Las 7 acciones a las que apuesta Warren Buffett: cuáles pueden comprarse en pesos en la Bolsa local

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway

Warren Buffett es famoso por apostar contra el consenso general en Wall Street. Por lo tanto, cuando los analistas y Buffett se ponen de acuerdo en encontrar valor en las mismas acciones del S&P 500, quiere decir que hay que prestar atención.

El magnate de Berkshire Hathaway (Cedear “BRKB” en la Bolsa porteña) posee participaciones en siete stocks principales, entre los que destacan General Motors (Cedear “GMD”), Amazon (“AMZN”) y Chevron (”CVX”).

Un reporte de Barron’s, influyente publicación especializada en finanzas, subraya que “tal optimismo universal es importante ahora. Viene bien, ya que algunos en la comunidad de analistas se están volviendo cautelosos con algunas acciones individuales. Buffett también se está replegando un poco. Berkshire vendió aproximadamente mil millones de dólares en acciones en el segundo trimestre”.

Eso significa que el segundo trimestre es “el cuarto de los últimos cinco trimestres en los que la empresa era vendedora neta de acciones”, apuntó Barron’s.

Las principales acciones por las que apuesta Buffett también cotizan en pesos en el mercado local, a través de los Cedear

Pero los analistas y Buffett aún pueden ponerse de acuerdo sobre algunas acciones para ejecutar apuestas en S&P 500 de Wall Street. Un informe de Inversores Business Daily destaca siete acciones centrales en este menú, que en su mayoría pueden adquirirse en pesos en el mercado doméstico a través de los Cedear.

1 - Amazon. Amazon.com ocupa un lugar destacado en la cartera de Buffett. Es la participación más importante en el fondo de Berkshire Hathaway y que los analistas todavía creen que tiene un potencial de más del 25% de alza.

Berkshire poseía más de USD 1.700 millones en acciones del minorista online al final del segundo trimestre. Y Amazon se mantuvo estable a pesar de que las acciones apenas se mueven este año. Sin embargo, los expertos creen que las acciones de Amazon deberían valer un 28,8% más en 12 meses respecto de los precios del presente.

Amazon.com ocupa un lugar destacado en la cartera de Buffett (REUTERS/Mike Segar/File Photo/File Photo)

2 - Apple. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Buffett recién está tanteando esta posición en Amazon, pues representa solo el 0,6% de sus participaciones en las cotizantes de EEUU. Una participación pequeña frente al enorme 43,5% de la cartera de Berkshire colocado en acciones de Apple (CEDEAR “AAPL”). Berkshire posee aproximadamente el 5,4% de las acciones de Apple en circulación, valoradas en 133.300 millones de dólares.

Pero Apple tiene una recepción algo tibia entre los analistas. Solo creen que sus acciones subirán un 8,7% en los próximos 12 meses, según Inversores Business Daily.

3 - General Motors. Los analistas creen que las acciones del fabricante de automóviles valdrán cerca de los USD 72 en 12 meses. Si eso es correcto, marcaría más del 40% al alza desde el precio presente de 49 dólares. Eso es un alza implícita porcentual superior a cualquier otra acción que esté en mente de Buffett, según los analistas.

Tanto Buffett como el consenso de analistas ven potencial de ganancia en grandes compañías como Apple, Amazon y General Motors

Es cierto, Buffett se distanció un poco con GM durante el segundo trimestre al vender 7 millones de acciones. Pero eso es solo una reducción aproximada del 10% de su tenencia. Y tras el aumento del 21% en el valor de GM este año, la posición de Buffett todavía vale más de 3.000 millones de dólares. Eso sigue siendo el 4% del total de GM y representa aproximadamente el 1% del valor de la cartera de Berkshire que cotiza en EEUU.

4 - Chevron. Del mismo modo, a los analistas les gusta otra acción en manos de Warren Buffett: la empresa de energía Chevron. Consideran que la petrolera podría llegar a valer un 22% más dentro de 12 meses.

Es cierto que Buffett también se relajó un poco con Chevron en el segundo trimestre. Berkshire vendió alrededor de medio millón de acciones en el período. Pero debe tenerse en cuenta que eso es solo una reducción de tamaño del 2,3% de su stock, para una acción cuyo precio aumentó un 19% este año. Berkshire aún posee más de 23 millones de acciones, valoradas en 2.300 millones de dólares. Posee aproximadamente el 1,2% de la empresa.

Bank of America, otro de los papeles elegidos por el magnate financiero (REUTERS/Nacho Doce/File Photo)

5 - Bank of America. Buffett sigue siendo un inconformista que no está de acuerdo con los analistas en la mayoría de las acciones. Por ejemplo, los traders continúan siendo escépticos respecto de su segunda participación más grande, Bank of America (Cedear “BAC”). Los analistas solo ven un deslucido 5% de alza potencial para estas acciones en los próximos 12 meses. Y, sin embargo, sigue siendo una participación enorme para Berkshire. Buffett posee más de mil millones de acciones, valoradas en 41.500 millones de dólares, lo que representa casi el 14% de la cartera de Berkshire Hathaway que cotiza en EEUU, solo superada por la enorme posición de Apple.

6 - Korger. La visión de Buffett y la del consenso de los analistas no podría estar más separada en cuanto a la cadena de supermercados estadounidense Kroger (KR en Wall Street, sin Cedear). Buffett está “llenando su carrito” con Kroger, papel en el que que subió la posición de Berkshire en más de un 20%, o 10,7 millones de acciones en el segundo trimestre. Berkshire Hathaway ahora posee más del 8% de la empresa, una rápida acumulación del 0,9% de su cartera que cotiza en EEUU.

Los analistas, sin embargo, creen que Buffett está muy errado con esta jugada, pues piensan que Kroger, a USD 45 por acción, está sobrevalorada en más del 15 por ciento. Así que hay que entender que todavía hay un gran vacío entre Omaha y Wall Street, a pesar de que los dos pueden estar de acuerdo en algunas acciones del S&P 500.

7 - Merk. El laboratorio alemán, cuyo CEDEAR se negocia en la Bolsa argentina como “MRK”, es un título reconocido en la cartera de Buffett. El “Oráculo de Omaha” posee una posición de USD 721 millones en acciones y los analistas de Wall Street pronostican un “upside” o potencial de alza para el papel de 20,1% para los próximos 12 meses.

