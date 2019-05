– Como ocurrió con la cotización del tipo de cambio, el mero anuncio de la intervención discrecional le puso un techo a la suba, sin llegar a vender un solo dólar, más que los prenunciados USD 60 millones diarios, hasta USD 9.600 millones en todo el resto del año del último desembolso del FMI, para pagar vencimientos de deuda en pesos…

– El problema económico argentino no es económico, es político. Pero si eso lo dice el propio político no se le cree, ni al de un lado, ni al del otro, porque en un momento preeleccionario cada uno quiere llevar agua para su molino. Aún así, me sorprende el ánimo destructivo de la oposición. ¿Cuál debería ser su rol, prevista por sentido común? Controlar, justamente, lo que están haciendo los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo; y contraproponer. Es decir, tal alternativa no me gusta y presentar otra para su análisis. En cambio, ahora la veo en un rol de obstaculizar y decir "no se puede hacer nada".