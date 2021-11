Con una inversión de USD 250 millones, un unicornio argentino instalará en Córdoba la granja de minado de bitcoins más grande del país

Technicians monitor cryptocurrency mining rigs at a Bitfarms facility in Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada, on Thursday, July 26, 2018. Bitcoin has rallied more than 30 percent in July, shrugging off security and regulatory concerns that have plagued the virtual currency for much of this year. Photographer: James MacDonald/Bloomberg

La compañía Bitfarms instalará en la provincia de Córdoba la granja de minado de bitcoins más grande de la Argentina tras una inversión de 250 millones de dólares que realizará la empresa, que además se asociará para eso con una firma eléctrica privada. La construcción de la mega granja comenzó recientemente y se espera que comience a funcionar en 2022.

De acuerdo a lo que comunicó la compañía a inversores, la granja proporcionará más de 210 megavatios de capacidad de infraestructura para la empresa, que informó ya posee una potencia de minería de 1.4 exahash (medida de la potencia de procesamiento) por segundo.

Bitfarms informó además que la instalación de Argentina está planeada para producir bitcoins utilizando energía a 2,2 centavos de dólar por kilovatio hora, por lo que reduce sustancialmente el costo por unidad. Según pudo saber Infobae, la mega granja de minado se construirá dentro de una central eléctrica del grupo Albanesi en la ciudad de Río Cuarto.

Servidores y más servidores en una de las "granjas" canadienses de Bitfarms

La provisión de energía eléctrica para el minado de bitcoin no estará ligado al tendido eléctrico nacional ya que se tratará de un contrato entre dos privados, por lo que no impactará en el suministro de energía. Además, por esa razón, no se tratará de un consumo de electricidad subsidiado.

Bitfarms es una empresa de minado de criptomonedas fundada por argentinos, que opera en Canadá y que cotiza en Wall Street y en la bolsa de Toronto. La actividad de la empresa consiste en operar computadoras que resuelven operaciones matemáticas y autorizan transacciones en criptomonedas y a cambio de ese trabajo reciben un pago en forma de bitcoins.

La mega granja de minado se construirá dentro de una central eléctrica del grupo Albanesi en la ciudad de Río Cuarto y no estará ligado al tendido eléctrico nacional ya que se tratará de un contrato entre dos privados, por lo que no consumirá subsidios

Tiene cinco instalaciones en Quebec, Canadá, con una potencia eléctrica de 69 megawatts, y en su pipeline está la construcción de otras cinco plantas que sumarían entre ellas 100 MG más.

“Este es un proyecto para la construcción y administración de un data center de hasta 210 megavatios. La inversión requiere de la construcción de una subestación eléctrica dentro del predio existente de la central térmica Maranzana”, explicó en diálogo con Infobae Damián Polla, gerente general de Bitfarms para Latinoamérica.

“Vamos a generar aproximadamente 500 empleos durante la construcción y otros 100 durante la operación del data center”, agregó. “Es un contrato de compraventa de energía entre privados, que no involucra ningún tipo de subsidios teniendo en cuenta que la demanda no está conectada a la red, y utiliza capacidad ociosa. Esto se hace en un marco de acuerdo con todas las autoridades competentes”, apuntó Polla.

Emiliano Grodzki, fundador y CEO de Bitfarms

Según pudo saber Infobae, Bitfarms venía trabajando en el proyecto desde hace un año y medio. ¿Por qué Córdoba y por qué esa central térmica en particular? Sucede que Albanesi, en esa planta, tiene cierta capacidad ociosa que actualmente la generación de energía no la requiere, por lo que esas turbinas podrán abastecer de electricidad al proyecto de minado de bitcoins.

El contrato entre Bitfarms y Albanesi tendrá una duración de 8 años e implicará, según fuentes de la empresa, que deberán enviar empleados desde la Argentina a capacitarse a Canadá. Por otra parte, se prevé que como resultado del proyecto implique exportaciones de servicios. “Va a tener todo lo bueno de la economía del conocimiento. Este es un proyecto de tecnología, no financiero”, remarcaron desde la compañía.

“Vamos a generar aproximadamente 500 empleos durante la construcción y otros 100 durante la operación del data center” (Polla)

En agosto Bitfarms alcanzó el estatus de unicornio al llegar a tener un valor superior a los USD 1.000 millones. Se trata de la novena empresa argentina de base tecnológica en alcanzar la mítica cotización de USD 1.000, lo que lo convierte en un “unicornio”. Este año llegaron a esa posición Mural, Vercel, Aleph, que se sumaron a Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX y Auth0. Y está a un paso de serlo la satelital Satellogic.

En rigor, en 2017, la empresa ya había sido unicornio, cuando el bitcoin tocó, a fines de ese año los USD 20.000 por unidad. Claro, entonces no cotizaba ni tenía la estructura corporativa actual.

SEGUIR LEYENDO: