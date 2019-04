Los mercados ya le bajaron el pulgar a Cristina, no le dan ni el beneficio de la duda. Tampoco están dispuestos a escuchar cuáles son las propuestas y mucho menos le creen a sus emisarios (Axel Kicillof, Alberto Fernández o Emanuel Álvarez Agis) cuando dicen que ellos no tienen en sus planes el default de la deuda. Y aún cuando fuera cierto, consideran que no tendrían de dónde sacar los recursos para pagar, a no ser que se vuelva a echar mano por un tiempo a las reservas que queden en el Central.