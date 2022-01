Cuáles son los mejores juegos para ganar dinero con Bitcoin y otras criptos en 2022

En 2021 se desarrollaron y dieron a conocer cientos de proyectos de juegos Play to Earn -P2E- (Axie Infinity)

En 2021 se desarrollaron y dieron a conocer cientos de proyectos de juegos Play to Earn (P2E). Este tipo de entretenimientos basados en la tecnología blockchain, permiten a sus usuarios generar criptomonedas o tokens no fungibles (NFT) o ambos mientras están activos. Luego, pueden venderlos y así habrán generado pesos, dólares o euros.

Sin embargo, ha habido proyectos que hicieron perder todo el dinero a sus jugadores, sin necesidad de ser estafas, con todo esto ¿Cuáles son los 3 que se presentan como los mejores juegos Play to Earn para el 2022?

Axie Infinity

La mayoría de los juegos P2E son juegos NFT. Un NFT es un tipo de criptoactivo digital que se basa en un contrato inteligente. Estos NFT representan algo único, ya sea una foto, un video, un sonido, etcétera. Y gracias al contrato inteligente, es posible saber principalmente si es original, y, en segundo lugar, a quién le pertenece realmente, de este modo, no se pueden robar o falsificar de ninguna manera.

El rey de los juegos NFT, conocido como “el Bitcoin de los juegos blockchain” es Axie Infinity. El juego consiste en tener al menos 3 axies, y combinarlos tanto a ellos como a sus habilidades para vencer a los 3 axies del rival. Cada axie (similar a un pokemon) es un NFT intercambiable por dinero real. Los axies se comercian con Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo. Y por ganar cada batalla, el jugador gana SLP, una de las dos criptomonedas del juego, que luego puede cambiar por pesos, dólares, etc.

Norberto P. Giudice, dijo a Infobae: “Sin duda el más importante es Axie Infinity, el que tiene más tiempo en el mercado, más historia, más comunidad. Después hubo un gran fracaso por parte del PVU, por lo que al proyecto le fue mal. Creo que para el año que viene toda la saga de criptocards, criptoplanes, criptowars viene manteniéndose sólida. Por lo menos criptocards nos dio una buena ganancia al menos a nuestra comunidad. Los que se ven prometedores para el año que viene tienen que ver con los metaversos que se están desarrollando. Algunos como Decentraland Mana, Squid Society, Sandbox, Wolfs y otros”.

Un metaverso es un espacio de realidad virtual en el que los usuarios pueden interactuar con otros usuarios en un entorno generado por computadora. Un mundo virtual.

Crypto-Cars-World

Criptocars

Crypto Cars World es un videojuego basado en tecnología blockchain NFT e inspirado en el famoso Need for Speed, en el cual los jugadores compiten en carreras dentro de circuitos. A su vez, este juego desarrollado por españoles adopta el sistema de farmeo de Plants vs Undead al mundo de los autos.

Plant vs Undead, es un juego que prometía mucho a comienzos del año, pero desafortunadamente tuvo un desenlace pésimo. El valor de su criptomoneda llegó a ser de 26 dólares por unidad, y actualmente vale tan solo 0,25 dólares, bajando más de un 99%, y haciendo quebrar a más de un inversor. Ese es el riesgo de este tipo de juegos. Sin embargo, existe el polo opuesto, y es criptocars.

Si bien son juegos muy parecidos en lo que manera de jugar se refiere, sus desarrolladores se comportaron de maneras diferentes, y eso terminó haciendo triunfar a criptocars.

En relación con esto, Marcos Emmi, CEO de Microfinanzas Personales, dijo a Infobae: “En cuanto a Axie que es uno de los más populares, se sabe que se lanzarán las lands. Por el momento el SLP (una de sus criptomonedas) está frenado, lanzarán su nueva stablecoin, y quieren lanzar su propio metaverso”. De esta forma, generar nuevos métodos de quema de SLP que se ha deteriorado mucho.

Otro juego es Titan Arena, arrancó siendo uno común y corriente, y pasó a ser PVP y Free To Play. Es uno de esos entretenimientos potenciados por Youtubers tales como Willy Rex entre otros. Probablemente tengan un buen crecimiento en 2022. También estoy investigando otros, pero nada me llama la atención como proyecto. Squid Society cumplió con salir al mercado como NFT, pero por el momento no hay juego como tal, se espera que salga en el año que viene.

Lo que tiene relación con criptocards, criptowards y otros viene creciendo bien y sigue desarrollándose (Emmi)

Lo que tiene relación con criptocards, criptowards y otros viene creciendo bien y sigue desarrollándose”, y añadió: “Yo hasta el momento no he visto ningún juego basado en el metaverso que realmente me atraiga. Se habla mucho de Decentraland pero a mí en lo personal no me terminan de atraer. En general, le veo mucho futuro a Axie, y al ecosistema de criptocars. Además del posible juego de Squid Society”.

Black Eye Galaxy

Black Eye Galaxy

Black Eye Galaxy (BYG) es un juego enfocado en el espacio. Tiene planetas, naves espaciales y otros. El proyecto ofrece staking de critpomonedas (similar a un plazo fijo, pero con criptos), minado de criptomonedas con planetas, etcétera. Los desarrolladores han cumplido con el roadmap, y eso ha dejado muy satisfechos tanto a jugadores como a inversores.

Entre octubre y noviembre de este año , el proyecto tuvo un enorme crecimiento, pasando de valer 0,03 dólares por token, hasta casi USD 0,5. Subiendo casi un 2.000%. Sin embargo, a partir de ahí tuvo algunos inconvenientes que hicieron caer el precio hasta estabilizarse momentáneamente en los 0,1 dólares por unidad.

Facundo Salto, COO de Criptofolio, dijo a Infobae: “La fuerza del proyecto actualmente está en las parcelas de tierra dónde el jugador arma su propio espacio a su gusto, hace misiones, puede interactuar en el metaverso, y cada elemento, como la ropa, los adornos, las herramientas, etcétera, son NFT. Sin haber salido el juego ya ha tenido varias explosiones de precio”.

