Boom viajero: se disparó la venta de pasajes al exterior, aún sin vuelos aprobados para el final del año

Las agencias informaron sobre un incremento en la venta de pasajes aéreos. EFE/Thais Llorca

Con el anuncio del pasado martes sobre la eliminación del cupo de ingreso de pasajeros al país, la apertura gradual de las fronteras argentinas y el anuncio de una mayor cantidad de vuelos aprobados, la demanda de pasajes aéreos aumentó en las últimas semanas, aún cuando no se han dado a conocer los vuelos aprobados de las aerolíneas para los meses de noviembre y diciembre.

Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), adelantó a este medio que prevén aumentar en un 20%, o incluso más, la cantidad de frecuencias que se otorgaban hasta el momento. También dijo que ya han comenzado a recibir los cronogramas de las empresas aéreas y que una vez que “armen el rompecabezas”, darán autorizaciones hasta el 31 de diciembre incluido.

Además, el país está a pocos días de reabrir completamente sus fronteras internacionales, a partir del 1º de noviembre, todos los turistas del mundo podrán ingresar al país siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios.

Para las aerolíneas, que publican y venden vuelos que no están autorizados, la operación representa una apuesta: si el vuelo finalmente no es autorizado, debe reprogramarlo. Este punto es clave para los viajeros: los pasajes que compren en vuelos que aún no están autorizados pueden sufrir modificaciones, por lo que es conveniente tener clara la política de devoluciones y cambios de cada compañía aérea.

Según Paola Tamburelli, la Anac comenzará a aumentar la cantidad de vuelos aprobados para las aerolíneas. REUTERS/Ivan Alvarado

“Desde mediados de agosto notamos un crecimiento sostenido de la venta de pasajes aéreos -informaron desde la agencia de viajes Turismocity-, por ejemplo vendimos un 50% más que en 2019 hacia destinos como Cancún, Miami y Punta Cana”.

Por su parte, fuentes de Avantrip dijeron a este medio que “la cantidad de tickets internacionales se recuperó un 55% comparado con septiembre”.

Además, y a la par del anuncio del regreso de Gol Linhas Aéreas, el mercado brasileño se está moviendo y las ventas hacia ese destino se están “destapando”. Aumentó un 120% la venta de tickets hacia Florianópolis respecto al mes anterior y junto a Río de Janeiro son los destinos brasileños más buscados para el final de 2021 y comienzos de 2022. Con una caída de la fiebre por el “turismo de vacunas”, la demanda a Miami ya no es tan fuerte, así como se incrementó el interés hacia el Caribe.

Según las agencias de viaje aumentó la demanda de vuelos hacia destinos del Caribe. (Getty Images)

Paula Cristi, vocera de Despegar, dijo que observaron “que el interés por celebrar las fiestas de viaje llevó a un incremento del 130% en Navidad y de un 170% en Año Nuevo comparándolo con la semana previa a las festividades”, además detallaron que los destinos más elegidos para pasar las celebraciones fin de año son Rio de Janeiro, Orlando, Nueva York, Madrid, Cancún y San Pablo.

Además y al igual que Avantrip, prevén un aumento en las ventas hacia Brasil para vacacionar en enero y febrero. Ese país “siempre es uno de los destinos preferidos de los argentinos para disfrutar del verano” y evidenciaron un aumento de más del 50% de las búsquedas a comienzos de este mes comparado con las semanas anteriores.

En cuanto al plano local, la agencia Avantrip detectó un incremento en las ventas hacia Buenos Aires, atribuido al descenso de la peligrosidad de contagio del virus en la ciudad, los precios que se mantienen estables y una buena disponibilidad hotelera. Fuentes de Turismocity dijeron que desde mediados de agosto hacia aquí vendieron el doble de pasajes aéreos de cabotaje que en el mismo periodo de 2019.

Se espera que con la apertura fronteriza de Argentina, aumenten también la cantidad de frecuencias aéreas internacionales. EFE/EPA/DIEGO AZUBEL/Archivo

Por supuesto que el Previaje fue una política clave que impulsó el incremento sostenido de la demanda de vuelos internos. Todas las fuentes consultadas coincidieron en que el programa ayudó a que la gente compre servicios turísticos y lo ven como un buen incentivo. Avantrip detectó una súbita suba de las ventas del 20% a partir del fin de semana largo de octubre para viajar dentro del país durante enero de 2022. Despegar informó que los destinos argentinos más demandados son Bariloche, Iguazú, Ushuaia, Salta, el Calafate y Mendoza.

Las previsiones de las agencias para el futuro próximo son similares. Esperan que el mercado continúe su camino de recuperación y que gracias a las flexibilizaciones gubernamentales más argentinos se animen a viajar. Turismocity ya está vendiendo muchos pasajes para los meses de enero y febrero del 2022, con los destinos del Caribe como grandes protagonistas.

También aumentó mucho el interés por viajar hacia destinos brasileños. EFE/Fábio Motta/Archivo

Desde Avantrip confían en que el Cybermonday acompañe la recuperación de las ventas ya que gracias al aumento de la cantidad de vuelos y una expectativa más concreta por viajar, será un oportunidad para ofrecer financiación y liquidar las ventas pendientes. Desde Despegar esperan que en el próximo mes aumenten aún más las ventas hacia Brasil, uno de los destinos favoritos de los argentinos.

Los informes de las agencias suceden a la par que la Argentina se reabre poco a poco al mundo. Como ya se dijo, el ente regulador de la aviación comercial en el país comenzará a otorgar mayores frecuencias aéreas a las aerolíneas, lo que se traduce en más vuelos disponibles para viajar. Así, volvemos a abrirnos al mundo y paulatinamente recuperamos nuestra conectividad con el mundo.

