“Se esperaba que el goteo no parara y una aceleración, pero es más grande. Además de las reservas y del cepo, se acelera la devaluación. O sea, se vende pero no se logra mantener el tipo de cambio, que no sube dos pesos en un día, pero se mueve. El 80% de esta semana va a dos grandes canillas abiertas: las intervenciones (que son el 70% de las pérdidas) y algunos pagos de deuda que ya estaban en agenda. Mañana, además, vencen Letes”, aseguró Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversores.