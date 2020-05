- La resolución del problema. “ Esta crisis de deuda no era inevitable . Todo el mundo se refiere al reporte del FMI para decir que la deuda era insostenible, pero la metodología que usa el FMI para determinarlo tiene una utilidad nula para el análisis macro . Porque no es independiente de la voluntad de pago. Un país que en 2019 tenía superávit externo, pero en el que asumió un gobierno que dijo que no va a pagar, llevó a que los acreedores vendieran sus bonos y la gestión anterior debió hacer una extensión de los plazos, porque el que seguía dijo que iba a reestructurar la deuda. Y el riesgo país se fue al cielo. Por eso el FMI dijo que la deuda es insostenible, no porque haya cambiado los fundamentos. De hecho, en julio del 2019 de la deuda era sostenible para el Fondo . Los fundamentos no cambiaron: la cosecha estaba bien, no había pandemia. Hubiera sido bueno que el nuevo gobierno, en vez de anunciar una renegociación, anunciara un aumento del superávit fiscal del 0,5 al 3 por ciento , que hubiese sido factible sin aumentar la pobreza. Se podría haber hecho eliminando los subsidios a los servicios públicos, con un congelamiento selectivo en los gastos no indispensables del sector público y eliminando las excepciones en el IVA, con una compensación en la Asignación Universal".