guzmán sobre temas relativos a la relación bilateral y el seguimiento de las negociaciones con el FMI y otros foros internacionales”, definió brevemente Calviño por Twitter.

Guzmán decidió permanecer en Buenos Aires durante la reunión de ministros del G20 en Yakarta, Indonesia, por cuestiones de agenda local, que incluyen principalmente darle al acuerdo preliminar con el Fondo del 28 de enero su cierre definitivo, al menos en las cuestiones técnicas. La cumbre indonesia tendrá actividad presencial, pero la mayor parte de los funcionarios de los países integrantes del foro, además de la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva, participarán de forma virtual.

La máxima directiva del Fondo Monetario sería de una de las reuniones que podría sostener el ministro de Economía en los próximos días, según aseguraron fuentes oficiales, aunque no está determinada una fecha en particular. Consultados por Infobae, desde el organismo financiero no realizaron comentarios sobre un posible contacto oficial entre Georgieva y Guzmán en el marco del G20. De todas formas, aclaran cerca del ministro, por el desarrollo de las conversaciones con el staff el diálogo entre el ministro y Georgieva, junto con la jefa de la delegación técnica Julie Kozack, “son habituales”.

La actividad del G20 continuará con otros encuentros con ministros de economía de naciones integrantes del G20. No está en agenda por el momento un contacto con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, el país que tiene el poder de voto (y de veto) más relevante en el directorio del organismo.

“No va a haber sorpresas”, anticipó un alto funcionario que sigue el ida y vuelta con el FMI respecto a lo que se está terminando de cerrar con el FMI, consultado sobre si la letra chica con el Fondo podría traer nuevas tensiones internas en el oficialismo. El equipo económico apunta a completar esta semana el acuerdo a nivel de staff (tal como se denomina a la negociación cerrada en términos técnicos) para darle un mes al ala política del Gobierno para que haga pasar el memorandum de entendimiento en el Congreso y antes de que llegue al directorio en Washington.

Martín Guzmán y su mano derecha Sergio Chodos terminarían en los próximos días de darle formato al programa financiero con el FMI

Según pudo saber Infobae, no habrá en este caso una misión del FMI en Buenos Aires o de la Casa Rosada en la capital norteamericana para oficializar el acuerdo (como sucedió, por ejemplo, en septiembre de 2018), pero sí habría un último contacto de manera virtual para cumplir con ese paso. En los despachos oficiales aseguran que será por las restricciones del Covid y no por la sensibilidad política de una foto con el Fondo en un contexto de cisma en el Frente de Todos.

Según pudo saber Infobae por una alta fuente oficial, las conversaciones entre los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central se encuentran en la recta final. Algunos funcionarios se mostraron optimistas y creen que el entendimiento definitivo podría completarse esta semana.

En términos prácticos, se trata de determinar cómo hará el Gobierno para cumplir las metas trazadas con el Fondo (nivel de déficit, de asistencia monetaria y de acumulación de reservas) y, además, qué cosas se compromete a no hacer el Poder Ejecutivo en ese trayecto de casi tres años hasta el fin de la primera etapa del Extended Fund Facility (EFF), que sería en septiembre de 2024.

Uno de los números aún en negociación es el de los desembolsos que el Fondo Monetario enviará trimestralmente a la Argentina. En particular la discusión es sobre el primer giro de divisas. La cuenta que hacen en el oficialismo es que el primer desembolso desde Washington no será menor de cerca de USD 7.500 millones, de los cuales USD 4.500 millones irán de forma directa a las reservas del Banco Central para ensanchar el colchón de divisas de la entidad.

Otras cuestiones a definir entre la capital argentina y la norteamericana, por ejemplo, es el de las proyecciones de inflación que se harán para cada año. La pulseada todavía continúa, pero se espera que esté en un punto intermedio entre el 40% que el Gobierno marcó como pauta para la negociación paritaria y las expectativas del sector privado, bien por encima del 50 por ciento.

