- Es una plataforma que empodera económicamente a las mujeres a través del trabajo flexible y en la nube. Es una solución integral que conecta los puntos entre educación digital, mujeres talentosas y oportunidades de empleo en la nube. Surgió porque el mercado laboral todavía utiliza modelos obsoletos y rígidos que hace que más de la mitad de la mujeres abandonen sus puestos de trabajo cuando se convierten en madres. Una paradoja, ya que las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra y en muchos casos tenemos más títulos universitarios y calificaciones. Creamos un mercado de trabajo con profesionales calificadas para que las empresas puedan encontrarlas y no tengan excusas de que no tienen un pipeline de mujeres para puestos directivos ni equipos diversos porque no hay mujeres en el mercado laboral. También les brindamos las herramientas para que el trabajo remoto sea mucho más productivo y eficiente que el trabajo en la oficina.