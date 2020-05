La decisión del gobierno de prorrogar la negociación de la deuda hasta, por lo menos, el 22 de mayo, cuando expira el plazo de 30 días de gracia para salvar (o no) un vencimiento de USD 503 millones en bonos globales que no se pagó el 22 de abril, ratifica algo que quedó relegado mientras los comités de bonistas y el ministro Martín Guzmán jugaban a quién era más duro: desde mucho antes de asumir la presidencia Alberto Fernández dijo, varias veces, que no quería entrar en default y hasta llegó a afirmar, en la etapa preelectoral, que pensaba en una restructuración de deuda “a la uruguaya” . Esa restructuración, vale recordarlo, tuvo una aceptación de 98% (el mandatario también mentó, en otra ocasión, la restructuración ucraniana).