La canasta incluye aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. En el día uno de este nuevo acuerdo de precios, no hay ningún producto del fabricante Bunge (aceite, yerba y fideos), Las Marías (yerba), Adecoagro (arroz), no hay tres variedades de los fideos marca Regio, no están los vinos Dalton de Bodega Norton. "Tienen que entrar esta semana", avisó el encargado de bodega de un supermercado de la avenida Santa Fe. El mismo concepto anunciaron en el Jumbo de Palermo sobre los productos lácteos: el centro de distribución se comprometió a regularizar los faltantes en el transcurso de la semana.