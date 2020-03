Esto tal vez no complique tanto las cosas en el corto plazo (hace tiempo el país ya no recibe financiamiento), pero sí hará mucho más compleja la salida de la crisis, una vez que empiece a despejarse el horizonte. La pandemia no durará para siempre y habrá países mejor preparados para volver a crecer que otros. Claramente la Argentina no aparece en la lista de los primeros. La economía mundial podría empezar a rebotar fuerte a partir del tercer trimestre o como mucho antes de fin de año. Cuesta mucho pensar que lo mismo sucederá aquí.