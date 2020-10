El Gobierno se acercó a los empresarios en IDEA y generó la expectativa de que buscarán el diálogo para recuperar la confianza

Paula Altavilla, Roberto Murchison y Roberto Alexander, dirigentes de IDEA

El discurso que el presidente de IDEA, Roberto Murchison, dio en el cierre del 56° Coloquio virtual, que se hizo entre el miércoles y el viernes, dejó varios mensajes sobre los aprendizajes que generó la pandemia y la crisis económica generada en consecuencia. Uno de ellos fue la certeza de que “cuando hay diálogo, salen cosas buenas, como sucedió con el acuerdo de la industria automotriz, pero cuando los actores no se escuchan, sucede lo contrario, como ocurrió con la Ley de Teletrabajo” , fuertemente resistida por el sector empresario.

“Queremos que haya dialogo conducente a la confianza. En este sentido, le agradecemos al presidente Alberto Fernández por habernos acompañado en la apertura del Coloquio, y a los miembros del gobierno y la oposición que también estuvieron presentes”, dijo Murchison en el panel de cierre del evento, titulado: “El país que queremos ser”.

La pluralidad que tuvo el evento, y este año más aún por la participación del Gobierno, que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se mantuvo ausente, fue valorada por todos los miembros de IDEA, así como también el hecho de poder haber concretado el tradicional evento marplatense en un foro virtual, con posibilidad de interacción virtual y hasta la recreación de los pasillos vía Zoom. Además, fue más federal, se enorgullecen los organizadores, que de tanto en tanto se inquietaban por los comentarios críticos de algunos empresarios en el muro frente a los discursos del Presidente o del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Que estuviese todo el arco político demuestra que la Argentina tiene vocación de diálogo, y eso es muy positivo. El Gobierno se hizo presente y eso es algo a destacar”, planteó el presidente de IDEA en una charla con Infobae, en la que reconoció que tuvieron varias conversaciones con el Gobierno durante la etapa de organización del Coloquio en las que fueron escuchados y se les admitió que la falta de confianza genera un deterioro en la economía y que el objetivo es revertirlo. Para él, la baja de las retenciones al campo fue una señal en este sentido, pero no fue suficiente. “Faltó un poco más de diálogo ahí, pero rescato la intención de ir por los incentivos”, dijo el empresario.

Para el presidente del Coloquio, Roberto Alexander, “hoy más que nunca hay que sentarse en una mesa de diálogo y construir en base a las diferencias”. “Todos tenemos que ceder”, dijo, al citar a varios expositores que estuvieron en el coloquio que se refirieron al cambio que generó el Covid-19 en materia de liderazgos y cómo enfrenta a la sociedad a nuevos desafíos. El columnista de The New York Times, Thomas Friedman, fue uno de los que habló de eso, al afirmar que los países que van a progresar y superar esta crisis son aquellos que creen estructuras colaborativas entre todos los actores y se corran de la mirada binaria que ya no funciona.

“Le reconocemos al Gobierno esta voluntad de dialogar. Pero es una construcción, tenemos que seguir construyendo confianza y buscando soluciones en conjunto. Que haya participado el Presidente en el coloquio es un muy buen primer paso, tenemos que seguir en ese camino”, consideró Paula Altavilla, CEO de Whirlpool Argentina y designada titular del 57° Coloquio, que será en 2021, posiblemente de nuevo en Mar del Plata.

También valoró el diálogo el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, más allá de los cuestionamientos que algunos empresarios realizaron a través del muro virtual mientras exponían el Presidente y el ministro de Economía.

“El hecho de dialogar implica que se está escuchando al otro y poner sobre la mesa todos los temas que necesita hoy el país habla a las claras de que estamos buscando algo para ese país que queremos ser”, aseguró a este medio. Sobre la propuesta que IDEA puso sobre la mesa para comenzar discutir, y que fue presentada por el economista Santiago Bulat, explicó que “no tiene ninguna intención de ser un plan, sino de poner en la mesa los temas sobre los que hay que trabajar hacia adelante”.

Guzmán aseguró que los dólares paralelos no afectan a la inflación y adelantó que facilitarán operaciones financieras con divisas

La economía local atravesó el coloquio, más allá de la amplitud temática de los paneles que hubo durante los tres días de duración del evento. Se habló del mundo de la post pandemia, de la Argentina en ese contexto, de educación, derechos humanos, institucionalidad, Justicia, pobreza e innovación. También de la transformación digital en las finanzas y en las economías regionales, así como también del futuro del trabajo en el mundo del pos coronavirus. El debate económico propiamente dicho se dio hoy, con la presencia del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, y el ex titular del Banco Central, Martín Redrado, seguidos por Guzmán.

Sin embargo, los pasillos virtuales estuvieron cargados de preocupación por parte de los hombres de negocios respecto de la marcha de la economía. Durante los días del Coloquio, la brecha se acrecentó fuertemente (llegó a superar el 120%), lo que llevó al ministro a anunciar que habrá una flexibilización de los controles en el mercado del dólar contado con liquidación.

El presidente de Syngenta, Antonio Aracre, fue claro sobre la economía: “No hay que inventar mucho. Ya se sabe lo que hay que hacer, es como en medicina. A veces me da un poco de ansiedad entender por qué no se hacen algunas cosas. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la macroeconomía; tiene que haber un mecanismo de shock que elimine de cuajo esta nominalidad”. Y agregó: “Simplificar el movimiento de capitales haciendo un mercado financiero para el tipo de cambio sería una buena señal para los operadores, fácil de implementar y con bajos costos para la economía, pero habría que hacerlo en el marco de un acuerdo político y social amplio”.

A su turno, Marcelo Figueiras, de Laboratorios Richmond, afirmó que si se logra el consenso, eso servirá para frenar al dólar. Ningún ministro nuevo que venga lo va a hacer; pueden salir ideas y espacios de discusión dentro del disenso, pero ésta es la argentina que sirve", dijo.

