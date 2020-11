Hernán Lacunza: “El impuesto a la riqueza tiene un diseño bastante primitivo”

En el marco del debate parlamentario por el impuesto a la riqueza, que ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora debe ser tratado en el Senado, el ex ministro de Economía bonaerense y de la Nación, Hernán Lacunza, cuestionó el proyecto por considerar que “tiene un diseño bastante primitivo” y “castiga al capital productivo”.

“La redistribución efectiva se va a lograr con inversión, con más empleo persistente. Nos va a sacar el sector privado, no el Estado, de este pantano. No hay que crear ningún impuesto en este momento, ni éste ni ningún otro”, opinó el ex funcionario.

Al participar del programa La Rosca, que se emite por el canal TN, Lacunza criticó la iniciativa impulsada por el oficialismo en el Congreso y sostuvo que “está mal” elaborada porque “con 200 millones (de pesos) pagás 4 millones, pero con 199 no pagás nada”.

“Por la foto política se sacrifica la película económica. El impuesto al patrimonio en la Argentina ya existe, se llama Bienes Personales. Estamos incrementando eso, que en el mundo ya no se discute más, incluso tiende a no cobrarlo más”, agregó.

En este sentido, el economista explicó que, como esta redactado, si esta ley finalmente se aprueba sin cambios “no se va a descontar el capital de trabajo”, como “los tractores, los campos o los ahorros en bonos”.

“Todo eso sí lo hace Bienes Personales, que está mejor diseñado. En realidad, estamos castigando al que produce. Así que, me parece que tiene un diseño bastante primitivo, además de que la oportunidad es bastante inconveniente” , resumió.

El proyecto impulsado por el kirchnerismo fue aprobado en Diputados durante la madrugada del miércoles. El día anterior, manifestantes se movilizaron hasta el Congreso para apoyar la iniciativa (Maximiliano Luna)

Por otra parte, el ex ministro aseguró que los recientes aumentos en el precio del dólar “son las consecuencias” de tener una macroeconomía “desordenada”, por lo que insistió en que para solucionar este problema “hay que ir a los factores explicativos de por qué subió”.

“Estuvimos haciendo puentes y barricadas para controlar el mercado de cambio. Con lo primero me refiero a los estímulos homeopáticos para que aparezcan dólares y lo segundo son represiones de demanda, más cepo para viajar o para importar. Cada vez que ponemos una barricada, sube la brecha (entre la cotización oficial de la divisa y su venta libre); cuando ponemos un puente, (esa diferencia) puede llegar a reducirse, siempre y cuando haya un horizonte”, analizó.

En este sentido, Lacunza resaltó que “es importante” llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque esa “es la próxima estación de un plan consistente“ que “los argentinos necesitamos”.

Lacunza también habló sobre la cotización del dólar (REUTERS/Marcos Brindicci)

“Bajó el pánico por la suba del dólar, pero la brecha sigue siendo el 100 por ciento. No hay ningún país que se vaya a desarrollar con eso. Para que baje, el acuerdo con el FMI es fundamental porque una cosa es salir de una manera organizada y avalada por un organismo internacional y otra, que lo haga el mercado de una forma desordenada”, explicó.

En esta línea, remarcó que un default con ese organismo financiero es “algo que no tiene antecedentes”, pero advirtió que “no sería la primera página original” que escribe la Argentina, aunque “sería un camino sin retorno”.

Por último, el ex funcionario imaginó cómo va a ser la situación económica post pandemia a nivel local: “La restricción de demanda va a costar sobrepasarla. Ahora vamos a volver a rebotar, pero no tanto como en el verano pasado. El Gobierno tiene que tener la agilidad para que algunas herramientas que ayudan en la caída no entorpezcan la salida, como la doble indemnización, que son inhibidores de la creación de empleo”, cerró.

