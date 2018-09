– ¿Pero en alguna medida, no lo ubicó en un nivel más realista? Más allá de la sobrerreacción por la incertidumbre que generó la velocidad de la corrección y de los vencimientos de operaciones de venta a futuro del Banco Central a menos de $30, que obliga a emitir para pagar la diferencia. Y la sociedad se dio cuenta de que no era tan fácil la apuesta por el gradualismo, por tanto si se le asegura que luego va a estar mejor, ¿estaría dispuesta a aceptar este shock?

– Me encantaría poder responderle que sí, pero en realidad no escuché decir nada que vaya en esa dirección. Me da la sensación que estuvo tratando de dar el Gobierno fue que "la clase media me quiere y no tiene a otro a quien votar, me dedico a las personas que tienen más necesidades", que además luce como un discurso muy bonito. La gente que tiene más necesidad no va a estar mucho mejor, es la que le hacen la obra pero no lo reconoce porque querrá más; y hay un desencanto en el resto, pero no me preocupa porque el argentino se queja siempre. Es extremadamente difícil de explicar la suba constante del dólar en un proceso de alta inflación; es extremadamente antipático; y sobre todo para la gente, porque le afecta lo más importante que tiene que es su capacidad de ahorro. Y una sociedad que no ahorra internamente, necesita del ahorro externo. Y para que eso ocurra, hay que hacer todo lo que he dicho previamente.