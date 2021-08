Carlos Melconian: “La idea de que el aumento del gasto público ha llevado a una mejor calidad de vida de los argentinos es una mentira”

Carlos Melconian

En medio de la polémica que envuelve a determinados movimientos piqueteros y los planes sociales que serían otorgados a cambio de la participación en marchas, el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, cuestionó las políticas asistencialistas y aseguró que “la idea de que el aumento del gasto público ha llevado a una mejor calidad de vida de los argentinos es una mentira”.

“Al final pagás el costo de todo eso y no lucrás: se te derrumba la inversión, tenés 50% de inflación. Yo quiero que se entienda que estamos discutiendo todo esto en este escenario que, para ser justo y objetivo, es un proceso acumulativo, no de ahora”, comentó al respecto.

Durante una entrevista en el programa que conduce Romina Manguel en A24, Melconian sostuvo que “lo único que elimina la pobreza es el crecimiento económico, por lo menos hasta determinado monto”.

“Hay que explicarle a la sociedad argentina que hay 15 puntos más de gasto que en el año 2003 y la contracara no es ‘bueno, pero por lo menos las calles están limpias, no hay delincuencia, no hay pobreza, no hay un papel tirado’, como sucede en esos países escandinavos donde pagás, porque tienen presión fiscal, pero decís ‘mirá lo que es esto’. La idea de que el aumento del gasto público ha llevado a una mejor calidad de vida de los argentinos es una mentira” , consideró.

El economista opinó de esa manera luego del informe televisivo que mostró a un grupo de manifestantes formando largas filas para depositar un número dentro de una bolsa al finalizar una masiva movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social.

“Si no venís, te dan de baja. Yo cobro 12 mil pesos por mes de básico”, contó uno de las personas que estaban en ese lugar a una periodista de TN en plena avenida 9 de Julio. Y agregó: “Pertenecemos a la organización OCR, somos de Moreno y de Morón”.

Por el caso de manifestantes que marchaban a cambio de una ayuda estatal se abrió una causa en la Justicia

Para Melconian, “en este mundo pos COVID, los sectores públicos y honestos van a tener que trabajar mucho” para salir de la crisis económica, lo cual va a requerir de “un cambio de régimen, acuerdo de la política, profesionalidad, honestidad y consistencia de un programa, y la factibilidad de la implementación del mismo”.

“Todavía no sé quién es la mano de obra acá: qué es un programa, quién lo hace, qué significa, cuán imbuidos están en él. Guzmán hace lo suyo, lo que puede. Está pasando de ser un ortodoxo en los primeros meses, a un récord de emisión monetaria en los siete meses siguientes. Es impensable las cosas diariamente”, criticó.

En este sentido, Melconian consideró que “sin la santa soja, esto volaba por los aires” y el Gobierno “iba a estar obligado a devaluar, porque ya tomaba el Banco Central en diciembre del 2020 dólares que no eran de él”.

Carlos Melconian también habló del rol del ministro de Economía, Martín Guzmán

“Hubo gente muy idónea, supuestamente, que seguía llamando reservas internacionales al swap con China y hasta las duplicaron. Yo, cada vez que veía eso y me decían que en Hong Kong se puede intercambiar eso a dólares, (pensaba que es) todo una falacia”, agregó.

Al respecto, el ex presidente del Banco Nación precisó que “hay 15 mil millones de dólares de encajes del sistema bancario que son la contraparte de los depósitos privados y del sector público, que están en la definición de reservas internacionales, pero no son billetes que el Banco Central pueda usar en forma permanente para (tapar) un agujero”.

“Después queda el oro, que son 3 mil millones de dólares, y después el cash, que era negativo, por lo que estaban manoteando algo de alguien. Si no viniera la santa soja, ¿sabés qué es volar por el aire? Devaluar. Y ese es un tema muy caro para todos los Gobierno y para el kirchnerismo, en particular, porque en 12 años solo una vez terminó aceptando devaluar, para llegar, que fue en enero del 2014″, insistió.

