Mercados: con leve suba, la Bolsa porteña anota 14 sesiones consecutivas en alza

Las bolsas globales se decantan este miércoles por las alzas. (EFE)

Mientras que los mercados internacionales se definían por la tendencia alcista este miércoles, con ganancias del orden del 0,5% en los índices de Wall Street, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operaba con estrecha suba, para anotar una seguidilla de 14 sesiones con sostenidas mejoras en pesos.

En tanto, los ADR, certificados respaldados en acciones argentinas que se negocian en dólares en Nueva York, exhibían ligeras bajas. YPF resta 0,3% y Grupo Galicia cae 0,6%, mientras que Mercado Libre gana 1,1 por ciento.

El indicador líder S&P Merval de Buenos Aires subía un leve 0,1%, a 49.750 unidades, a las 11:50 horas, influenciado por alzas en títulos del sector financiero.

El panel líder de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) acumuló una mejora del 20% en pesos en el transcurso de octubre, aunque este avance se neutraliza cuando se lo mide en dólares, debido a la escalada en el mismo plazo de precios del de los dólares implícitos, contado con liquidación y MEP.

“El Panel líder sube 20% en pesos (+3% en dólares) en octubre, y vuelve a operar sobre la media móvil de 50 días (piso técnico en 45.600 puntos)”, reportó el agente de liquidación y compensación Neix.

Operadores consultados por Reuters coincidieron en que el sustento del mercado se basa en negocios de cobertura para hacerse de dólares a través de la operatoria con activos denominada contado con liqui, ante las expectativas de devaluación del peso.

Tras las nuevas medidas establecidas por el Gobierno, el mercado sigue mostrando aversión al riesgo argentino

La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y las plazas alternativas promedia el 120 por ciento. Tanto el liqui como el MEP son negociados este jueves a valores récord de 172 y 163 pesos, respectivamente.

“Si no logran bajar los precios, el Gobierno no debería quedarse con eso y debería pensar en profundizar el desarme del cepo. Hay mucho para hacer, como la eliminación del parking o quitar la limitación de que quien compró dólar ahorro no puede comprar MEP o contado con liquidación por 90 días. También sacar impuestos”, dijo a Infobae el analista financiero Christian Buteler.

“Tras las nuevas medidas establecidas por el Gobierno, el mercado sigue mostrando aversión al riesgo argentino. Los activos financieros locales siguen sufriendo y la presión en la brecha cambiaria no afloja. Claramente, no fue suficiente para modificar las expectativas de los inversores. Si bien las medidas redujeron las restricciones establecidas hace algunas semanas, la desconfianza se mantiene, lo que termina pegando directamente en los diferentes títulos”, puntualizó Portfolio Personal Inversiones.

Los problemas de fondo de la economía persisten y el mercado sigue esperando señales que garanticen la capacidad de pago futura del país

Desde Research for Traders aportaron que “los dólares financieros siguen subiendo, el mercado aguarda otras noticias. Quitaría presión si los exportadores del sector agro liquidaran más divisas, si hubiera un pronto acuerdo con el FMI, o si se convirtiera una parte del swap con China”.

“Acá no se trata de poner de volver a poner el contado con liquidación a $150, sino por lo menos de sacarle empuje. Después puede seguir para arriba, pero el empuje por la salida de los fondos debería ir disminuyendo y eso es lo importante”, explicó Leandro Ziccarelli, jefe de Research de ICB Argentina, a Infobae.

Los bonos en dólares con ley extranjera, emitidos por el canje de deuda y que se operan en Wall Street, operaban sin tendencia, con un riesgo país medido por JP Morgan que aumentaba dos unidades para la Argentina, a 1.436 puntos básicos.

Entre las nuevas normas tomadas el lunes se disminuyó a tres días el plazo de parking para vender los títulos en dólares comprados con pesos, además del lanzamiento de un bono por USD 750 millones para noviembre armado exclusivamente para fondos de inversión que están posicionados en activos en moneda local.

Seguí leyendo:

Dólar hoy: las medidas oficiales no logran calmar al contado con liqui que sube a un nuevo récord

En medio de la tensión interna por el dólar, el Gobierno confía en que logrará un acuerdo con el FMI antes de lo previsto

Dólar e importaciones: cuáles son los rubros más afectados por la falta de precios y el freno a las ventas