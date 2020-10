El próximo IFE: el Gobierno no descarta un último bono de $10.000 antes de reemplazarlo por un programa de empleo para jóvenes

(Facebook)

Mientras se dilata la decisión respecto a si habrá un cuarto desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de $10.000 orientado a trabajadores en negro, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores afectados por la caída de la actividad económica que generó la pandemia de coronavirus covid-19, el Gobierno admitió que analiza recortar su alcance para orientarlo sólo a jóvenes. En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo el programa se creó en el inicio de la cuarentena, con todo cerrado, y que la situación actual amerita medidas más focalizadas.

“ No está definido el cuarto IFE. Se dispuso en un momento en que la economía se cerró y que no se podía trabajar directamente", dijo Cafiero en declaraciones a Radio Con Vos. "Hoy quizá amerita tener medidas más enfocadas, por ejemplo en jóvenes de 18 a 28 años . No es un tema fiscal lo que nos impide definir el IFE 4, sino ver si podemos focalizar políticas públicas donde más se necesita”, agregó.

Según detalló el funcionario, la dificultad para avanzar hacia un día después del IFE tiene que ver con la capacidad de Anses y el Estado a la hora de procesar los datos que permitan orientar de una manera más precisa los recursos.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, admitió que se analiza reemplazar el IFe con un programa orientado a jóvenes

“El estado va a seguir con herramientas muy agresivas, de mucha agresividad”, dijo. “Igual quizás si no llegamos a hacer los cruces necesarios, terminamos implementando el IFE 4”, mencionó.

Aunque el IFE no es un programa estable, sino una medida excepcional, las tres ediciones que tuvo mantuvieron una cierta periodicidad.

Con operativos de pago de casi un mes y medio de duración para alcanzar a cerca de 8,9 millones de familias de las que una porción importante ni siquiera estaba bancarizada cuando se anunció el primero desembolso en abril último, los tres pagos llegaron cada dos meses a lo largo de un semestre de cuarentena.

Cada operativo empezó con el pago a las familias que son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, que forman parte del universo alcanzado por los tres IFE. Luego, con distintos calendarios a medida que se avanzaba con la bancarización de los beneficiarios, se pasaba al pago para el resto de las familias involucradas.

Así, durante ese lapso, los beneficiarios de la AUH recibieron el desembolso extra cada mes y medio. Al menos hasta agosto. Ya que en septiembre no lo recibieron y el pago de la AUH de octubre ya está en marcha, sin incluir el desembolso extraordinario del IFE.

Fernanda Raverta, titular de Anses. En la entidad que conduce no se descarta un último bono de fin de año

“El IFE 4 no está definido. Puede haber un último pago como bono de fin de año y pasar luego a un programa que diseño Anses de primer empleo”, detallaron fuentes de Anses a Infobae.

“El programa de primer empleo de jóvenes de 18 a 24 es de capacitación y empleo. No sería ya un bono, sino el empuje para incorporar a esos jóvenes al empleo formal. Se subsidiaria parte de su salario a las empresas (que no podrían despedir otros trabajadores obviamente)”, agregaron desde el organismo conducido por Fernanda Raverta.

“Después de la definición de pagar el bono IFE de fin de año o no se avanzaría con el nuevo programa de capacitación y empleo. Calculamos alrededor de 3 millones de jóvenes que podrían ser parte del programa”, concluyeron.

Las discusiones alrededor del futuro del IFE también fueron reveladas por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En declaraciones a TN, el funcionario del Gobierno Nacional se refirió a la crisis social que atraviesa la Argentina. En ese sentido precisó que hay 11 millones de personas “que reciben asistencia alimentaria”. “Pasamos de 8 a 11 millones de personas, el Estado las cubrió pero tenemos problemas de calidad nutricional”, admitió.

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social

Consultado sobre la posibilidad de que el Estado otorgue un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia, Daniel Arroyo declaró: “No está definido aún”. “Se pagaron tres IFE, son nueve millones de personas, no está definido aún pero sí está claro el compromiso del Presidente de acompañar a los que menos tienen”, agregó.

Debido a la crisis económica que profundizó la pandemia, el funcionario comentó que debió ejecutar el 140% del presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social: “Eso marca la decisión del Presidente de empezar por los últimos y el nivel de deterioro de gravedad”.

“El IFE marcó el nivel de informalidad laboral, si hay 16 millones de familias y el IFE lo cobran 9 millones... hay un alto nivel de formalidad”, insistió.

