¿Por qué le digo esto?, porque para pagar la deuda uno de los elementos más importantes, no solo es el superávit fiscal primario, que no tenemos, sino el crecimiento, y Argentina no crece. Viene cayendo en términos per cápita desde el 2011 brutalmente y con esta presión fiscal no va a poder crecer más. Entonces ahora si la economía no crece no le alcanza con un superávit primario de 3,5 puntos del PBI, va necesitar entre 7% y 8% del PBI. No da. Creo que hasta al Excel le daría vergüenza poner ese número. Por lo tanto, no sólo que la economía no está en un sendero sustentable sino que intentar lograrlo subiendo impuestos es insostenible, ya que derivaría en un estallido social. De hecho, mucho de las grandes revoluciones encuentran su origen en una rebelión fiscal .